KORONAVÍRUS V boji proti šíreniu nového koronavírusu využijeme eurofondy, tvrdí Raši

Na úrovni Európskej komisie (EK) sa podľa vicepremiérových slov vytvorila iniciatíva, ktorej cieľom je mobilizovať maximálny možný objem peňazí z existujúcich eurofondov, ktoré majú vyčlenené jednotlivé členské štáty na boj proti novému koronavírusu. „Máme voľné prostriedky, ktoré sú ešte nevyčerpané zo súčasného programového obdobia. Je ich zhruba 30 %,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Denisa Žiláková. Na tieto peniaze budú platiť flexibilnejšie podmienky.

„Zástupcom členských krajín sa zároveň podarilo vyrokovať, že EK vyčlení členským štátom, respektíve umožní flexibilne presúvať, finančné prostriedky v rámci prioritných osí až do výšky ôsmich percent bez potreby schvaľovacieho procesu na úrovni EK,“ uviedol Raši. V praxi to podľa neho znamená, že Slovensko môže získať ďalších niekoľko stoviek miliónov eur. „Dôležité je, že tým, že to nebude EK schvaľovať komplikovanou procedúrou, sa ušetrí minimálne jeden rok času,“ dodal Raši.

Podľa vicepremiérových slov má EK v zrýchlenom režime do konca marca upraviť legislatívu tak, aby mohli byť z eurofondov financované aktivity, na ktoré doteraz nebolo možné práve eurofondy využiť. EK umožní aj spätné financovanie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti so šírením nového koronavírusu od 1. februára. Peniaze bude možné použiť v praxi napríklad na refinancovanie strát v zariadeniach stravovania, na nákup zdravotníckych zariadení spojených s liečbou nového koronavírusu či na podporu krátkodobého zamestnávania. „V najbližšom čase budú pripravené jednotlivé výzvy, ktoré budú akceptovať všetky tieto oprávnené výdavky, ktoré by mohli pomôcť v boji s novým koronavírusom,“ dodala Žiláková. Z eurofondov by mohli byť podľa jej slov financované aj testovacie prístroje a testovacie prevádzky.