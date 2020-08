Šebová zvažuje zvolanie výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

BRATISLAVA - Podpredsedníčka Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) Zuzana Šebová (Sme rodina) zvažuje zvolanie výboru. Zaoberať by sa mal otázkami pôsobenia Lukáša Kyselicu (OĽANO) vo VS počas volebnej kampane.

Šebová priblížila, že výbor sa určite nebude konať tento týždeň, pretože viacero poslancov je v súčasnosti na dovolenke. Dodala, že podnet na iniciovanie rokovania výboru zatiaľ neeviduje. Jeho podanie avizovala opozícia. Tá chce vedieť, či Kyselica pôsobením vo VS počas aktívnej politickej kampane neporušil zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Kyselica sa v súvislosti s kauzou zúčastnil aj na výbore pre obranu a bezpečnosť. Na otázky o svojom pôsobení vo VS neodpovedal. Viacerí poslanci namietali, že výbor nie je kompetentný sa témou zaoberať a mal by sa jej skôr venovať výbor na kontrolu činnosti VS. Kyselica po medializovaní kauzy odstúpil z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR. Do NR SR sa vráti ako poslanec za klub OĽANO.