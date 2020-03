KORONAVÍRUS Model štátnych analytikov odhalil, koľko Slovákov sa môže nakaziť, čaká nás ťažké obdobie

Inštitút zdravotnej politiky (útvar Ministerstva zdravotníctva SR) podľa Pellegriniho matematickým modelom potvrdil správnosť rozhodnutí vlády a predikciou a výpočtom odhadol, že opatrenia veľmi dobrým spôsobom posúvajú Slovensko do fázy, "keď kulminácia ochorení bude len jemne prevyšovať kapacity slovenského zdravotníctva". „Verifikuje to správnosť našich opatrení,“ vyzdvihol premiér. „Opatrenia, ktoré prijímame, nás posúvajú ku krajinám, kde by dopady mohli byť najmenšie, aké sa len dajú dosiahnuť,“ dodal.

Na snímke Denisa Saková a Peter Pellegrini po zasadnutí ústredného krízového štábu. Zdroj: Topky/Maarty

Na prelome apríla a mája sa očakáva výrazny nárast chorých

Štát má odhady percenta nakazených, i koľko by mohlo byť v najvyššom momente denne nakazených ľudí. „Mali by sme sa hýbať hlboko pod hranicou 40 percent obyvateľstva SR, na rozdiel od iných krajín, kde opatrenia nespravili a riziko nákazy hrozí až 80 percentám ľudí,“ podotkol Pellegrini po rokovaní ústredného krízového štábu.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb prijal ďalšie opatrenia: Núdzový stav sa má rozšíriť

„Pravdepodobne až v 60. dni, od začiatku prvého zisteného (nakazeného, pozn. red.), môže narastať počet chorých. To by bola veľmi dobrá správa, lebo dovtedy už budeme zas niekde ďalej. A bude trvať možno 5 až 20 dní, tá krivka, ktorá sa v tom 80. dni začne výrazne znižovať. Hlavné je, že nie je ostrá, že v priebehu dní to budú státisíce ľudí, ale že narastá jemne a že zasa klesá. A naozaj ten vrchol len jemne pretína priamku, ktorá znamená kapacitné možnosti slovenského zdravotníctva,“ skonštatoval predseda vlády SR. O modeli sa má viac hovoriť v utorok.

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku

Slovensko momentálne v súvislosti s koronavírusom eviduje 72 pozitívnych prípadov. Nakazené osoby pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec. Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v platnosti, budú však mierne modifikované. Povolí sa napríklad fungovanie práčovní a čistiarní, pneuservisov, autoservisov a odťahových služieb. Fungovať budú môcť aj taxislužby, budú však môcť prevážať len tovar, nie osoby.

Stav núdze sa zrejme rozšíri na celý segment zdravotníctva

Ústredný krízový štáb bude podľa premiéra odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav núdze na celý segment zdravotníctva. Platil by tak napríklad aj pre súkromných poskytovateľov alebo záchranky, bez ohľadu na vlastníctvo.

Pellegrini tiež avizoval, že sa bude odporúčať všetkým prevádzkovateľom dopravných prostriedkov, budov, úradov či predajní, aby umožnili vstup len ľudom, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom chránení prekrytím nosa a úst. Premiér tiež požiada telekomunikačných operátorov o dáta, akým spôsobom sa hýbe mobilita na Slovensku. Uzatvárajú sa tiež hranice s Poľskom, keďže však už poľská strana hranice uzavrela, ide podľa premiéra o hermetické uzavrenie slovenských hraníc so všetkými susedmi.