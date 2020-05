Vašečkova hra s ohňom: Po správe ombudsmanky pritvrdil a chce predložiť zákon o interrupciách

BRATISLAVA - Do parlamentu sa dostali na chrbte hnutia OĽaNO a teraz sú v pléne označovaní aj ako vzbúrenci proti liberálom vo vládnej koalícii. Reč je o poslancoch Kresťanskej únie (KÚ), ktorá sa objavila na kandidátke OĽaNO do parlamentných volieb. Konkrétne o poslancovi Richardovi Vašečkovi, ktorý je známy konzervatívec. Práve v týchto dňoch uvažuje, že predloží návrh, ktorý by mohol byť doslova tikajúcou bombou v koalícii.

Vašečka bol hosťom v diskusnej relácii Denníka SME a reč prišla aj na tému, ktorá poslancov liberálnejších strán doslova dráždi. "Predložím zákaz interrupcií, uvidíme v akej forme. Moja ideálna predstava je, aby sa interrupcie nediali. Prídu mi najviac problematické potraty na žiadosť, ktoré nemajú vážny dôvod, alebo je to len socio-ekonomický dôvod," povedal Vašečka v štúdiu.

Patakyovej správa len ako začiatok

Už počas začiatku mája však poslancov vládnej koalície rozdelila správa ombudsmanky Márie Patakyovej, ktorá nezískala potrebný počet hlasov, aby bola jej správa za rok 2019 zobraná na vedomie. Sám Vašečka ju označil za "dúhovú", keďže sa zieňovala aj o osobách s inou sexuálnou orientáciou.

Verejna ochrankyňa práv Mária Patakyová Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Čo s kotlebovcami?

Po neschválení správy bolo dokonca v pléne počuť potlesk poslancov ĽSNS, čo prirodzene otváraotázku, ako sa KÚ postaví k tomu, ak ich zákon podporia poslanci extrémistickej strany Mariana Kotlebu. "S kotlebovcami rokovať nebudeme, ale nemôžeme im zabrániť, že za zákon zahlasujú," povedal stručne na margo tejto témy Vašečka.

Vašečka to pritom nevidí ako konflikt záujmov, len si chce v parlamente presadiť ideu, ktorú zastáva. "Nemám vnútri pocit, že by sme to teraz chceli ukázať liberálom a všetko si presadili. Mám vnútorné presvedčenie, že je treba podporovať rodinu a ochrániť nenarodené deti, ale nie akýmkoľvek spôsobom," povedal v diskusii Vašečka.

Vašečka sa konzervativizmom netají a zdieľa názory na blogu

Vašečka je známy aj svojim blogom, kde propaguje svoje konzervatívne názory a preslávila ho aj veta o "ejakulácii mimo pošvy". Neskrýva teda ani ostré slová z oblasti sexuálneho života. "Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca. A nemýľme sa, byť prirodzeným pri sexe nie je módny trend (ako biopotraviny či odmietanie kožuchov), ale Boží zákon!" píše rázne v jednom svojich článkov Vašečka.

Manželský úkon je podľa riadkov v jeho blogu vyjadrením manželského sľubu. "Ak sa bojíme svojej plodnosti a odmietame ju, v skutočnosti sa nechceme celí dať a celí prijať. Ak manželia prerušujú sex, odmietajú ho dotiahnuť do konca," píše Vašečka, ktorý bol tiež protikandidátom Alojza Hlinu na post šéfa KDH, no neuspel. Bolo to ešte v časoch kedy odchádzal z OĽaNO ku kresťanským demokratom, no dlho tam nepobudol a s odídencami ako je aj Anna Záborská neskôr založili vlastnú stranu KÚ.