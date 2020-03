KORONAVÍRUS Podvodníci masívne zneužívajú sociálne siete: Sexi kočky chceli nachytať aj Poliačika

Poliačik sa podelil o skúsenosť s podvodnými účtami na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Martin Poliačik, TASR – Jakub Kotian

BRATISLAVA - Je čas karantény, niektorí sa prevažne zdržiavajú doma, iní sa občas vyberú do prírody. Nárast návštevnosti na sociálnych sieťach je v týchto dňoch jasný. Uvedomujú si to aj viacerí kybernetickí podvodníci a tento čas zneužívajú na to, aby sa zamerali na nič netušiacich užívateľov aj týchto sociálnych sietí.