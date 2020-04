KORONAVÍRUS Virológ Boris Klempa: Nepodliehajme falošnej ilúzii, že vďaka pobytu na slnku budeme voči vírusu imúnni

Všetci si kladieme otázku, dokedy nás bude koronavírusová infekcia trápiť. Ako vidíte situáciu ďalej? Bude sa koronavírus vracať?

To, že sa bude SARS-CoV-2 vracať, je jedna z veľmi relevantných hypotéz. V žiadnom prípade ju nemožno vylúčiť. Vzhľadom k spôsobu prenosu a k faktu, že vírus prenášajú aj ľudia, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky, sa dá predpokladať, že k úplnému zastaveniu šírenia len izolačnými a karanténnymi opatreniami nedôjde. Všetky ďalšie vlny by však už nemali byť také dramatické, ako tá úplne prvá. Definitívne si budeme vedieť s vírusom poradiť až v prípade, že bude vyvinutá účinná vakcína.

Údaje o tom, koľko ľudí sa nakazilo, vraj získavame s oneskorením, lebo u mnohých sa symptómy ochorenia Covid-19 prejavia až po niekoľkých dňoch a ďalej sa čaká na diagnostiku. Poskytujú nám teda komunikované počty infikovaných reálny obraz epidemiologickej situácie v krajine?

Iste, že čím by bolo testovanie masívnejšie, tým by bol obraz reálnejší. Ale aj napriek tomu si však myslím, že naše počty infikovaných skutočne odzrkadľujú, že sme na tom v porovnaní s množstvom iných krajín pomerne dobre. Dôvodom k tomuto optimizmu je fakt, že našťastie zatiaľ zostáva pomerne nízky aj počet hospitalizovaných ľudí, ľudí v kritickom stave, či počet úmrtí. To ukazuje, že naša dobrá situácia nie je len ilúzia, spôsobená nedostatočným testovaním. Držme si palce, aby to tak aj zostalo.

Na snímke spred laboratória virológ Boris Klempa (uprostred) Zdroj: FB/Biomedicínsky ústav SAV

Ak sa človek z koronavírusu vylieči, je potom voči nemu odolný? Môže aj po 14-dňovej karanténe niekoho nakaziť?

Na všetky otázky ešte nemáme úplne jasné odpovede. Na základe paralely s inými koronavírusmi predpokladáme, že po prekonaní infekcie istá forma imunity vzniká. Zatiaľ však nevieme, na ako dlho, ani či vzniká u všetkých. Taktiež sa objavujú prípady, ktoré naznačujú akúsi reaktiváciu vírusu alebo opakovanú infekciu. Bohužiaľ, nevieme ešte o víruse ani zďaleka všetko a učíme sa za pochodu.

Dá sa koronavírus prechodiť ako bežná chrípka?

Ochorenie môže mať u niektorých ľudí aj natoľko ľahký priebeh, že infikovaní ľudia subjektívne príznaky ochorenia ani nevnímajú a môžu teda ochorenie ľudovo povedané „prechodiť“.

Na povrchoch môže patogén obávaného koronavírusu zotrvať niekoľko hodín až dní. Ľudia sa preto boja, že si vírus zavlečú domov s nákupom. Odporúčate teda všetky zakúpené produkty dezinfikovať, prípadne tie, ktoré si nevyžadujú skladovanie v chladničke, nechať odpočívať?

Rád by som zdôraznil, že najdôležitejším spôsobom prenosu je kvapôčková infekcia pri priamom kontakte človeka s človekom. Takže chcem trochu upokojiť ľudí, že prenos sprostredkovaný kontaminovanými predmetmi je výrazne menej pravdepodobný. Určite sú prospešné aj zvýšené hygienické opatrenia v obchodoch, ktoré takéto riziko ďalej znižujú. Napriek tomu tým nechcem povedať, že zvýšená hygiena je zbytočná. Určite treba umývať všetko, čo umývame aj inokedy. Dezinfikovať všetky balené potraviny a vzápätí ich vybaľovať sa mi však zdá málo opodstatnené. Skôr by som zdôraznil dôležitosť poriadneho umytia rúk po príchode z obchodu a znova aj po tom, čo sme všetok nákup vybalili.

Ak sa človek napríklad poreže a následne sa dotkne infikovaného predmetu, zvyšuje sa riziko nákazy?

Hypoteticky áno, pretože pri viacerých vírusových infekciách to takto je. Ale konkrétne pri SARS-CoV-2 si nie som vedomý, že by takýto spôsob prenosu bol zdokumentovaný.

Vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV prebieha testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 Zdroj: FB/Biomedicínsky ústav SAV

Pobyt v prírode sa veľmi odporúča. Do akej miery nám pomôže vitamín D zo slnka znížiť riziko nákazy?

Pobyt v prírode tiež vnímam veľmi pozitívne a vitamín D je pre nás určite dôležitý. Ale nepodliehajme falošnej ilúzii, že vďaka pobytu na slnku budeme voči vírusu imúnni.

Aké preventívne opatrenia, okrem tých, ktoré prijala vláda, by ste odporučili občanom?

Určite by som opäť rád zdôraznil, že to najdôležitejšie je obmedziť na nevyhnutné minimum kontakty s inými ľuďmi, ktorí aj napriek zdanlivému zdraviu môžu byť prenášačom vírusu. Sociálny odstup je to kľúčové opatrenie, o ktorého účinnosti nemusíme vôbec pochybovať.

Šéfujete Oddeleniu ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. S vašim tímom ste začali s testovaním vzoriek. Ako proces testovania prebieha a koľko vzoriek vyšetríte za deň?

Testovanie u nás prebieha v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. Vzorky si preberáme priamo od nich a priamo im aj posielame výsledky. Momentálne obvykle spracúvame 184 vzoriek za deň, ale sme schopní túto kapacitu navýšiť na dvoj- či trojnásobok a počítame s tým. Zatiaľ to však nebolo potrebné, keďže úzkym hrdlom nebolo až tak samotné testovanie, ako skôr odoberanie vzoriek od pacientov. Vo všetkých fázach sa však situácia postupne zlepšuje.