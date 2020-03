KORONAVÍRUS V nasledujúcich dňoch prídu zo zahraničia stovky až tisíce ľudí, tvrdí Pellegrini

Problémom sa podľa nich stávajú tí, ktorí po návrate zo zahraničia odmietajú dodržať povinnú 14-dňovú karanténu v štátnych zariadeniach, ako je napríklad karanténne centrum v Gabčíkove. "Prosíme o disciplinovanosť všetkých občanov, ktorí prichádzajú do SR zo zahraničia. Nech si uvedomia, že ich prijíma republika, a nech majú troška zodpovednosti a solidárnosti k ľuďom, ktorí tu žijú dlhé roky či celý život, a nech dodržujú pravidlá, ktoré im nastavil štát," povedala Saková. Slovákov, ktorí prišli zo zahraničia, podľa jej slov testujú a pokiaľ sú ich výsledky negatívne, zo zariadení sa posielajú do domácej karantény.

Lajčák tvrdí, že počúvajú od niektorých nadávky, keď ich štát žiada, aby ostali v karanténe. "Neuvedomujú si, že je to pre dobro nás všetkých," poznamenal dosluhujúci šéf slovenskej diplomacie. Myslí si, že niektorí chcú len tú lepšiu stránku dohody, a to, aby ich štát len doviezol späť do vlasti. "Zároveň nám však vyčítajú, že majú dodržať to, čo občania žijúci v SR považujú za normálne, a to správať sa disciplinovane," uviedol Lajčák. V prípade repatriácie tvrdí, že je zbytočné sa upierať na vládny letecký špeciál, pokiaľ ide o prepravu osôb. Lajčák tvrdí, že štát má dohodu s komerčnými leteckými prepravcami. V sobotu (21. 3.) odlieta podľa jeho slov prvé lietadlo z Londýna a o päť dní zo Spojených štátov amerických. "S lietadlami nie je problém," ubezpečil.

Pellegrini vyzval občanov SR, aby "podržali" novú vládu Igora Matoviča (OĽaNO) a "prinútili" ísť ľudí vracajúcich sa zo zahraničia do povinnej karantény v štátom stanovených priestoroch. "V opačnom prípade, keď sem príde 500 ľudí z Talianska a rozpŕchne sa po celom území Slovenska, ja neviem potom garantovať zdravie občanov. Poprosím ľudí, aby okamžite vyjadrili nesúhlas so správaním tých, ktorí sú ignoranti, sebci a hľadia len na seba a nie na 5,5 milióna ľudí, predovšetkým na seniorov," povedal dosluhujúci premiér. Slovákov prichádzajúcich zo zahraničia ubezpečil, že štát sa o nich postará, oni však musia strpieť nariadenia štátu. Ak by bol dlhšie premiérom, podľa vlastných slov by pozastavil repatriáciu pre tých, ktorí nechcú rešpektovať pravidlá.