KORONAVÍRUS Krajčí bol na prehliadke nemocníc: Sulíkov návrh neodmieta, nemám protiargument, tvrdí

VIDEO Brífing Mareka Krajčího po prehliadke:

Krajčí na tlačovej konferencii po prehliadke vystúpil aj s riaditeľkou Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Renátou Vandriakovou. Nemocnica má podľa Vandriakovej k dispozícii 2550 lôžok. Krajčí už zopakoval dnes známe výsledky testov, počas ktorých na Slovensku pribudlo 13 nakazených pri testovaní 2174 vzoriek. Dokopy je teda nakazených 728 ľudí.

Podpísanie zmluvy a možné scenáre

Minister Krajčí pokračoval s tým, že v piatok bola podpísaná zmluva na dodávku ďalších 88 pľúcnych ventilácií. Ide o spoločnosť Chirana Medical. S ňou sa už pred týždňom dohodli na dodávke 300 prístrojov. Krajčí má v pláne sa pripraviť na viaceré scenáre, ktoré v prípade koronavírusu môžu zasiahnuť Slovensko. Spomína sa číslo 1000 nových pľúcnych ventilácií.

Požiadavky pre ľudí v karanténe

Šěf rezortu zdravotníctva po prehliadke priestorov venoval svoj okruh tlačovej konferencie aj ľuďom, ktorí idú do karantény. Chce pre nich totiž vybaviť ochranné prostriedky vrátane respirátorov s normou FFP-3, pričom je v hre aj tzv. hotelová karanténa, ktorú by si však museli ľudia vracajúci sa zo zahraničia platiť zo svojho.

"Chcem sa poďakovať občanom Slovenskej republiky za to, že túto epidémiu zvládame naozaj veľmi dobre. Nízke počty pozitívne testovaných hovoria o tom, že aj všetky tie opatrenia, ktoré sme doteraz prijali, boli veľmi správne. Naozaj sa nachádzame v jednej z najbezpečnejších krajín na svete," poznamenal šéf rezortu zdravotníctva. Myslí si preto, že odmenou za zodpovednosť Slovákov by mohlo byť postupné uvoľňovanie niektorých opatrení. Či by to bola otázka dní alebo týždňov, špecifikovať nechcel, je to podľa neho otázka na ústredný krízový štáb.

"Treba ich veľmi múdro urobiť, protiepidemiologicky nastaviť," uviedol s tým, že sa tomu nebráni. Zdôraznil, že jeho záujmom je ochrana zdravia obyvateľov a "kričať" bude vtedy, keď bude mať pocit, že nakazený pacient by nedostal adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Miešanie v karanténe podľa neho nie je v poriadku

Poznamenal tiež, že najdôležitejším zámerom je testovanie Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Podľa ministra budú prísne "karantenizovaní" na izbách v štátnych zariadeniach, uvažuje sa tiež o možnosti hotelovej karantény. "Je to v štádiu riešenia, čoskoro sa to bude realizovať," doplnil minister s tým, že sa pracuje aj na zlepšení podmienok transportu ľudí do karanténnych zariadení.

Krajčí tiež povedal, že nie je v poriadku, ak sú v karanténnych izbách pomiešaní pozitívne a negatívne testovaní ľudia. "Môj osobný názor je, že sa to má robiť inak. Požiadal som, aby došlo k náprave," skonštatoval s tým, že hlavný hygienik má vypracovať nové usmernenie. Pokračovať sa má naďalej v testovaní v rómskych osadách, najmä v tých, kde evidujú prichádzajúcich zo zahraničia.

Otváranie obchodov a neodmietanie Sulíkovho návrhu

Krajčí sa vyjadril aj k možnému uvoľňovaniu opatrení či otváraní niektorých prevádzok. S touto ideou prišiel medzi prvými jeho koaličný partner z SaS minister hospodárstva Richard Sulík. „Ja nebudem mať protiargument, ja si myslím, že odmenou za zodpovednosť na Slovensku môže byť postupné uvoľňovanie opatrení. Treba ich veľmi múdro z epidemiologického pohľadu urobiť a nastaviť. Ja sa tomu nebránim,“ tvrdí Krajčí.