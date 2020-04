Danko popiera fámy o tom, že bude kandidovať za šéfa SNS: Zvažujem definitívny koniec v politike

Andrej Danko

BRATISLAVA - Andrej Danko odmieta úvahy o jeho opätovnej kandidatúre za predsedu SNS. Zvažuje definitívny odchod z politiky. Uviedol to v reakcii na osobný názor podpredsedníčky SNS Evy Smolíkovej, ktorá povedala, že podľa nej Danko bude opäť pravdepodobne kandidovať. Uviedla tiež, že ak by kandidoval, mal by jej podporu.