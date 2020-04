KORONAVÍRUS Vyslanec WHO prehovoril: Na vakcínu si počkáme, na jeseň začnú len prvé dávky

NEW YORK - Nový koronavírus, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu, nás môže potrápiť ešte dlho. Do vyvinutia vakcíny je totiž dlhý čas a varuje pred tým aj vyslanec Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre epidémiu David Nabarro. Ten už má za sebou skúsenosti z epidémie cholery na Haiti či eboly v Afrike.

Nabarro prízvukuje, že nie je jasné, ako sa bude koronavírus správať. "Nie sme si istí, či príde vo vlnách ako chrípka. Myslíme si, že ide o vírus, ktorý bude ľudstvo prenasledovať dosť dlho, kým budeme mať vakcínu, ktorá nás ochráni," povedal Nabarro v relácii na zahraničnej NBC. Špekulácie hovoria o jeseni, kedy by sa mala vakcína objaviť, no jej testovanie tento termín natiahne od 18 až na 24 mesiacov. Jeseň by teda mohla byť obdobím podávania prvých pokusných dávok.

Zdroj: SITA/Martial Trezzini/Keystone via AP

Proces infikovania by sa mohol spomaliť

"Kľúčové pre tento vírus je, že každá komunita má druh obranného mechanizmu, ktorý môže zachytiť prípady infikovania hneď, ako sa prejavia, potom ich izolovať a zastaviť vývoj epidémie. Pre každú jednotlivú krajinu je nevyhnutné, aby mala túto schopnosť," pokračuje Nabarro, ktorý zmienil aj to, že sú náznaky, že by sa proces infikovania ďalších ľudí v USA a v Európe mohol začať spomaľovať vďaka rýchlemu zavedeniu opatrení v krajinách.

V kontexte uvoľňovania opatrení v pondelok riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že epidémia opadá podstatne pomalšie, než ako nastúpila. "Vieme, že v niektorých krajinách sa počty prípadov COVID-19 zdvojnásobujú každé tri – štyri hodiny. Zatiaľ čo COVID-19 zrýchľuje prudkým spôsobom, spomaľuje podstatne pomalšie," povedal s tým, že práve preto by sa opatrenia nemali uvoľňovať takpovediac naraz, ale pozvoľna.

Je podstatné zmieniť aj to, že Nabarro kedysi kandidoval proti súčasnému šéfovi WHO Ghebreyesusovi na tento post, no voľby prehral.