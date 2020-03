KORONAVÍRUS NAŽIVO Premiér Matovič začal masívne testovanie: Pribudlo 43 nakazených

NAŽIVO Brífing premiéra Igora Matoviča na tému Sľuby plníme: Výrazné zvýšenie počtu testovaných ľudí

Matovič oznámil, že testovanie sa zvýšilo aj v štátnych zariadeniach. Včera tak pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych laboratóriách. V súkromnom laboratóriu otestovali vyše 60 ľudí a zachytili jedného človeka. Ide o doteraz najvyššie počty testovaných.

Zo 42 pozitívne testovaných sú len dvaja v rizikovej skupine. Testovať by sa mali prioritne rizikoví starší pacienti. „Pozitívne testovaným seniorom by mal denne telefonovať ich lekár, ktorý sa má zaujímať o ich stav, ak sú v domácej liečbe,“ povedal minister Marek Krajčí.

Začíname masívne testovanie

Premiér Igor Matovič včera oznámil, že vláda dospela k dohode aj so súkromnými laboratóriami. „Do systému zapojíme aj asociáciu súkromných laboratórií.“ Premiér uviedol, že ich zapájajú preto, lebo menia aj systém odoberania vzoriek. K dnešnému dňu je kapacita testov súkromných laboratórii okolo tisíc testov. Každým dňom sa majú zvyšovať. „Som si istý, že v priebehu pár dní sme schopní zvýšiť na tritisíc denne, možno aj viac,“ povedal Peter Lednický.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister zdravotníctva Marek Krajčí je rád, že vláda na čele s premiérom tak razantne bojuje s koronavírusom. „Potrebujeme začať testovať aj ľudí, ktorí potrebujú absolvovať neodkladné operácie. Poterbujeme zabezpečiť aj testovanie zdravotníkov a ľudí, ktorí zabezpečujú kritickú infrašktruktúru v zdravotníctve,“ povedal Krajčí. „Spúšťame masívne riadené testovanie všetkých rizikových skupín ľudí, u ktorých chceme dokázať potenciálnu nákazu a zabezpečiť čo najväčšie šance na vyliečenie,“ uviedol minister zdravotníctva.

Zvýšenie počtu testovaných

Matovič chce v čo najskoršej dobe zvýšiť počet testovaných. „Spúšťame tento proces od zajtra, s tým aby sme v čo najkratšej dobe boli schopní zvýšiť testovanie na maximálnu kapacitu,“ povedal Matovič. Chcel by to dosiahnuť do týždňa, no nekonkretizoval, kedy by sa ten počet mal zvýšiť. „Nerobíme rozdiely, či súkromník, alebo štát. Všetci to robia v dobrej viere, aby sme spojili sily a koronu porazili čo najskôr.“

Zdroj: Topky/Maarty

Každá jedna krajina, ktorá dobre zvláda koronavírus, testuje ľudí masívne. „Nie však rýchlotestami, ktoré odhalia chorobu, až keď prepukne naplno, ale regulérnymi testami,“ povedal premiér. Doteraz všetci, ktorých testovali na Slovensku a bol u nich potvrdený koronavírus, boli testovaní genetickými testami.

Bude to riadený proces, vytvoria sa zbezné miesta

„Nie že ktokoľvek sa chce testovať môže prísť, ale musí to byť určený na základe jasných medicínskych pravidiel. Ak zistíme, že takých ľudí máme málo, tak potom systém otvoríme aj pre ľudí, ktorých sa chcú otestovať len preventívne,“ povedal premiér. Pred každou nemocnicnou na Slovensku sa zriadi odberné miesto. „Urobíme to spoločnými silami. Dohodli sme sa na férovej cene pre štát,“ uviedol premiér s tým, že tam, kde ich môže spraviť súkromník, spraví odber súkromník. Podobne to platí aj pri štáte či armáde, čo sa odberu vzoriek týka.

Cena je šesť eur za prvé štádium odberu, druhé štádium testovania stojí 42 eur. Premiér povedal, že odberné miesto by malo byť pred každou nemocnicou a nebudú teraz pozerať na „päť korún“, či ušetria niekde, alebo nie. „Ideálne je, aby to odberné miesto bolo v každom okresnom mieste,“ povedal Matovič.