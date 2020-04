KORONAVÍRUS Izoláciu môžeme zvládnuť podobne ako deti v polepšovni, tvrdí SAV

BRATISLAVA - Ľudia dnes žijú v režime, ktorý sa v niečom podobá "polepšovni". Poukazuje na to Ivan Lukšík z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Pre TASR povedal, ako zvládať sociálnu izoláciu spojenú s novým koronavírusom. Inšpirovať sa podľa neho možno stratégiami detí z "polepšovní".

"Máme prísny režim, ktorý vymyslel niekto múdrejší alebo mocnejší, zavreli nás do domov, bytov a areálov s obmedzeným pohybom. Všetko je to pre naše dobro, má nás to chrániť pred nástrahami nebezpečného sveta. Režim sa sprísňuje, až sa cítime ako v pasci, ale nemusíme si zúfať. Môžeme sa inšpirovať práve ponaučením z 'polepšovní'," uviedol.

Tak ako v reedukačných centrách, aj v izolácii, spôsobenej pandémiou, sa treba s ťažkou situáciou vyrovnať. Lukšík poukázal, že deti v reedukačných centrách používajú na zvládnutie náročnej životnej situácie viaceré stratégie. "Môžeme sa z nich poučiť aj pri zvládaní sociálnej izolácie spojenej s koronavírusom," doplnil.

Ľudia by sa napríklad mali prispôsobiť nepriaznivým podmienkam. "Treba strpieť obmedzenia pohybu, stretávania sa, dodržiavať potrebné hygienické opatrenia," vysvetlil Lukšík. Odporúča aj prijať podporu okolia. "Treba si pomáhať v rodine či v susedstvách, starším s nákupmi, rozprávať sa s nimi, informovať a vzájomne sa podporovať," uviedol.

Ľudia by sa mali tiež zamerať na budúcnosť. "Máme možno viac času na prehodnotenie toho, čo dáva a čo nedáva nášmu životu zmysel a ak to chceme zmeniť, môžeme plánovať, ako s tým naložíme," doplnil. Netreba zabúdať na sebarealizáciu. Ľudia sa môžu napríklad začať učiť cudzie jazyky online, oprášiť staré koníčky, alebo sa naučiť niečo nové.

Lukšík zdôrazňuje aj porebu odreagovať sa, napríklad aj športom. Ľuďom tiež radí, aby boli nezávislí, majú zodpovednosť za osobnú hygienu, za svoje správanie sa k blízkym, musia si nakúpiť potraviny, prípadne si hľadať novú prácu.

Doma si tiež podľa Lukšíka môžeme mnoho vecí kompenzovať. Jogu si napríklad zacvičiť online, zabehať si možno vonku, namiesto nákupu si chlieb upiecť. Radí tiež vyhýbať sa rizikovým situáciám. "Obmedzím pohyb na miestach, kde sa strieda a stretáva veľa ľudí a doma sa neprejedám, nepijem alkohol, nefajčím, nepozerám stále telku, nesedím iba pri počítači," doplnil.

Pripomenul, že aj počas krízy sú niektoré deti a mladí ľudia v ústavnej starostlivosti. "Tieto deti a mladí ľudia žijú teraz v dvojnásobnej karanténe. Tej sociálnej, ktorú zväčša zapríčinila neschopnosť alebo nezodpovednosť ich rodičov, a tej, v ktorej sme aj všetci ostatní, v korona karanténe. Tak myslime aj na nich, prípadne pomôžme aj týmto deťom," apeluje Lukšík.