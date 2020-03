Truban povedie PS do volieb nového predsedu, termín mimoriadneho snemu nie je známy

Truban po neúspechu vo februárových parlamentných voľbách, v ktorých sa koalícia PS/Spolu nedostala do parlamentu, oznámil, že sa opätovne nebude uchádzať o funkciu predsedu strany. PS/Spolu získalo vo voľbách 6,96 percenta, pričom ako koalícia potrebovali dosiahnuť výsledok minimálne na úrovni siedmich percent. Na prekročenie tohto kvóra im chýbalo 926 hlasov.

„Michal Truban po voľbách do NR SR oznámil, že sa usporiada mimoriadny snem, kde sa bude voliť nový predseda, respektíve nová predsedníčka, ako aj členovia predsedníctva strany. Zároveň oznámil, že nebude kandidovať za predsedu hnutia PS. Funkciu teda má až do najbližšieho snemu, na ktorom delegáti zvolia nové vedenie hnutia,“ ozrejmil Ondrejkovič.

Svoju kandidatúru do funkcie predsedníčky PS medzičasom oznámila podpredsedníčka strany Irena Biháriová, ktorá vo voľbách z 29. februára kandidovala za koalíciu zo štvrtého miesta spoločnej kandidátky. Je jediná, ktorá oficiálne ohlásila svoju kandidatúru do tejto funkcie. „Práve kvôli opatreniam voči Covid-19 však ešte nevieme povedať presný dátum snemu, a teda z toho dôvodu neboli ešte spustené oficiálne podania kandidatúr do volených orgánov,“ dodal Ondrejkovič.

Svojej funkcie sa v dôsledku neúspechu vo voľbách vzdal aj predseda strany Spolu Miroslav Beblavý, ktorý zároveň oznámil definitívny odchod z politiky. Ako informovala hovorkyňa Spolu Silvia Hudáčková, snem strany bol naplánovaný na 14. apríla, no v daný termín sa neuskutoční. „Vo vnútrostraníckom referende teraz rozhodujeme, či bude snem odložený, keď bude môcť byť fyzicky, alebo sa bude konať elektronicky," priblížila Hudáčková.

Koalícia PS/Spolu sa v súvislosti s výsledkom parlamentných volieb obrátila aj na Ústavný súd SR, od ktorého žiada, aby prerátal odovzdané hlasy vo voľbách. „Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS/Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá. Ak sú však naozaj vo volebných procesoch diery, ktoré spôsobujú, že výsledky volieb neodrážajú reálnu vôľu ľudí, potrebujeme ich identifikovať a opraviť. Ak nie kvôli týmto voľbám, tak kvôli tým, ktoré nás ešte čakajú,“ odôvodnil podanie sťažnosti 11. marca Truban. Podľa jeho informácií totiž voliči nahlásili v 631 okrskoch nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov.

Ústavný súd SR 12. marca prijal návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady SR a má teraz 90 dní na to, aby o sťažnosti rozhodol.