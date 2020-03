KORONAVÍRUS Žiadna iná vláda nenastupovala do takej zložitej situácie, hovorí prezidentka Čaputová

BRATISLAVA - Žiadna iná vláda na Slovensku nenastupovala do takej zložitej situácie. Bez ohľadu na naše politické preferencie máme v tejto chvíli rovnaké očakávania, že nás vláda Igora Matoviča (OĽaNO) prevedie ťažkými dňami, dokáže pripraviť naše nemocnice na zvýšený počet chorých a že pripraví opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť hospodárske a sociálne dôsledky krízy. V mimoriadnom prejave na TV Markíza to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Prechod moci v takejto výnimočnej situácii si vyžaduje najvyššiu mieru ochoty uvedomiť si spoločný záujem a zodpovednosť. Dôverujem tomu, že k výmene vlády dôjde spôsobom, ktorý nebude dôvodom na neistotu v spoločnosti," poznamenala prezidentka. Lídri dosluhujúcej i novej vlády podľa nej chápu vážnosť situácie a sú odhodlaní spolupracovať.

Prezidentka poďakovala tiež dosluhujúcemu premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) a členom krízového štábu za osobné nasadenie pri zavádzaní bezpečnostných opatrení a ich zodpovednú komunikáciu voči verejnosti. "Odvaha prijať razantné obmedzenia, ktorú v prvých dňoch krízy prejavili a ku ktorým výrazne pomohli aj predstavitelia bratislavských samospráv, nás dostali medzi krajiny, kde počet ochorení na koronavírus nestúpa nezvládnuteľným spôsobom," skonštatovala hlava štátu.

Podľa Čaputovej sa ľudia deň za dňom učia novú situáciu zvládať. Prejavuje sa to napríklad nosením rúšok. Ocenila disciplinovanosť a obetavosť občanov. Osobitne vyzdvihla tých, ktorí stoja nasadení v prvej línii, napríklad lekárov, zdravotné sestry, policajtov, hasičov, predavačov či laborantov. "Musí byť našou prvoradou snahou, aby ste práve vy boli pred rizikom nákazy najchránenejší. Spájame s vami našu nádej a vkladáme do vás našu dôveru," uviedla. Vyjadrila solidaritu tiež tým, ktorí majú obavy o svoju prácu alebo sa cítia byť ohrození zdravotne. V závere prejavu Čaputová povzbudila ľudí. "Kríza, ktorej čelíme, je príležitosťou dostať zo seba to najlepšie, lepšiu verziu nás samých, a som hrdá na to, ako to zvládame," vyhlásila. Verí, že vírus porazíme.