Situácia na hraniciach je podľa člena pátracieho tímu žalostná: Policajti majú jednorazové rúška aj tri dni

V náročnej situácii je dobrá každá pomoc. Vedia o tom aj členovia občianskeho združenia Pohotovostný pátrací tím. Ako priblížil ich riaditeľ Jozef Juhoš, napriek hrozbe nákazy chodia pomáhať najmä na hranice, kde slúžia policajti, hasiči, vojaci či zamestnanci Finančnej správy.

Ľudia "v prvej línii" sú pre svoje povolania vystavení vysokému riziku. Dennodenne sú v kontakte s občanmi, ktorí prichádzajú zo zahraničia. „Dodávame im rúška, potraviny, dezinfekciu. Všetko z vlastných zdrojov, nakoľko nie sme dotovaní štátom. Sami by sme potrebovali pomoc, no v čase mimoriadnej situácie, ako je teraz, je pre nás prvoradé pomáhať, kde je to viac potrebné,“ poznamenal Juhoš.

Členovia pátracieho tímu sa podľa neho chránia dostatočne. Majú k dispozícii rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky. To všetko zaplatené taktiež z vlastného vrecka. V teréne sú dobrovoľne desiatky členov z celého Slovenska.

Žalostná situácia

Podľa slov Juhoša majú od slúžiacich zložiek veľmi dobré ohlasy. "Sú vďační, že aj na nich niekto myslí pri výkone ich povolania," uviedol. "Ak by som to ale zhrnul, situácia je dosť žalostná. Na hraniciach, aj čo sa týka ochrany obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. Niekedy dávno boli sklady plné ochranných plynových masiek, ktoré boli nachystané v prípade krízovej situácie. A dnes nemáme nič," vyjadril sa.

Juhoš vníma ako fakt, že štát zlyhal. "Nie v tieto dni. Ale za posledné roky," povedal. Zdravotníci, policajti, hasiči aj ďalšie zložky, ktoré sa starajú o Slovákov, podľa neho nemajú zabezpečené základné vybavenie. Svedkom bol na vlastné oči.

Riaditeľ tímu, ktorý pomáha pri pátraní po nezvestných, odporúča úradom viac sledovať činnosť dobrovoľníckych organizácií. "Prevláda veľká nerovnováha. Keďže tí, ktorí robia v teréne zadarmo a nezištne, zanechávajú za sebou výsledky, no nie sú vôbec ohodnotení. Iní, naopak, berú ročne stovky tisíc eur a nevidno to," dodal s tým, že až mimoriadna situácia, v akej sa ocitlo aj Slovensko, môže ukázať, čo v ľuďoch naozaj je.

Dobrá správa v ťažkých časoch

Paradoxom je, že za posledné týždne podľa Juhoša klesol počet nezvestných. "Sme kedykoľvek pripravení ísť do terénu a venovať sa činnostiam, pre ktoré sme vznikli - a teda najmä pátraniu. Avšak v momentálnej situácii registrujeme minimálny počet nezvestných osôb, čo nás samozrejme veľmi teší," priznal.

Čas, ktorý zostáva, teda členovia využívajú práve pomocou na hraniciach. "Za nás ďakujem všetkým policajtom, hasičom, zdravotníkom, vojakom, colníkom,...za ich prístup a zodpovedné plnenie si svojich povinností," uzavrel Juhoš.

Reakcia rezortu obrany

Hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková pre topky.sk reagovala, že profesionálni vojaci, ktorí plnia asistenčné úlohy v zmiešaných hliadkach s Policajným zborom SR, sú vybavení ochrannými rúškami a jednorazovými rukavicami podľa usmernení regionálnych hygienikov.

"Dezinfekčné prostriedky sú zabezpečené zo skladových zásob a z produkcie chemického laboratória NC EOD a RCHBO v dostatočnom množstve. Zároveň sú títo vojaci pred nasadením kontrolovaní a poučení, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické zásady," dodala. O stanovisko sme požiadali aj Finančnú správu a políciu, doteraz však nereagovali.