Matovič viní Lučanského: Kontroly mali byť námatkové! Policajný prezident sa bráni, riadili sme sa pokynmi

BRATISLAVA - Situácia na dnešných cestách po začatí obmedzujúceho opatrenia vlády je napätá. Kým ešte ráno sa nad touto situáciou pozastavil minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Sulík, poobede sa už premiér Igor Matovič kriticky pustil do samotného policajného prezidenta kvôli cestným kontrolám, ktoré mali byť podľa jeho slov námatkové.

Pokyn na policajné kontroly na hraniciach okresov považuje premiér Igor Matovič za sabotáž uznesenia vlády. Trvá na tom, že kontroly mali byť len náhodné. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že si zrejme uznesenie a jeho slová niekto zle vysvetlil. Pred verejnosť by mal podľa neho predstúpiť policajný prezident Milan Lučanský a tento krok obhájiť. "Veľmi ma to mrzí, ospravedlňujem sa našim ľuďom," povedal na margo dnešných intenzívnych policajných kontról premiér Igor Matovič. Dodal však, že došlo k nepochopeniu uznesenia vlády zo strany polície.

Matovič trvá na tom a vylučuje, že by uznesenie vlády hovorilo o kontrole každého jedného auta na ceste.

Ako dôkaz použil video zo svojej tlačovky

Matovič na sociálnej sieti ako dôkaz doložil aj video s vyjadrením z dní, keď ešte toto opatrenie nebolo v platnosti. V najnovšom statuse vyzýva policajného prezidenta na vysvetľovanie. "Toto bolo moje zadanie vedeniu Policajného zboru ... a dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo ... a pán policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať," píše premiér.

Matovič sa následne ešte ospravedlnil policajtom za dnešnú situáciu. "Pôvodne som dostal informáciu, že kontrolovať všetkých bola nadpráca jednotlivcov z ich radov. Nie, robili len to, čo im vedenie prikázalo," uviedol premiér.

Lučanského hovorí o postupe z uznesenia vlády

Na súčasný stav zverejnil stanovisko aj samotný policajný prezident Milan Lučanský. Podľa neho totiž sú súčasné postupy v súlade s uznesením slovenskej vlády. "Polícia postupovala v zmysle uznesenia vlády, v ktorom boli naformulované výnimky. Tie sme zohľadňovali pri príprave rozkazu prezidenta Policajného zboru pre hliadkovú činnosť policajtov. S rozkazom prezidenta Policajného zboru sa stotožnilo aj vedenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky," píše v stanovisku Lučanský.

Pôvodne sa hovorilo o kontrolách všetkých vozidiel

Z uznesenia pritom vyplýva, že kontroly nemali byť námatkové, ale mali nimi prejsť všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy. "Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom," píše sa ďalej v uznesení.

Ticho nezostal ani minister a ospravedlnil sa za kolóny

Už dnes na sociálnej sieti aj cez policajné konto na Facebooku o aktuálnej situácii informoval samotný minister vnútra Roman Mikulec. "Áno, zaznamenali sme, že dnes ste čakali v kolónach. Tak, ako sme vám sľúbili, touto cestou by som sa vám chcel ospravedlniť, že k niečomu takému došlo," hovorí minister. "Toto celé opatrenie bolo v súvislosti s tým, aby sme obmedzili pohyb. Boli sme k vám ústretoví tým, že sme tie opatrenia zjemnili. Mám už informácie, že kolóny nie sú. Verím, že tí, ktorí zajtra pôjdete do práce, už v kolónach stáť nebudete," hovorí šéf rezortu vnútra.

Čaputová hovorí, že kontroly by už mali byť len námatkové

V súvislosti s aktuálnou dopravnou situáciou poskytla stanovisko aj hlava štátu Zuzana Čaputová. Tá sa ohľadom týchto skutočností informovala aj u ministra vnútra Romana Mikulca a aj u Matoviča. "Obidvaja ma uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať námatkovo, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy. Verím, že dnešná situácia neovplyvní negatívne našu súdržnosť, ktorú aj v ďalšom v boji s koronavírusom potrebujeme asi zo všetkého najviac," píše sa v stanovisku prezidentky.

Matovič by podľa Pellegriniho nemal hádzať vinu na políciu

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by nemal hádzať vinu za skolabovanie dopravy v krajine v súvislosti s obmedzením pohybu na vojakov a policajtov. Odkazuje mu to expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sociálnej sieti. "Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči o ochrane ľudí pred vírusom. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a skolabovala doprava v celej krajine, pokojne to hodil na našich vojakov a policajtov," skonštatoval Pellegrini s tým, že tí len plnili príkaz. Hovorí v tejto súvislosti o deštrukcii štátu.

Pridal sa aj Raši

Opatrenie kritizoval aj jeho stranícky kolega a poslanec Národnej rady SR Richard Raši. "Medzi zákazom cestovania na sviatky a zákazom vychádzania z domu je veľmi veľký rozdiel, a preto pokladám zavedené opatrenia vlády za prinajmenšom neprimerané. Rozsiahle represívne akcie za účasti armády, ktoré dnes prebiehajú a zasahujú najmä ľudí, ktorí cestujú do a z práce, sú podľa môjho názoru ešte neprimeranejšie," uviedol na sociálnej sieti.

Vymklo sa im to z rúk

Policajné kontroly v súvislosti s obmedzením pohybu, ktoré si na viacerých miestach vyžiadali dopravné zápchy, mali byť náhodné. Tvrdí to premiér Igor Matovič (OĽaNO). "Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk," uviedol na sociálnej sieti premiér. Status neskôr zmazal a napísal nový, v ktorom ozrejmil, že policajti dostali inštrukcie od nadriadených. Kritizoval preto policajného prezidenta Milana Lučanského.