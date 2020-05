FOTO Polícia v Šamoríne objasnila krádež za viac ako 71-tisíc eur

ŠAMORÍN – Polícia zadržala a obvinila dvoch recidivistov, ktorí sa v Šamoríne vlámali zo soboty (23. 5.) na nedeľu (24. 5.) do skladov a postupne vyviezli plné auto naskladnených vecí. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti. Celkovú škodu vyčíslili na viac ako 71.430 eur.

Celkovo vykradli štyri sklady, kde boli uskladnené komponenty do počítačov, tabletov a tlačiarní. "Jednalo sa napríklad o 15.000 kusov ochranných skiel na tablety a monitory, 2000 tonerov, 6000 čistiacich utierok a prostriedkov na monitor," uviedla polícia.

V ďalších skladoch zobrali pracovné náradie, ale aj prenosný žeriav na brány, fľaše s CO2, štíty a kľučky k bránam, stavebný materiál, lampy, chladničku, ohrievače vzduchu či rozvodovú skriňu na elektrinu.

Policajti do troch dní od krádeže zadržali dvoch podozrivých a našli dom, do ktorého previezli obsah všetkých skladov. Zo zločinu krádeže spolupáchateľstvom obvinil vyšetrovateľ dvoch Bratislavčanov vo veku 35 a 36 rokov. "Obaja boli v minulosti viackrát súdne trestaní. Vyšetrovateľ preto navrhol ich väzobné stíhanie. Na základe rozhodnutia súdu boli eskortovaní do výkonu väzby," informovala polícia.