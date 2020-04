Podpredseda parlamentu Šeliga o štátnej karanténe: Zdravých a infikovaných by sme nemali miešať

A to posilnenie kapacít linky pomoci, poskytnutie pomoci v lekárňach či zabezpečenie bezpečných ubytovacích kapacít. Nepáči sa mu, ako sa v povinnej štátnej karanténe miešajú infikovaní so zdravými. Pri rozhodovaní o opatreniach krajiny je presvedčený, že koalícia by mala hľadať konzenzus a nie „pretláčanie silou“. Myslí si, že urgentne sa potrebujeme postarať aj o našu ekonomiku. „Lebo ľudia nebudú zomierať na koronu, ale od hladu.“

Počas Veľkej noci Slováci zažili viaceré obmedzenia a zákaz. Proti tomu boli Richard Sulík a aj vaša kolegyňa Veronika Remišová. Aký bol váš postoj k tejto otázke?

Cez sviatky sme si vyskúšali extrémne opatrenia, ktoré sa však dlhodobo nedajú ekonomicky uniesť. Chápem preto postoj Veroniky Remišovej a Richarda Sulíka. Odborníci hovoria, a všetky čísla to zatiaľ potvrdzujú, že naši ľudia sú mimoriadne disciplinovaní. Patrí im za to veľká vďaka. V porovnaní s inými krajinami sa nám zatiaľ veľmi dobre darí bojovať proti koronavírusu. Som preto za vypracovanie plánu, ako skĺbiť efektívny boj proti šíreniu vírusu s postupným oživovaním ekonomiky a života spoločnosti.

Čo bude teraz ďalej?

Musíme udržať všetky preventívne, hygienické a karanténne opatrenia, ale urgentne sa potrebujeme postarať aj o našu ekonomiku. Lebo ľudia nebudú zomierať na koronu ale od hladu. Je veľmi dôležité, aby vlády v takýchto závažných otázkach a ťažkých časoch postupovala na základe konsenzu všetkých členov koalície. A nemuselo prichádzať k situáciám, že sa niektorí členovia vlády musia zdržať hlasovania. V tejto situácii potrebujeme konsenzus a nie pretláčanie silou.

Ku koho názoru sa viac prikláňate? K Richardovi Sulíkovi, že treba postupne uvoľňovať a úplne nepoložiť ekonomiku krajiny na kolená, alebo k názoru Igora Matoviča, že nemáme blúzniť s uvoľňovaním?

Obaja - aj Igor Matovič, aj Richard Sulík - sa v mnohom zhodnú. Ich názory sa v mnohom prelínajú. Nepochybujem, že obaja si najviac zo všetkého želajú, aby sme koronavírus čo najskôr porazili, aby bolo čo najmenej obetí, a aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť späť do normálneho života. Ja som presvedčený, že musíme bojovať súčasne na viacerých frontoch. Musíme bojovať proti vírusu, musíme bojovať o záchranu životov našich ľudí a v rovnakom čase musíme zabezpečiť, aby sa nezvyšovala chudoba, zadlženosť ľudí, či nezamestnanosť. Som za vysokú mieru ostražitosti, čo sa týka ochrany zdravia, ale zároveň za postupné ukončenie režimu celkovej paralýzy krajiny.

Sledujete aj situáciu v zahraničí a v okolitých krajinách? Rovnako aj opatrenia iných krajín?

Áno sledujem. Sústredil som sa hlavne na naše susedné krajiny a na našich najväčších obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko.

V čom my za nimi zaostávame a v čom sme podľa vás lepší?

Našou silnou stránkou je, že sme v porovnaní s inými krajinami zareagovali relatívne skoro a rázne. Fungujú nám preventívne opatrenia a ukázalo sa, že sme veľmi disciplinovaní a solidárni. Tento náš zodpovedný prístup a doterajší úspech si všimli už aj v zahraničí a mnohí si z nás dnes berú príklad. No a v čom zaostávame? Vieme to všetci... technické vybavenie, testy, ochranné pomôcky, ale aj to, ako platíme a ako sa staráme o našich záchranárov, zdravotníkov, hasičov, či policajtov.

Mnohí uznávaní ekonomickí odborníci vyzvali vládu, aby už konečne predstavila ekonomické opatrenia vlády, čo bude po pandémií, ako naštartovať ekonomiku a podobne. Má koalícia takéto riešenia a opatrenia na záchranu veľkých podnikov pripravené? Aké?

Áno. Schéma pomoci pre malé a stredné podniky bude rozšírená aj na veľké podniky. Našou kľúčovou úlohou je zabezpečiť čo najvyššiu mieru zamestnanosti. Preto som za kurzarbeit, čo je veľmi dobrý nástroj, ktorý pomôže zamestnávateľom ale predovšetkým zamestnancom. Toto je šanca ako môžeme postupne začať postupne transformovať ekonomiku z montážnej dielne na inovatívnu dielňu. Každá kríza je príležitosť.

Mnohí ľudia pre opatrenia prichádzajú o prácu. Tým, ktorí mali šťastie sa len znížil príjem. Mnohí majú depresie a začali útechu hľadať v alkohole. Viete o týchto problémoch? Má koalícia predstavu, ako týmto ľuďom pomôcť?

Tento problém si intenzívne uvedomujeme a riešime ho. Minulý týždeň som napríklad zisťoval, ako sa vyvíja miera domáceho násilia. Zdá sa, že počet volaní na linku pomoci sa znižuje, no ľudia, s ktorými som hovoril, to pričítajú tomu, že obete domáceho násilia nemajú možnosť dovolať sa na linku pomoci, pretože sú stále pod dohľadom násilníkov. Tento týždeň preto navrhnem opatrenia na účinnejšiu pomoc obetiam domáceho násilia ako napríklad posilnenie kapacít linky pomoci, poskytnutie pomoci v lekárňach či zabezpečenie bezpečných ubytovacích kapacít pre obete domáceho násilia.

Zo zahraničia sa stále vracajú ľudia, ktorí musia ísť do štátnej karantény. Stáva sa, že spolu bývajú negatívne a aj pozitívne testovaní ľudia. Je toto domyslené?

Vláda pracuje s tým, čo má. Niektoré procesy by samozrejme mohli byť aj účinnejšie, ale som presvedčený, že sa to časom bude zlepšovať. Je potrebné si uvedomiť, že sa takouto situáciou nemá nikto v Európe skúsenosti. Dôležité je, že ľudia, ktorí sa vrátia zo zahraničia, sú identifikovaní a sú pod dohľadom. Vo všeobecnosti však samozrejme súhlasím, že zdravých a infikovaných, prípadne chorých, by sme nemali miešať.

Ľudia vracajúci sa zo zahraničia sú znepokojení situáciou na hraniciach a následne miešaním infikovaných so zdravými. Preto vznikla petícia na zrušenie povinnej štátnej karantény, ktorú doteraz podpísalo takmer tri tisíc ľudí. Čo si o tom myslíte? Ste za jej zrušenie?

Ako som povedal, zdravých a infikovaných by sme nemali miešať. No a k povinnej karanténe pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia - akokoľvek je to nepríjemné a obmedzujúce opatrenie, ukázalo sa ako efektívny nástroj boja s pandémiou. Percento nakazených v tejto skupine je stále pomerne vysoké. Preto opatrenia zacielené na túto skupinu našich občanov považujem zatiaľ za efektívne a opodstatnené.

Ako zatiaľ hodnotíte premiéra, jeho statusy na sociálnej sieti a následné tlačovky?

Je veľmi aktívny. Nepochybne robí to, o čom je presvedčený, že je to najlepšie pre krajinu. Tak ako každý z nás... Na druhej strane, keď sa premiér Matovič koncom minulého týždňa mediálne pochytil s ministrom hospodárstva Sulíkom, povedal som jasne, že toto nie je štýl a forma komunikácie, ktorá by mne osobne vyhovovala. Som za diskusiu aj kritickú polemiku, ale nepáči sa mi, keď si premiér a minister posielajú odkazy cez sociálne siete. Všetci musíme hľadať konsenzus aj Igor Matovič. Facebook pre mňa nie je vhodný nástroj.

Zaujíma ma, či stanoviská strany Za ľudí konzultujete aj s Andrejom Kiskom?

Viacerí z nás sú s pánom predsedom v kontakte.

Prečo Andrej Kiska zmizol z očí verejnosti? Je v poriadku?

Andrej Kiska po voľbách otvorene odkomunikoval svoje vážne zdravotné problémy. Niekoľko dní potom prišiel korona vírus a všetky odporúčania a obmedzenia s ním spojené. Prečo zmizol Andrej Kiska z očí verejnosti? Pretože vzhľadom na svoje zdravie patrí pán ex-prezident do skupiny ľudí, ktorí si musia teraz dávať veľký pozor. Je v poriadku, ale správa sa zodpovedne a drží sa v izolácii.

Sú opatrenia pred koronavírusom v parlamente dostatočné (meranie teploty)?

Národná rada Slovenskej republiky funguje v celkovom mimoriadnom režime. Nie je to len meranie teploty. Od všetkých sa vyžaduje nosenie rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy a rokovacej sály. Máme tiež zákaz návštev... Zatiaľ mám pocit, že preventívne opatrenia v NR SR sú dostatočné. Je ale pravdou, že sa musíme pripraviť na situáciu, že niekto z poslancov bude pozitívne testovaný a nebude možné viesť schôdze prezenčne. Momentálne analyzujeme jednotlivé možnosti ako zabezpečiť fungovanie parlamentu v takejto situácii. Je viacero možností, ako budeme reagovať.

Čo sa stane, ak jeden z poslancov bude pozitívny, paralyzuje sa celý zákonodárny zbor? Či uvažujete nad online hlasovaním, ako to má EP?

Parlament môže fungovať aj v obmedzenom režime. V legislatíve máme presne upravené, ako môže NR SR fungovať aj za výnimočného stavu a v situácii, keď sa nemôžu zísť všetci poslanci. Čo sa však týka online hlasovaní, tu je to trochu problematickejšie. Európsky parlament sa dlhodobo pripravuje na online hlasovania. Preto teraz vstúpili do režimu, na ktorý už boli ako tak pripravení. To sa žiaľ nedá povedať o našom parlamente. Za posledných 12 rokov nad online hlasovaním, či inou modernou formou hlasovania, asi nik neuvažoval. Aktuálne pracujeme na analýze a príprave podkladov, aby sme, ak by to bolo nutné, vedeli zareagovať promptne.

Kedy bude do parlamentu predložené Programové uznesenie vlády?

Príprava programového vyhlásenia vlády je vo finálnom štádiu. Termíny presne stanovuje legislatíva. Vláda SR ho musí do NR SR predložiť najneskôr do utorka 21.apríla 2020.

Čo bude prioritou strany Za ľudí?

Našimi prioritami sú boj proti korupcii, očista justície a rozvoj regiónov. Strana Za ľudí začala plniť svoj plán hneď od začiatku pôsobenia – či už je to obnovením Súdnej rady našou ministerkou Máriou Kolíkovou, či obsadením pozícií predsedov výborov pre sociálne veci a zahraničné veci našimi expertmi Janou Žitňanskou a Tomášom Valáškom. Samozrejme regionálny rozvoj a eurofondy, ktoré zastrešuje Veronika Remišová a Vlado Ledecký. Myslím, že hneď od začiatku sme nadviazali dobré vzťahy s koaličnými partnermi, s ktorými sme pripravili a predložil pozmeňovacie návrhy k rokovaniam obecných zastupiteľstiev a zákazu predaja respirátorov.