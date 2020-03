KORONAVÍRUS Premiér Matovič oznámil ďalšie opatrenia pre Slovákov: Prvá sociálna pomoc!

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič prijal po ústrednom krízovom štábe niekoľko ďalších opatrení, ktoré bude ešte schvaľovať aj parlament. Matovič oznámil, že v nedeľu nenakúpime. Zamestnanci si musia oddýchnuť a zároveň bude v tento deň prebiehať sanitácia. Minister školstva Gröhling tiež povedal, že školy budú zavreté do odvolania.

vláda bude o opatreniach rokovať aj dnes

v utorok schválili vyše 40 opatrení a Matovič vyhlásil núdzový stav pre sociálne zariadenia

školy ostanú uazvreté to odvolania, písomné maturity a testovanie deviatakov sa rušia

od dnes je povinné nosiť rúško všade okrem domova, v nedeľu budú všetky obchody zavreté a prebehne sanitárny deň, zamestnanci si tak oddýchnu

Igor Matovič zriadil permanentný krízový štáb

NAŽIVO Matovič informuje o ďalších opatreniach s ministrom práce

11:20 V permanentnom krízovom štábe je i bývalý rómsky splnomocnenec P. Pollák

Permanentný krízový štáb v súvislosti s bojom proti šíreniu nového koronavírusu doplní bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO). „Spolu s ďalším človekom sa bude špeciálne venovať situácii, predikcii a rizikám v prostredí marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol o hlavnom zábere činnosti Polláka v permanentnom krízovom štábe Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Priznal, že bez vyvolávania paniky a vzbudzovania dojmu o nevyhnutnosti použitia príslušníkov bezpečnostných síl, bude musieť štát v prostredí rómskych osád prijať opatrenia na zabezpečenie hygienických štandardov, ktoré by minimalizovali riziká prenosu nákazy v tomto prostredí aj mimo neho.

11:16 Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu MV SR Bilecová

Vláda v stredu vymenovala novú generálnu tajomníčku služobného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorou bude Anna Bilecová. Vláda zároveň na svojom štvrtom rokovaní odvolala doterajšieho tajomníka Ondreja Varačku.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

11:12 Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu MK je Oravcová

Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu Ministerstva kultúry SR sa stala Lujza Oravcová, ktorá na tomto poste nahradí Kamila Peteraja. O odvolaní a vymenovaní rozhodla v stredu vláda. Ekonómka Lujza Oravcová pracovala v minulosti i v prostredí verejnoprávnych médií v SR a Českej republike. Od roku 2017 pôsobila ako členka dozornej komisie Audiovizuálneho fondu.

11:00 „V týchto dňoch sa ukáže, či ako štát sme schopní plniť svoju základnú sociálnu úlohu. Pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nevedia,“ povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:45 Hoľka odvolali z funkcie šéfa úradu MO SR, nahradí ho Kozák

Ján Hoľko končí vo funkcii generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany (MO) SR. Nahradí ho Peter Kozák. Návrh ministra obrany na ich odvolanie a vymenovanie v stredu schválila vláda.

10:30 Letka ministerstva vnútra dnes v noci zabezpečila dovoz dôležitej pomôcky pre zdravotné sestry, lekárov a ďalších v prvej línii. Z Turecka prišlo 100-tisíc kusov respirátorov FFP3.

Zber dát

Búrlivú diskusiu vyvolal predovšetkým článok návrhu zákona, ktorý umožňuje zbierať dáta z mobilov v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a sprístupňovať ich Úradu verejného zdravotníctva o ľuďoch nakazených koronavírusom. Podľa strany Smer-SD je tento návrh vlády hrubým porušením ústavných ľudských práv, umožňuje každého monitorovať z akéhokoľvek dôvodu do konca tohto roka a strana zaň nebude nikdy hlasovať.

Ďalšie opatrenia

Vláda bude rokovať aj dnes o opatreniach, ktoré by mali pomôcť s riešením mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu na Slovensku. Vláda v utorok 24. marca schválila núdzový stav aj pre sociálne zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ministri kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) odobrili na zasadnutí aj dočasné pozastavenie niektorých lehôt v súvislosti s mimoriadnym stavom pre nový koronavírus. Kabinet takisto schválil možnosť pre ministra školstva posunúť termíny maturitných skúšok či Testovania 9 a tiež možnosť zrušiť ich pre daný školský rok. Vláda v prípade oboch návrhov odobrila aj skrátené legislatívne konanie.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Všetky školy budú zatvorené do odvolania. V utorok bolo na Slovensku potvrdených 204 prípadov koronavírusu.