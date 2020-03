KORONAVÍRUS Jednoduchá izolácia nového vírusu vysvetľuje i ľahkosť jeho šírenia, tvrdí SAV

"Analýza nám môže ukázať, čo majú, prípadne nemajú spoločné infikované prípady na Slovensku,“ upozornil Klempa. SAV izolované kmene poskytne pre Európsky vírusový archív, kde sa už nachádzajú iné izolované kmene koronavírusu SARS-CoV-2. "Je izolovaných približne 150 kmeňov z celého sveta, ich skúmania verifikujú diverzitu vírusu, čo môže byť využité potom aj pri príprave vakcíny,“ naznačil.

Priznal ale, že izolovanie vírusových kmeňov zo slovenského hostiteľa neznamená zásadný obrat v boji proti šíreniu nového koronavírusu. "Nie je to niečo, čo by zásadne menilo situáciu tu na Slovensku, je to prvok poznania nového koronavírusu," upozornil. Zdôraznil, že aj keď medzi kmeňmi SARS-CoV-2 existujú odchýlky, nemožno špekulovať o tom, že by na Slovensku bol nový zmutovaný vírus. Poukázal však na to, že SARS-CoV-2 je pomerne ľahko izolovateľný.

"Jednoduchosť izolácie vírusu zároveň akoby poukazuje na ľahkosť jeho šírenia,“ objasnil. Klempa takisto informoval, že virológovia SAV začali s diagnostikou v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ). "Zatiaľ vieme otestovať 90 vzoriek za deň, verím, že postupne budeme násobne túto kapacitu zvyšovať,“ dodal Klempa, ktorý zároveň pripomenul, že v SAV testujú len vzorky, ktoré im dodajú hygienici. "Neprijímame samostatne vzorky a žiadosti o testovanie," objasnil.

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene nového koronavírusu.

Na izolácii vírusu sa tímovo podieľali viacerí členovia Oddelenia ekológie vírusov na Virologickom ústave BMC SAV. Po úspešnej izolácii z vírusov vedci pripravili neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím Tomáša Szemeša z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Cieľom tohto kroku je identifikovať kompletný vírusový genóm.