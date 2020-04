Parlament dnes pokračuje v rozprave: Sloboda už po včerajšom zvolení odstúpil z funkcie šéfa výboru

NAŽIVO Rokovanie parlamentu

Výbor chceli len sfunkčniť

Radovan Sloboda (SaS) odstúpil z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS). Parlament ho na tento post zvolil v utorok (28. 4.). Sloboda vopred avizoval, že funkcie sa vzdá a svojou kandidatúrou chcel výbor len sfunkčniť.

Sloboda povedal, že členovia výboru si na svojom stredajšom zasadnutí zvolili podpredsedov, sú nimi Peter Vons (OĽaNO) a Zuzana Šebová (Sme rodina). Šebová má viesť výbor, kým nebude mať opäť predsedu. Podľa dohody o prerozdelení parlamentných výborov má funkcia šéfa výboru na kontrolu činnosti VOS patriť opozícii. Na pozíciu kandidoval opätovne aj predseda ĽSNS Marian Kotleba, vo voľbe nezískal dostatok hlasov. Koaliční poslanci viackrát deklarovali, že Kotlebu nepodporia.

Vládne noviny sa u koaličného partnera nestretli s pochopením

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) ocenil, že programové vyhlásenie vlády (PVV) vytvára priestor na štrukturálnu reformu fungovania verejnej správy, špeciálne územnej samosprávy. Víta ambíciu podpory silných a nezávislých verejnoprávnych médií. Na druhej strane kritizuje nápad vydávať vládne noviny, nepovažuje to za moderný nástroj demokracie. V pléne Národnej rady (NR) SR deklaroval podporu vládnemu programu. Poukázal aj na potrebu spoločenskej súdržnosti a apeloval na predstaviteľov vládnej moci, aby sa vyvarovali jej rozbíjaniu svojimi vyjadreniami.

Súčasná kríza podľa Kollára ukázala, že predstavitelia samospráv sa vedia o svojich ľudí postarať, no potrebujú viac kompetencií, právomocí a financií. Poukázal na zlyhávanie krízového riadenia na úrovni niektorých okresov. Dodal, že víta ambíciu vytvoriť ministerstvo, ktoré sa bude zaoberať aj regionálnym rozvojom. Verí, že nová regionálna politika prispeje k rozvoju vnútorného potenciálu regiónov.

V súvislosti s PVV vyzdvihol oblasť kultúry a médií. Ocenil, že si vláda uvedomuje, že je čas pre vybudovanie silných a rešpektovaných médií verejnej služby. Dúfa, že sa nájdu financie na ich podporu. Podotkol, že v minulosti sa objavili podobné ambície, no nebol k nim poskytnutý primeraný balík financií. Zdôraznil úlohu Rozhlasu a televízie Slovenska aj v boji s dezinformáciami a upozornil na riziká informačnej či hybridnej vojny. Zároveň apeloval na vládu, aby upustila od ambície vydávať vládne noviny do každej rodiny.

Poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) súhlasí s tým, že vládne noviny nie sú dobrý nápad. Ocenila, že v oblasti kultúry sa vládny program zaoberá problematikou ľudí so zdravotným znevýhodnením a má snahu im priblížiť kultúrne pamiatky. Ondrej Dostál (SaS) súhlasí s Kollárom. V súvislosti s vládnymi novinami skonštatoval, že je potrebné sa porozprávať, či je to dobrý nápad. Nevidí za tým zlý úmysel, nemyslí si však, že tento spôsob zvyšovania informovanosti verejnosti je dobrý.

Kritika z opozície

Programové vyhlásenie vlády nereflektuje na digitalizáciu a robotizáciu priemyslu, nevenuje sa dostatočne vede a výskumu, ktoré sú aj pre túto oblasť potrebné, a zároveň opomína negatívne dosahy na ekonomiku. V pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k vládnemu programu to skonštatoval poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD). Podotkol, že vláda opomína aj dialóg so sociálnymi partnermi. Dodal, že vláda sa zaväzuje len zvážiť či prehodnotiť viaceré oblasti, pričom sa nezaväzuje ku konkrétnym zlepšeniam.

Šutaj Eštok uviedol, že PVV obchádza to najdôležitejšie, a to boj s pandémiou nového koronavírusu a postupné zapínanie ekonomiky, ako aj dôsledky krízy. Vláda podľa neho nereflektuje na zmeny v štruktúre priemyslu. Zdôraznil potrebu podpory vedy a výskumu v súvislosti s nástupom moderných technológií. "Vo vašom vládnom vyhlásení sa nedozvieme o vede nič," poznamenal.

Mrzí ho, že sa málo dozvedá o sociálnom dialógu a spolupráci so sociálnymi partnermi. "Mesiac tejto vlády dokazuje, že názory sociálnych partnerov sú pre vládu nepodstatné," tvrdí. Poukázal na to, že každú koaličnú stranu vedie bohatý podnikateľ a upozornil, že by bolo nešťastné, keby do vládnutia preniesli len svoje pravicové vnímanie sveta.

Podľa Smeru ide o brak

Vláda podľa jeho slov presviedča, že chce menej štátu. Nepovažuje to však za logické, vzhľadom na vytváranie nového ministerstva a ďalších viac ako 15 inštitúcií a centrálnych orgánov. Doplnil, že v PVV nevidí ani víziu v oblasti podpory mladých rodín a mladých ľudí. Pripomenul predvolebné vyjadrenia novej vlády, že chcú dať nádej mladým ľuďom, aby ostávali na Slovensku alebo sa sem vracali zo zahraničia.

Poukázal na rozsah PVV. "Lepšie by bolo desať strán jasných merateľných záväzkov, podľa ktorých vás môžeme na konci volebného obdobia zhodnotiť," podotkol s tým, že miesto toho priniesla vláda do pléna "brak". Tvrdí, že PVV nie je prelomové a nedá sa odpočtovať. Skonštatoval, že keby sa vláda napríklad zaviazala znížiť odvrátiteľné úmrtia do konca volebného obdobia, po štyroch rokoch by sa to dalo zhodnotiť.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová reagovala tým, že je prácou opozície kritizovať PVV. "Je vašou prácou venovať sa PVV ako opozičný politik, aby ste ho podrobili podrobnej kritike," povedala a poukázala na vládne programy predchádzajúcej garnitúry, ktoré podľa nej rozsahom ani obsahom "nesiahali súčasnému ani po päty". "Nenapísať nič je najľahšie, potom netreba robiť odpočet," doplnila.

Habánik kritizuje postavenie vysokých škôl v PVV

Slovensko musí mať ambíciu posilniť európsky vysokoškolský priestor a postavenie slovenských vysokých škôl (VŠ) v ňom. "Toto mi chýba v programovom vyhlásení vlády (PVV)," skonštatoval počas diskusie k vládnemu programu v pléne Národnej rady (NR) SR poslanec Jozef Habánik (Smer-SD) s tým, že treba zlepšiť aj autonómiu VŠ. Podotkol, že ambícia vlády presunúť kompetencie a financie na vedu a výskum pod jeden rezort je možná len z malej časti.

"Myšlienka nie je nová, rezonuje tu už niekoľko rokov, no dá sa už teraz predpokladať, že nebude uskutočnená. Zasahuje do života niekoľkých stoviek inštitúcií, viacerých ministerstiev, bolo by treba upraviť desiatky zákonov, stoviek vyhlášok a podobne," uviedol v súvislosti so zjednocovaním agendy vedy a výskumu. Pripustil, že tento cieľ je možný len sčasti, a to pri eurofondoch, kde by šlo len o zmenu kompetenčného zákona na úrovni ústrednej štátnej správy. V PVV podľa jeho slov chýba analýza súčasného stavu či formulácia nástrojov.

Poukázal na kompetencie novej akreditačnej agentúry, ktorá je povinná do troch rokov požiadať o zaradenie do medzinárodnej siete akreditačných agentúr. V súvislosti s jej fungovaním zdôraznil dve podmienky, a to nezávislosť od vládnej moci a dodržiavanie štandardov spoločného európskeho vysokoškolského priestoru pri rozhodovaní. Doplnil, že agentúra bude povinná zverejniť štandardy a vysoké školy sa budú musieť do dvoch rokov s nimi zosúladiť.

Poslanec Richard Vašečka (OĽaNO) ocenil konštruktívne vystúpenie Habánika. Realizácia PVV a ambícií vlády bude podľa jeho slov závisieť aj od dobrej spolupráce. "Verím že dosiahneme spolu dobré výsledky nie pre politické strany, ale pre školstvo, žiakov, študentov a celé Slovensko," dodal.

Rozprava ešte nejakú chvíľu potrvá

Do rozpravy k programovému vyhláseniu vlády (PVV) je prihlásených ešte 20 zákonodarcov. Hlasovať o ňom budú poslanci vo štvrtok o 11. hodine. Do programu schôdze však ešte pribudli návrhy zákonov, ktoré prerokovala vláda v utorok (28. 4.).

V úvode šiesteho rokovacieho dňa 6. schôdze Národnej rady (NR) SR do programu pribudol návrh na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Sone Pőtheovej, ako aj dva návrhy, o ktorých majú poslanci rokovať v skrátenom režime, týka sa to návrhu zákona o štátnej štatistike a návrh zákona o Súdnej rade.

O týchto bodoch bude plénum rokovať po tom, ako odhlasuje programové vyhlásenie vlády. O PVV poslanci v parlamente rokujú takmer päť dní, a to od 22. apríla. Do diskusie sa zapájajú poslanci naprieč celým politickým spektrom, a to z opozície aj koalície.

Včera len tesne rozhodli o obsadení výboru o VOS

Predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS) sa stal Radovan Sloboda (SaS). Rozhodli o tom poslanci v utorkovom tajnom hlasovaní. Na pozíciu kandidoval opätovne aj šéf ĽSNS Marian Kotleba, vo voľbe nezískal dostatok hlasov. Sloboda v tajnom hlasovaní získal zo 137 platných hlasov celkovo 75 hlasov, proti jeho zvoleniu bolo 50 zákonodarcov a 12 sa zdržali hlasovaní. Kotlebu podporilo len 58 zákonodarcov, 70 boli proti a deviati sa zdržali.

Včerajšie hlasovanie Zdroj: Kancelária NR SR

Na odvolaní Pőtheovej sa výbor zhodol

Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny súhlasí s návrhom vlády odvolať Soňu Pőtheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR. Výbor o návrhu rokoval v utorok. O odvolaní má rozhodnúť parlament.