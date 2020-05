Kandidátka na šéfku PS sa pustila do konzervatívcov: Niekto môže byť v blázinci, niekto ministrom

BRATISLAVA - Najnovšia kandidátka na post predsedníčky mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová má popri straníckej politike priestor aj na kritiku niektorých poslancov vládnej koalície. Je pritom evidentné, že konzervatívne a liberálne otázky sa v prípade strán ako PS a Kresťanská únia (KÚ) rázne rozchádzajú a Bihariová im to vo svojom komentári dala jasne pocítiť.

Bihariová tvrdí, že na Slovensku sme sa vrátili do stredoveku za pár týždňov. "Za posledné týždne sme mali príležitosť zoznámiť sa s mentálnym svetom niektorých vládnych politikov a političiek, ktorých Boh povolal, a ktorí pochopili svoju misiu tak, že by sa mali o svoj morálny kódex podeliť aj s nami ostatnými," začína Bihariová.

Podľa Bihariovej sa niektorí poslanci aj z radov klubu OĽaNO netaja tým, že im imponuje myšlienka sprísnenia potratov. Veľmi pravdepodobne tak narážala aj na postoje poslancov z KÚ Richarda Vašečku a Anny Záborskej. "Tí istí politici a političky zároveň hovoria, že žena, ktorá naopak dieťa chce, ale nemôžu ho s mužom počať inak ako umelým oplodnením, by ho mať nemala. Lebo dieťa je dar, a tí, čo požehnaní nie sú, sa s tým proste majú zmieriť. Lebo to je potom „len také chcenie“," pokračuje Bihariová.

Prirovnanie k anestéze a hriešnosti v súkromí

"Lenže to by sme si potom nemali len tak hrozienka z koláča vyberať. Treba v tom byť dôslední: ani Ježiš sa nedal bičovať pod vplyvom analgetík. To je potom tiež len také chcenie, ak si osobujeme výdobytky medicíny a dávame si operovať žlčník bez anestézy! Dúfam, že títo poslanci a poslankyne takéto hriešnosti nečinia," uštedrila kritiku poslancom Bihariová.

Nezabudla ani na deň, kedy v parlamente svoju správu za rok 2019 predložila Mária Patakyová, ktorú následne poslanci hlasovaním nezobrali na vedomie. Vypočuť si ju pritom prišla aj prezidentka a Bihariovej bývalá stranícka kolegyňa Zuzana Čaputová. "Stihli sme zažiť aj ostudu pri čítaní správy o stave ľudských práv ombudsmankou v NRSR, kedy sa ukázalo, že časť vládnych poslancov sa vie sprienikovať s fašistami práve vo svojich postojoch k ľudským právam. Aké „prekvapivé“," uvádza ďalej podpredsedníčka progresívcov.

Niekto skončí v blázinci, niekto ako minister zdravotníctva

Nitku však nenechala suchú ani na ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčim. "Vždy som si myslela, že kým my hovoríme k Bohu, je to modlitba, avšak okamihom, kedy začne Boh prehovárať k nám, začnú sa o nás zaujímať lekári. Niekto môže s takýmito rečami skončiť v blázinci, a niekto sa stať ministrom zdravotníctva," poznamenala Bihariová.