Gröhling vyvracia, že by sa obnovil vyučovací proces v školách 6. apríla

V informácii, ktorá sa šíri na internete, sa uvádza, že školská výučba bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok. "Škola má na tento účel vytvoriť pracovnú pozíciu hygienika, ktorého funkcia bude priamo spadať pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ uvádza sa v nepravdivej informácii.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalej sa uvádza, že každý žiak pri vstupe do školy musí mať rúško a pri príchode, ale aj odchode bude musieť použiť dezinfekciu na ruky. "Ide o hoax, ktorý sa šíri na internete. Je to nepravdivá informácia," povedal šéf rezortu školstva s tým, že ide o veľmi zlý aprílový žart. Školy a školské odvolania zostávajú zatvorené až do odvolania. Dôvodom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Školské jedálne budú jedlo len rozvážať

Školské jedálne budú uvarené jedlo pre seniorov a žiakov len rozvážať. V stredu počas brífingu to spresnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Otvorené podľa ministra budú iba kuchyne, v priestoroch jedální by sa ľudia nemali združovať. Zriaďovatelia podľa neho budú môcť využiť školské kuchyne na varenie a rozvoz jedla, podobne ako je to v súčasnosti v reštauráciách.

"V tomto prípade bude zriaďovateľ povinný zabezpečiť rozvoz jedla," povedal s tým, že jedlo zo školských jedální je cenovo dostupnejšie. "V prvom rade dbáme na zdravie občanov," dodal s tým, že ide najmä o pomoc pre tých, ktorí si nevedia sami zabezpečiť stravu. Samotné obce sa môžu rozhodnúť, či jedálne otvoria. Prioritne by malo byť jedlo určené pre seniorov a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jedálne budú môcť byť otvorené len po splnení prísnych hygienických podmienok.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu uviedol, že nemá problém s tým, aby sa v školských jedálňach varilo a strava sa neskôr roznášala seniorom. Avšak na druhej strane nesúhlasí s tým, aby dôchodcovia alebo študenti do nich chodili. Zároveň poznamenal, že ho mrzí "osobná iniciatíva" ministra školstva, že by bez toho, aby informoval ústredný krízový štáb, komunikoval v tejto veci len s hlavným hygienikom. "Patrí to na ústredný krízový štáb, je to zásadné rozhodnutie," uviedol.