KORONAVÍRUS Komora sociálnych pracovníkov žiada o zatvorenie ambulantných zariadení sociálnych služieb

"Vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia u detí do veku troch rokov, predškolského a školského veku a študentov, považujeme tento krok, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nedalo doteraz jednoznačný príkaz na dvojtýždenné uzavretie ambulantných zariadení sociálnych služieb, za nekoncepčné, ľahostajné a neprofesionálne," uviedla komora v otvorenom liste pre šéfa rezortu práce a sociálnych vecí. Výnimkou je podľa komory poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova, nakoľko si uvedomujeme nutnosť poskytovania sociálnej služby uvedenej cieľovej skupine.

Prijímatelia sociálnej služby v ambulantnej a terénnej forme, ako sú komunitné centrá, nízkoprahové sociálne služby a podobne, podľa komory prichádzajú vo svojom prirodzenom, rodinnom a širšom sociálnom prostredí denne do styku s osobami, u ktorých by mohol nastať kontakt s ochorením na koronavírus. "Podotýkame, že prijímateľmi sociálnej služby ambulantnou a terénnou formou sú osoby s najširším vekovým rozpätím, od najmladšieho veku až po seniorov. Prijímatelia sociálnej služby ambulantnou formou do zariadení dochádzajú denne, často sú pre svoje zdravotné obmedzenie a zníženú imunitu najrizikovejšou skupinou a tiež najpravdepodobnejším možným šíriteľom vírusu," upozornila ministerstvo práce komora sociálnych pracovníkov.

"Zrejme to už bude úloha pre nového ministra," uviedla predsedníčka komory Oľga Jarošová. Novým ministrom práce a sociálnych vecí sa má od soboty stať Milan Krajniak (hnutie Sme rodina), ktorý má vo funkcii vystriedať terajšieho ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).