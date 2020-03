KORONAVÍRUS Školy budú zavreté do odvolania! Šéf rezortu zrušil aj písomné maturity a testovanie deviatakov

"Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Dôvodom je prerušenie výučby vo všetkých školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia nového koronavírusu až do odvolania. Ako uviedol po utorkovom rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Tento rok sa ruší aj Testovanie-9.

VIDEO Tlačová konferencia Branislava Gröhlinga

Vyučovanie prerušené až do odvolania

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Ako uviedol Gröhling, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. "Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to do 30. júna," povedal minister školstva. Ak by opatrenie, ktoré sa týka prerušenej výučby do odvolania, nebolo zrušené, sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna zmaturovali. Tento rok sa ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

"Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a potvrdenie lekára nebude možné, aby sme neurobili nával študentov smerom k ambulanciám. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna," povedal minister školstva. Gröhling informoval o tom, že boli posunuté aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. "Ideálne by to bolo elektronickou formou tam, kde je to možné," povedal. Podávanie žiadostí do materských škôl bude počas celého mája.

Školský rok chce ukončiť koncom júna

"Čo sa týka regionálneho školstva, školský rok chceme reálne ukončiť tak, ako je naplánované, teda do 30. júna," povedal minister školstva s tým, že učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav.

Gröhling poznamenal, že v súvislosti s prerušenou výučbou na školách až do odvolania oslovil aj riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii. Od budúceho týždňa to bude 100 minút denne, čím by sa podľa Gröhlinga mohli takýmto spôsobom vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú internet alebo počítač. Doplnil, že vzniká aj web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

Vláda predtým schválila možnosť presunuť termíny skúšok

Minister školstva dostane možnosť posunúť termíny maturitných skúšok či Testovania 9 a tiež možnosť zrušiť ich pre daný školský rok. Schválila to vláda na svojom dnešnom rokovaní. Táto zmena je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia koronavírusu na Slovensku. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zároveň schválil pre tento návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní, skrátené legislatívne konanie.

Podľa ministerstva školstva môže nastať situácia, že niektorý z termínov, alebo viaceré, bude objektívne potrebné posunúť aj za hranicu ustanovenú zákonom. Navrhli preto, aby mal minister školstva možnosť rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Týchto termínov je naprieč školským zákonom veľké množstvo, pričom sa týkajú najmä obdobia školského vyučovania a školských prázdnin, podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Maturity, skúšky, pomatúritné skúšky, absolventské skúšky

Taktiež ide o klasifikáciu žiakov základných škôl a stredných škôl, riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky. Tiež prihlasovanie na maturitnú skúšku, na jej opravný termín a schvaľovanie zadaní alebo tém na ňu. Medzi termíny, ktoré by mohol minister ovplyvniť bude patriť aj podávanie prihlášok na vzdelávanie na strednej škole a ich prijímacie skúšky a taktiež prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl.

Okrem posunu termínov sa zároveň navrhuje, aby mal minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, respektíve formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9. „Môže totiž nastať aj situácia, že ich vykonania v príslušnom školskom roku by už nebolo relevantné ani pri posune termínov,“ uvádza sa v materiáli ministerstva.

V návrhu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poukazuje, že v školskom zákone má viacero kompetencií vo vzťahu k určovaniu termínov. Dodáva však, že mnohé termíny sú priamo zákonom limitované na určité obdobie. Uvádza tiež, že skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná akcia príslušných subjektov, akým je ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja či riaditeľov v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly.

Je možnosť si zobrať príklad

„Príkladom môžu byť termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin,“ približuje ministerstvo vo svojom návrhu. Dopĺňa, že napríklad termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, no zákon ustanovuje riadne skúšobné obdobie na marec až jún a mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli, máji, septembri a februári.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 204 prípadov koronavírusu.

Letný semester na Slovenskej technickej univerzite

Výučba v letnom semestri aktuálneho akademického roka sa na Slovenskej technickej fakulte (STU) v Bratislave predĺži do 6. júna. Skúškové obdobie skončí 25. júla. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne. STU o tom informuje na svojom profile na sociálnej sieti. Transformácia procesu výučby z prezenčnej formy na dištančnú v dôsledku karanténnych opatrení priniesla praktické komplikácie aj obsahové obmedzenia výučby.

"Stovky predmetov, študijných programov a tisíce študentov postupne nabehli na nové dištančné formy. Je zrejmé, že sa to nezaobišlo bez časových strát aj zmien v obsahu. Na to, aby sme tieto časové straty študentom a pedagógom kompenzovali a zabezpečili dostatočný priestor na riadne ukončenie výučbovej časti letného semestra, rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o zmene harmonogramu letného semestra," uvádza STU. Výučba potrvá do 6. júna. Skúškové obdobie sa začne 8. júna a potrvá do 25. júla. Následne od 27. júla do konca augusta budú prázdniny.

"V tejto krízovej situácii je naším hlavným záujmom prijať také opatrenia a realizovať ich takým spôsobom, aby bol akademický rok 2019/2020 riadne ukončený v termíne 25. júla, a to najmä s prihliadnutím na študentov v končiacich ročníkoch. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne," povedal rektor STU. Prípravu kompetencií v oblasti detailných zmien a usmernení v organizácii štúdia v letnom semestri majú dekani jednotlivých fakúlt. Prezenčná výučba na všetkých univerzitách na Slovensku je prerušená minimálne do konca tohto týždňa. Dôvodom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.