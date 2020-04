KORONAVÍRUS Vyše 32-tisíc žiakov základných škôl môže byť bez pripojenia na internet

BRATISLAVA – Viac ako 32.000 žiakov základných škôl môže byť v súčasnosti bez pripojenia na internet, pričom spodná hranica odhadu je 23.000 žiakov. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý je analytickým útvarom rezortu školstva. Informoval o tom riaditeľ IVP Michal Rehúš.

Už piaty týždeň sa deti neučia priamo v školách, výučba sa v dôsledku opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu presunula do domácností a realizuje sa takzvaná dištančná výučba. IVP tvrdí, že prístup k vzdelávaniu preto stratili odhadom desaťtisíce detí.

"Jednou z príčin je, že väčšina výučby – a tiež usmernení a rád školám a pedagógom sa týka vyučovania online, teda vyučovania prostredníctvom internetu a internetových aplikácií," uviedol Rehúš. Negatívny dosah to má podľa IVP najmä na deti z chudobných a rómskych rodín.

Z analýzy vyplýva, že v porovnaní s bežnými domácnosťami majú deti z chudobných majoritných aj rómskych domácností výrazne horší prístup nielen k technologickému vybaveniu, ale majú aj horšie digitálne zručnosti. "Obmedzenia v prístupe k technologickým zariadeniam sa však aktuálne týkajú pravdepodobne oveľa väčšieho počtu detí, najmä v prípade, ak zdieľajú zariadenia so svojimi súrodencami alebo rodičmi pracujúcimi z domu," upozorňujú analytici z IVP.

Zároveň tvrdia, že pripojenie na internet nemá každá druhá chudobná rodina a v prípade rómskych domácností má pripojenie len v priemere každý tretí žiak. "Problém je aj v dostupnosti techniky, ani smartfón nemá 40 percent detí z chudobných domácností a 45 percent detí z rómskych domácností," vyplýva z analýzy.

Okrem prístupu k technike a internetu je v prípade dištančného vyučovania podľa IVP nutné prihliadať aj na domáce zázemie žiakov. Analytici tvrdia, že takmer každý druhý žiak vo veku šesť až 11 rokov žije v preplnenej domácnosti a preto nemusí mať vytvorené vhodné podmienky na výučbu z domu. "Takmer 110.000 detí môže byť odkázaných na stravu v škole, ide o údaje z roku 2018, pričom možno predpokladať, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu sa počet detí, ktoré takúto podporu potrebujú, priebežne zvyšuje," uvádzajú analytici.

IVP odporúča zrealizovať viacero opatrení pre posilnenie rovného prístupu k vzdelávaniu počas prerušeného vyučovania. Tvrdí, že portál Učíme na diaľku je potrebné zadefinovať ako ústredný informačný kanál ministerstva školstva. Analytici odporúčajú zabezpečiť i výdaj a donášku teplej stravy v školských jedálňach pre všetky deti na základe dopytu zákonných zástupcov.

Potrebné je podľa nich i zabezpečenie prístupu k vzdelávaniu pre všetky deti, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Upravený by mal byť aj obsah vzdelávania a zabezpečený dostatok primeraných vzdelávacích materiálov pre dištančné vzdelávanie. Rovnako by mali byť upravené aj pravidlá a štandardy hodnotenia žiakov.