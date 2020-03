Technológia, ktorá by mohla pomôcť v čase koronavírusu: Nahradí teplomery, ktoré na trhu chýbajú

Všeobecne známym faktom je, že v čase výskytu množiaceho sa vírusu COVID-19 nie sú na trhu dostupné teplomery na meranie teploty. Je ale obyčajný teplomer riešením pre mnohé fabriky, prevádzky a nemocničné zariadenia s vysokou fluktuáciou ľudí? Vláda vo svojom vyhlásení v súvislosti s touto epidémiou nového koronavírusu nariadila povinné nosenie rúška či meranie teploty pri vstupoch do predajní. Niektoré nariadenia vlády považuje za ťažko realizovateľné aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). "Čo sa týka nariadení ako povinné nosenie rúška, vyhradených hodín pre seniorov či meranie teploty pri vstupe do predajne a dodržiavanie dvojmetrových vzdialeností v radách, nemáme zatiaľ informácie o ich implementácii. Chceme však upozorniť, že z dôvodu nedostatku vhodných teplomerov na trhu, je meranie teploty každého jedného zákazníka nevykonateľné," priblížil Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Tieto obmedzenia sa môžu časom dotknúť aj iných prevádzok, keď bude potrebné opäť nastúpiť do práce a rozbehnúť upadajúcu ekonomiku. ,,Na zahraničnom, ale aj domácom trhu sa objavuje riešenie s monitorovaním telesnej teploty osôb prostredníctvom termokamery. Výstup z tejto kamery vieme preniesť vrátnikovi alebo ochranke SBS priamo na pult, kde môžu monitorovať prichádzajúce osoby a v momente detekcie návštevníka s vyššou telesnou teplotou môžu zasiahnuť. Hovoríme samozrejme o preventívnom opatrení a ochrane ostatných osôb, ktoré by v uzavretom priestore mohli prísť do kontaktu s potenciálnym šíriteľom nákazy,” povedal konateľ spoločnosti SELECTRA Michal Driapsa a dodal: "Túto možnosť už dnes využívajú niektoré svetové letiská či zdravotnícke zariadenia, kde v prípade kontrolovaného vstupu dokáže systém automaticky zablokovať prechod cez turnikety, prípadne inú vstupnú bránu. Nejde o najlacnejšie riešenie, avšak veľmi efektívne. Pre našich klientov sme pripravili 3 výberové balíky, ktoré si môžu prezrieť na našom webe aj s ohľadom na finančné možnosti jednotlivých prevádzok.”