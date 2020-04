KORONAVÍRUS Vláda schválila ďalšie opatrenia: Počet nakazených stúpol, pribudlo 19 nových prípadov

VIDEO Minister zdravotníctva informoval o ďalších nakazených

15:33 Vláda SR by mala budúci týždeň na rokovaní schváliť svoje programové vyhlásenie. Premiér Igor Matovič by ho mal predložiť na najbližšie zasadnutie po veľkonočných sviatkoch. Následne by mal kabinet predstúpiť pred Národnú radu SR a požiadať o dôveru.

15:15 Nedokážem stráviť predstavu o rómskej osade obtiahnutej páskou

Poslanec parlamentu Vladimír Ledecký (Za ľudí) na sociálnej sieti napísal, že nedokáže stráviť predstavu o rómskej osade obtiahnutej páskou a stráženej vojakmi. „Zaspali sme. Nekonali sme vopred, aj keď sme vedeli, čo sa môže stať a zákonite sa stane,“ napísal.

14:55 Samotná pandémia nie je dôvodom na to, aby sa pri striedavej starostlivosti nerešpektovalo rozhodnutie súdu. Dôležité je však zvážiť každý prípad a konkrétnu situáciu, povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v súvislosti so šírením nového koronavírusu. „Určite samotná skutočnosť, že na Slovensku čelíme pandémii, nemôže byť sama o sebe dôvodom, aby sa rozhodnutie súdu alebo dohoda rodičov o striedavej starostlivosti nerešpektovali,“.vysvetlila.

14:45 Vláda schválila opatrenia hospodárskej mobilizácie

Kabinet premiéra Matoviča zaviazal ministerstvá, okresné úrady, ale aj ďalšie organizácie vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie. Nariadenie sa týka organizácie výroby, dodávok dôležitých tovarov a služieb, organizácie zdravotného, sociálneho či dopravného zabezpečenia, poskytnutia vysielacieho času v RTVS alebo aj využitia štátnych hmotných rezerv.

Cieľom návrhu nariadenia z dielne ministerstva hospodárstva je podľa predkladacej správy zabezpečiť realizáciu potrebných opatrení hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19.

14:20 Ministerstvo dopravy začne hľadať ubytovacie kapacity pre karanténu

Ubytovacie kapacity na účel karantény pre Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia, začne hľadať ministerstvo dopravy, uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že sa na tom dohodli s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Tieto kapacity by sa mohli nájsť napríklad v hoteloch.

Sulík poznamenal, že z rezortu dopravy mu oznámili, že si túto úlohu berú na starosť. „Dohodol som sa aj s pánom ministrom dopravy, že oni teraz začnú intenzívne práve takéto kapacity hľadať, aby pán minister vnútra mal k dispozícii dostatok a všetkých našich občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia, aby sme mohli na tú karanténu ubytovať,“ priblížil s tým, že cestovný ruch spadá pod ministerstvo dopravy.

Zároveň zdôraznil, že domáca karanténa nerieši problém. „Oveľa väčšie riziko je pohyb medzinárodný, teda ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ako ten vnútroštátny, a tam treba koncentrovať naše úsilie,“ dodal Sulík.

14:14 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí na tlačovom brífingu o striedavej starostlivosti o deti počas obdobia Veľkej noci.

13:54 Sulík chce zrušiť Ficov bankový odvod

„Nečakane, zo dna na deň zdvojnásobil nakový odvod. Som za to zrušme túto novelu a nechajme to tak, ako to bolo nastavené dovtedy,“ povedal Sulík.

13:40 „Mali by sme pokračovať na uvoľnovaní reštrikcií, aby sme si nezničili ekonomiku. To je holý fakt, ako to, že dva a dva sú štyri,“ povedal Sulík.

13:35 „Myslíme na to, že treba ekonomiku spätne naštartovať. Pracujeme na opatreniach,“ uviedol Heger s tým, že opatrení bude ešte niekoľko.

13:32 Budúci týždeň predstaví vláda aj ďalšiu pomoc, ako budú môcť firmy dostávať podporu na udržanie pracovných miest. Ide o zamestnávateľov, ktorým nevyplýva prekážka na strane zamestnávateľa, a teda že môžu pracovať, ale zisky klesajú.

13:30 Pomoc aj pre veľké podniky

Vláda odstráni stropy, ktoré bránili tomu, aby veľké firmy dostali pomoc. „Na vláde sme sa dohodli o tom, že existujúce schémy podpory pre malé a stredné podniky budú platiť aj pre veľké firmy,“ uviedol minister hospodárstva Sulík. „Považujem tento krok za dôležitý, pretože veľké podniky sú kľúčové pre našu ekonomiku a nemá zmysel odlišovať ich od malých a stredných podnikov,“ uviedol.

13:28 Rokovanie vlády sa skončilo, o chvíľu by mal premiér Matovič s ďalšími ministrami informovať o výsledkoch.

13:02 SŠHR v čase pandémie obstará zásoby podľa požiadaviek krízového riadenia

Správa štátnych hmotných rezerv SR v rámci mimoriadnych opatrení počas pandémie COVID-19 zabezpečí obstaranie potrebných komodít pohotovostných zásob podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia a podľa naskladnených zásob.

Ako ďalej vyplýva z materiálu ministerstva hospodárstva o prerozdelení naskladnených pohotovostných zásob bude rozhodovať správa rezerv podľa odporúčania permanentného krízového štábu. Výdavky na tvorbu pohotovostných zásob budú hradené zvyšovaním rozpočtu SŠHR SR prostredníctvom rozpočtových opatrení, dodal v predkladacej správe k materiálu rezort hospodárstva.

13:00 Vláda schválila opatrenia v pôsobnosti ministerstva dopravy

Negatívne dosahy na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, ale aj výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu v súvislosti so situáciou okolo ochorenia COVID-19 majú pomôcť zmierniť niektoré opatrenia v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby. Zároveň majú za cieľ znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia. Návrh zákona vo štvrtok schválila vláda. Odobrila tiež návrh na skrátené legislatívne konanie.

12:30 Borová ulica v Nitre, na ktorej žije prevažne rómska komunita, je uzavretá. U jedného jej obyvateľa bol potvrdený koronavírus.

12:10 Na Slovensku pribudlo 19 nových prípadov nákazy koronavírusom. Negatívne testovaných bolo 1671 ľudí. Hospitalizovaných je 51 pacientov, 106 ľudí má podozrenie na nákazu a 6 ľudí je na pľucnej ventilácii.

12:02 Niektoré zhromaždenia pozemkových spoločenstiev nebudú potrebné

Niektoré rozhodnutia valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev nebudú počas pandémie COVID-19 potrebné. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách z dielne ministerstva pôdohospodárstva, ktorý vo štvrtok schválila vláda a má ho v skrátenom legislatívnom konaní schváliť parlament. Dátum nadobudnutia účinnosti je podľa MPRV navrhnutý tak, aby sa zákon mohol ihneď aplikovať.

12:00 Vláda vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky rezortu zahraničia

Vláda vy menovala do funkcie novú štátnu tajomníčku na ministerstve zahraničných vecí. Je ňou Ingrid Brocková.

11:58 Vláda schválila testovanie ľudí bez domova a nových klientov domovov sociálnych služieb. Pred vyhodnotením testov by mali byť v karanténe, informoval Krajniak.

11:56 Vyjadrenie ministra práce Milana Krajniaka.

11:52 Minister vnútra informoval premiéra, že sa nakazil aj policajt, ktorý eskortoval ľudí z Tirolska, z ktorých bolo 70 pozitívnych, 23 jeho kolegov v karanténe. Premiér to uviedol v ďalšom emotívnom statuse.

11:20 Nariadením vlády bude možné upraviť niektoré posudzovania dávok

Vláde SR má byť po novom umožnené nariadením vlády upravovať lehoty vo veciach nárokov občanov či podmienky nárokov na niektoré dávky. Počíta s tým návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, ktorý vo štvrtok schválil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO). Parlament má o návrhu rokovať v skrátenom režime.

11:12 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR vyzýva ministerstvo pôdohospodárstva v osobe ministra Jána Mičovského a štátneho tajomníka Martina Fecka na urýchlené stretnutie k príprave Programového vyhlásenia vlády za oblasť agropotravinárstva.

11:06 Vláda vymenovala nových zástupcov štátu v HSR SR

Vláda odvolala zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR a vymenovala nových. Ide o materiály z dielne ministerstva práce, ktoré schválila vláda. Bývalého ministra práce Jána Richtera (Smer) vláda odvolala z funkcie predsedu v HSR SR, na jeho miesto nastúpil súčasný šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina). Bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Vojtecha Ferencza (Smer) vo funkcii člena predsedníctva v HSR SR nahradil súčasný štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar.

10:55 Vláda spresnila spôsob, ako sa bude určovať pokles tržieb

Vláda spresnila spôsob, ako sa bude určovať pokles čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vyplýva to z materiálov z dielne ministerstva práce, ktoré vláda na štvrtkovom rokovaní schválila s pripomienkami.

10:45 Omeškanie platieb za energie pre koronakrízu dočasne nebude penalizované

Občanom, ale ani malým a stredným firmám, ktoré pre súčasnú situáciu meškajú s úhradou faktúr, preto dočasne nehrozí pokuta ani odpojenie. Ako uviedol rezort hospodárstva, aktuálne pripravuje zmenu legislatívy, ktorou sa bude zaoberať budúci týždeň vláda. „Odkladáme na dva mesiace možnosť uplatnenia sankcií za omeškania pri úhrade faktúr. V žiadnom prípade sa ale svojim záväzkom nikto nevyhne, chránime aj dodávateľov energií,“ zdôraznil štátny tajomník MH SR Karol Galek.

10:33 „Pokiaľ hygienik potvrdí nekontrolovateľný prenos ochorenia na ďalšie osoby, nie je iná možnosť ako karantenizovať oblasti a je jedno, kde sa budú nachádzať,“ uviedol. Podľa informácií šéfa zdravotníctva je 32 pozitívnych prípadov z troch osád. „Testovalo sa sedem osád.“

10:25 Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že do programového vyhlásenia dali mnoho vecí, ktoré by chceli presadiť. Niektoré z opatrení by mali platiť aj potom čo odznie epidémia koronavírusu. „Napriek tomu, že je táto epidémia a riešime tu iné problémy, my s našim tímom sa vážne zaoberáme aj tým, ako niektoré reformy urýchliť, ako ich spraviť inak,“ povedal.

10:17 Minister dopravy uviedol, že v najbližších dňoch prinesú riešenia problému s cestovnými kanceláriami. „Prinesieme konkrétne opatrenia na záchranu cestovných kancelárií, ale aj na ochranu vkladov jednotlivých klientov. Druhá téma, korona nekorona, potrebujeme riešiť aj témy na doprave, aktuálnou je téma mýtneho tendra,“ uviedol.

10:15 Zlá predtucha je realitou

Premiér sa na sociálnej sieti opäť vyjadril k problematike osád. „Mimoriadne nezodpovedné správanie našich predchodcov urobilo z Rómov terč výčitiek majority. Akoby oni mohli za to, že ich pri návrate z ohnísk nákazy zo zahraničia nedali do karantény a neurobili im testy,“ uviedol s tým, že oheň v osadách ešte horí. „Len a len preto sme museli pristúpiť k okamžitej karantenizácii 5 osád a budem rád, ak pochopíte nevyhnutnosť tohoto rozhodnutia.“

10:11 Problémom je, že ÚVZ SR nevie zabezpečiť zber a transport vzoriek na testovanie. Krajniak to chce vyriešiť. Denný limit je podľa neho 1300 odberov. Kto nebude mať výsledok tetovania, bude v izolovanej časti.

10:10 „Predkladám materiál, ako budeme vedieť testovať nových klientov, zjednodušene povedané, domovov dôchodcov a detských domovov. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s ÚVZ SR, že nám nových klientov budú testovať,“ uviedol pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak.

10:05 Vyjadrenie ministra obrany pred rokovaním vlády. „Programové vyhlásenie vlády bolo zaslané na Úrad vlády. Teraz prebihea konsolidácia jednotlivých kapitol,“ uviedol Naď s tým, že nepôjde o žiadne prekvapenie.

10:00 Vláda by mala začať rokovanie. Program zatiaľ nezverejnili.

9:50 Premiér Matovič včera spolu s hlavným hygienikom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom navštívili osadu v Krompachoch. „Na ceste (lete) späť z Krompách. Stalo sa to, čo sme síce tušili, ale dúfali sme, že k tomu nepríde - desiatky nakazených Rómov a to sme len začali s testovaním osád,“ napísal na sociálnej sieti premiér. Niektoré osady uzatvoria

Niektoré osady uzatvoria

Niektoré osady, v ktorých sa vyskytli pozitívne prípady na koronavírus, budú uzavreté. V stredu večer o tom v Krompachoch informoval hlavný hygienik Ján Mikas. Premiér Matovič doplnil, že pozitívne prípady zaznamenali v piatich lokalitách na Spiši. Tri z nich sú priamo v Krompachoch, ďalšie evidujú v blízkych obciach Žehra a Bystrany.

Mikas priblížil, že v uzavretých osadách budú naďalej sledovať epidemiologickú situáciu, testovať a v prípade potreby zabezpečia adekvátnu zdravotnú starostlivosť. „Opatrením nariadime dotknutým obciam zabezpečiť zákaz a obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom,“ upresnila hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková.

Obmedzenie pohybu spôsobilo dopravný kolaps

Včera vstúpili do platnosti aj opatrenia, ktoré výrazne obmedzili pohyb ľudí počas veľkonočných sviatkov. Postihli však aj tých, ktorých nemali. Na celom Slovensko sa tvorili obrovské kolóny, vstup do Bratislavy bol prakticky nemôžný. Minister hospodárstva Richard Sulík spolu s ďalším poslancom SaS kritizovali tieto obmedzenia. Matovičovi sa nepáčili takéto odkazy cez sociálne siete, kritizoval aj policajného prezidenta Milana Lučanského. Policajné kontroly mali byť podľa premiéra námatkové.

Premiér zdôraznil, že opatreniami chcú predovšetkým chrániť ľudí. Upozornil, že vírus sa mohol ďalej rozšíriť. Vyzval preto obyvateľov, aby dodržiavali hygienické opatrenia a sledovali prípadné príznaky. Ubezpečil, že občania v karanténe budú mať zabezpečený prísun vody i potravín. Ako uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, v lokalitách bolo nasadených takmer 800 vojakov. Počas veľkonočných sviatkov plánujú OS SR počet tímov na odoberanie vzoriek navýšiť zo štyroch na osem. Podľa hlavného lekára OS SR Vladimíra Lengvarského do stredy odobrali vojaci vyše 1000 vzoriek.