KORONAVÍRUS Žiadna krajina nie je schopná otestovať celú populáciu na COVID-19, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - Žiadna krajina nie je schopná otestovať celú populáciu na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý tak odpovedal na otázku, či Slovensko testuje v dostatočnom množstve. Rozsah testovania podľa Pellegriniho musia zvažovať odborníci a je realizovaný v takej miere, akú požadujú úrady a nemocnice.

"Nebude sa robiť testovanie a ani si nemyslím, že je správne testovať niekoho, kto má len pocit, že by mohol byť ohrozený, a chce dobre spať. Tých setov nie sú desaťtisíce a my nemôžeme plytvať testmi len pre niekoho komfort a nemať ich na pacientov, ktorí to budú potrebovať," povedal Pellegrini.

Deklaruje, že sanitka príde po každého, kto má vážne zdravotné problémy. "Keď má niekto len teplotu, trošku pokašlieva a neumiera, nech zostane doma v karanténe. Či bude alebo nebude testovaný, na jeho zdravotnom stave sa nič nezmení. Dnes totiž neexistuje liek, vakcína," upozornil dosluhujúci premiér. Ľuďom, ktorí majú takéto obavy, odporučil, nech sa radšej považujú za chorých, zostanú doma a neohrozujú ostatných. Rýchlotesty, ktoré sa priviezli na SR, podľa Pellegriniho nebudú slúžiť na plošné testovanie Slovákov.