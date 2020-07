Otvorená vojna v SNS: Anton Hrnko a ďalší dávajú ruky preč od viacerých káuz, ukazujú na Danka!

BRATISLAVA - Slovenská národná strana po posledných voľbách utrpela bolestivú porážku. Okrem toho, že sa nedostala do parlamentu a vo voľbách získala len niečo málo cez 3 percentá, teraz prichádza na rad vnútorné vyrovnávanie síl vedenia. Bývalý poslanec za SNS Anton Hrnko už od volieb deklaruje svoje názorové nezhody s predsedom Andrejom Dankom. Teraz však prišlo vyhlásenie týkajúce sa káuz, ktoré sa spájajú s SNS.

Podpredseda strany Hrnko v týchto dňoch na sociálnu sieť zavesil status s vyhlásením o kauzách Dobytkár či Štátne lesy SR. Je pritom známe, že Danko bol tento týždeň vypovedať na NAKA zrejme aj v súvislosti so spomínaným Dobytkárom či kauzou Tipos.

Zodpovednosť na Dankovi

Hrnko v statuse píše, že žiadny s výkonných funkcionárov nemá s týmito kauzami nič spoločné, a ak aj má, nominovať ho mal práve Danko. "Vedomí si plnej zodpovednosti za politiku SNS v predchádzajúcom období vyhlasujeme, že žiaden z vyšetrovaných nikdy nebol členom SNS a do funkcií, v ktorých mali vykonávať trestnú činnosť, ich nenominoval žiaden orgán SNS," píše Hrnko.

Zdroj: Facebook/Anton Hrnko

Nevieme, či prídu ďalšie kauzy

V prípade pochybení by mal podľa Hrnka niesť za nominácie zodpovednosť predseda SNS. "Ak na tých miestach pôsobili ako nominanti SNS, tak to boli nominanti predsedu strany A. Danka a vedenie strany sa o nich dozvedali buď z tlače alebo vôbec nie. Preto ani nevieme, či nevzniknú ďalšie kauzy, ktoré budú spájané s SNS, ale v skutočnosti by mali byť spájané iba s jej predsedom, ktorý stranícke orgány nikdy o svojich nomináciách neinformoval a v prípade spochybňovania nominácií alebo upozorňovania na činnosť údajných nominantov SNS sa správal agresívne proti tým, ktorí ho o tom informovali," odkázal vedeniu SNS Hrnko.

Zdroj: Topky/Maarty

Ruky dávajú preč

Hrnko v statuse opakovane deklaruje, že zodpovednosť za ľudí spájaných s kauzami Dobytkár a ďalšími padá na Andreja Danka. "Podpísaní sa dištancujú od týchto nominácií, keďže to neboli nominácie SNS, ale len a len nominácie jej predsedu A. Danka. Sme presvedčení, že A. Danko nesie plnú zodpovednosť za tieto nominácie ako v morálne, tak i politickej, poprípade trestnoprávnej rovine," píše Hrnko vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali aj bývalý poslanec za SNS Štefan Zelník, Štefan Turek, predseda, za Krajskú organizáciu SNS v Banskej Bystrici a Erik Gemzický, predseda, za Krajskú organizáciu SNS v Žiline.