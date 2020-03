Michal Truban sa stal otcom! Prvé FOTO Kvôli koronavírusu nemôže dcérku vidieť

Trubanovi sa dcérka Marietka narodila včera. Oznámil to na sociálnej sieti. „Včera k nám na svet prišla táto malá babena - Marietka,“ napísal. Na svoje dievčatá si však bude musieť ešte počkať, kvôli koronavírusu musí dodržať prísne opatrenia.

Kvôli koronavírusu nemôžem byť s nimi

„Stále to ešte predychávam a hrozne sa teším. Aj na maminu aj na malú. Žiaľ, nemôžem byť kvôli opatreniam v čase korony hneď s nimi, ale už vo štvrtok sa vidíme. Nemôžem sa dočkať,“ dodal šťastný otecko.

Michal Truban viedol spolu s Miroslavom Beblavým koalíciu PS/SPOLU, ktorá však v parlamentých voľbách neuspela a na vstup do parlamentu jej chýbalo 926 hlasov. Na výsledok volieb podala koalícia ústavnú sťažnosť. Obaja sa vzdali postu lídra strany. Beblavý odišiel z politiky úplne. Truban sa jej chce venovať aj naďalej, no už nie vo funkcii lídra. Šéfkou strany by sa mala stať Irena Bihariová, dátum snemu, na ktorom by sa o tom malo rozhodnúť, však stále nie je známy.