KORONAVÍRUS Matovičova vláda chce rapídne zvýšiť testovanie: Máme už dvetisíc testov na deň!

Minister zdravotníctva Marek Krajčí bol včera hosťom v mimoriadnej relácii v TV Markíza, kde vysvetľoval, pred akou výzvou Slovensko stojí. Na vyšší počet testovaní je podľa šéfa zdravotníckeho rezortu Slovensko už pripravené. Vyplýva to z jeho včerajších vyjadrení. "Momentálne sú kapacity na dvetisíc testov denne, ktoré už vieme zrealizovať veľmi rýchlo. Tých tritisíc testov denne môže byť reálnych," prízvukoval minister Krajčí a pridal aj novú informáciu, ktorá hovorí o ďalšom zásobení našej krajiny.

Kapacita na dvetisíc testov a nákup ďalších

Ešte včera ráno sa totiž krízový štáb zaviazal k tomu, že nakúpi až 200-tisíc spoľahlivých testov na nový koronavírus. Premiér Matovič viackrát zopakoval, že ide o riadne testy, nie "rýchlotesty", ktoré boli nakúpené ešte za vlády Petra Pellegriniho. "Ak sa nám podarí tento nákup dnes zrealizovať, môžeme v kľude spať," povedal Matovič včera ráno.

Zásielka nových testov by mala byť čoskoro na ceste

To, že sa začínajú kresliť reálne kontúry plánu s testami, potvrdil včera večer v televízii aj sám Krajčí. "Z Číny by mala byť zásielka 200-tisíc testov v najbližších dňoch," povedal nový šéf rezortu zdravotníctva s tým, že ministerstvo je pripravené tvoriť tzv. červené zóny. To by prichádzalo do úvahy, pokiaľ budú rasť počty nakazených. V takom prípade sú vraj pripravení napríklad nemocnicu na bratislavských Kramároch celú prerobiť na červenú nemocnicu, ktorá by sa venovala výhradne pacientom s ochorením Covid-19.

Nový minister zdravotníctva Marek Krajčí Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na podobné účely by Krajčí chcel využiť aj Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor v Nitre. Na toto mu kontroval aj nový minister obrany Jaroslav Naď, ktorý pripúšťa, aj keď ako poslednú možnosť, aj vojenské letisko v Lešti. Krajčí však pokračoval aj za horizont tohto mesiaca. "Ďalšie zásielky po 50-tisíc testov prídu na Slovensko začiatkom apríla," povedal sebavedomo nový minister zdravotníctva v relácii.

Zvýšenie testovania o desaťnásobok

Už predtým sa na margo nových testov vyjadroval aj novopečený premiér Igor Matovič, ktorý podotkol, že v prípade nových testov by mohlo ísť až o desaťnásobne vyšší nárast testovania Slovákov na nový koronavírus. Podľa jeho vlastných slov by sa to dosiahlo tým, že kým za predošlé dni sa za deň otestovalo zhruba 200 či 300 ľudí, po získaní testov by sa to mohlo zvýšiť približne až na tritisíc ľudí denne.