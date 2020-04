KORONAVÍRUS Petržalská hrádza znova plná: Slováci si stále nedajú povedať, FOTO húfy cyklistov

Niektorí ľudia si opäť nedali povedať a v niekoľkých skupinách sa vybrali na petržalskú hrádzu.

BRATISLAVA - Šíriaci sa koronavírus mnohé domácnosti po celom Slovensku doslova uväznil v domovoch. Očividne to však nie je pravidlo pre všetkých, aj keď vláda vydala v poslednom období viacero uznesení a nariadení v spojitosti s týmto ochorením. Obzvlášť v tomto období až do 13. apríla platia ešte prísnejšie pravidlá, no zdá sa, že niektorých ľudí to neodradilo na pobyt v prírode. Nie je to pritom prvýkrát.