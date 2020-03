KORONAVÍRUS Boj so zákernou infekciou musíme vyhrať s čo najmenšími stratami, povedal premiér Pellegrini

Peter Pellegrini.

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Slovensko čelí najkritickejšej situácii od svojho vzniku. Boj so zákernou infekciou musíme vyhrať, a to s čo najmenšími stratami. Vyrovnať sa musíme s ujmami na našom zdraví i negatívnymi dosahmi na ekonomiku. Prekonať treba tiež pocity malomyseľnosti a beznádeje. V mimoriadnom prejave na RTVS to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).