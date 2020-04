Matoviča kritizujú vlastní, doprava kolabuje: Zrušte nezmyselné kontroly! Drsná reakcia premiéra

BRATISLAVA - Od polnoci platí opatrenie, ktorým sa výrazne obmedzil pohyb počas veľkonočných sviatkov na Slovensku. Kvôli čiastočnému zákazu pohybu však v hlavnom meste skolabovala doprava. Rozhodnutie Igora Matoviča kritizujú aj jeho vlastní koaliční partneri. Matovič to hodnotí ako nezodpovedné správanie.

Doprava na vstupe do Bratislavy skolabovala takmer vo všetkých smeroch. Dôvodom sú policajné kontroly na hraniciach okresu kvôli nariadeniu vlády o obmedzení pohybu osôb. „Upchaté sú všetky príjazdové cesty. Odporúčame vám dnešnú jazdu do hlavného mesta zrušiť,“ uviedol Bratislavský kraj na sociálnej sieti. Rozhodnutie premiéra kritizuje minister hospodárstva Richard Sulík a šéf finančného výboru Marián Viskupič. Premiér považuje ich vyjadrenia za nezodpovedné.

Na FB postujú výplody mysle

Matovič reagoval na kritiku takisto na sociálnej sieti. Nemá rád, ak ľudia z koaličného tímu hrajú svoje sebecké hry. Čakal by od nich, že mu v ťažkej situácii podržia chrbát. „Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a postovať na FB svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné. Tým dupľom, že na rozdiel od obyčajných ľudí o dosť viac veľmi dobre vedia ako vážna v skutočnosti je naša situácia,“ napísal na sociálnej sieti.

Toto je šialené, uviedol Sulík

S vládnym opatrením má problém aj minister hospodárstva Richard Sulík. Z boja proti koronavírusu si vláda podľa jeho slov spravila fetiš. „Kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diaľniciach,“ skonštatoval Sulík.

„Zavreli sme desaťtisíce malých obchodov a vláda nie je v stave im ani len prispieť na nájomné. Bohužiaľ, hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. Toto je šialené a musí to skončiť. Premiérovi sa žiaľ neviem dovolať,“ dodal šéf SaS a ospravedlnil sa občanom, ktorí na ceste do roboty stoja hodiny v zápche.

Zrušte kontroly v rámci okresov

Rozhodnutie o obmedzení pohybu kritizoval aj poslanec za SaS Marián Viskupič. „Hodinu stojím na D1 pri Zelenci smerom do BA. A týmto tempom tu budem stáť minimalne ďalšiu hodinu a pol.

To, na čo sme aj na vláde upozorňovali, sa bohužiaľ stalo realitou (hlasovanie skončilo 9:4),“ napísal poslanec.

„Mám za to, že všetko pochopenie ľudí pre ťažkú situáciu práve skončilo. My sme povinní situáciu ľuďom uľahčovať, nie vytvárať nové a nové problémy. Toto nie je boj proti vírusu, ale boj proti ľuďom. Pán premiér, zrušte aspoň kontroly na hraniciach okresov. Na riadenie krajiny je potrebný zdravý rozum, a mali by sme ho konečne začať používať!“ dodal.

Niekoľkohodinové kolóny

Od rána sa tvoria vo všetkých smeroch v Braislave niekoľkohodinové kolóny. Na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy sa stojí sa už od Zelenča. Upchaté sú podľa zástupcov BSK všetky príjazdové cesty a jazdu do hlavného mesta v stredu odporúčajú zrušiť. Problémy sú aj s dopravou v iných častiach Slovenska. Dôvodom sú opatrenia vlády, ktoré vstúpili do platnosti o polnoci a skončia sa 13. apríla o polnoci.