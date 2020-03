KORONAVÍRUS Slováci kašlú na pandémiu: FOTO ako dôkaz, už ste videli väčšiu nezodpovednosť?!

Pandémia nepandémia...

BRATISLAVA - Slováci si stále nedajú povedať! Napriek tomu, že odborníci neustále upozorňujú na to, že v týchto dňoch je potrebné ostať doma, mnohí z nás to nerešpektujú a vydávajú sa na výlety s celými rodinami, prípadne partiami kamarátov. Dosvedčujú to mnohé zábery z tohto víkendu.