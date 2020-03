KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb prijal ďalšie opatrenia: Núdzový stav sa má rozšíriť

"Núdzový stav sa teda bude vzťahovať aj na súkromných zdravotníckych poskytovateľov, záchranky, jednoducho všetko, čo súvisí so zdravotníctvom," oznámil premiér. Informoval tiež, že po rokovaní krízového štábu boli modifikované opatrenia dočasného uzatvorenia pre obchodné prevádzky a poskytovateľov služieb. Po novom môžu byť otvorené práčovne a čistiarne, takisto budú môcť fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i odťahové služby. "Takisto budú môcť fungovať taxislužby, no nie na prevoz ľudí, ale na prevoz tovaru, donáškovú službu,“ osvetlil Pellegrini.

Ústredný krízový štáb rokoval podľa Pellegriniho o prípadnom vyhlásení núdzového stavu na celom území krajiny. „Zatiaľ sme to nechali v rovine odporúčaní, ak sa však ukáže, že to nestačí, sme pripravení sprísniť odporúčanie a upraviť aj slobody pohybu na nevyhnutné činnosti," dodal. Telefónni operátori by mali poskytnúť dáta verifikujúce, či ľudia rešpektujú odporúčania znížiť sociálne kontakty alebo naopak. Inštitút zdravotnej politiky podľa Pellegriniho matematickým modelom potvrdil správnosť rozhodnutí vlády a predikciou a výpočtom odhadol, že opatrenia veľmi dobrým spôsobom posúvajú Slovensko do fázy, "keď kulminácia ochorení bude len jemne prevyšovať kapacity slovenského zdravotníctva". "Verifikuje to správnosť našich opatrení,“ zdôraznil Pellegrini.

V ďalších dňoch by mohli prísť na Slovensko ochranné pomôcky

Premiér informoval, že na základe pondelkového telefonátu medzi ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) a jeho tureckým náprotivkom by mohli v ďalších dňoch prísť na Slovensko z Turecka ochranné pomôcky, v státisícových počtoch by malo ísť o respirátory FFP3, FFP2, rovnako ochranné návleky a obleky. "Hoci Turecko údajne malo 23 záujemcov, Slovensko bude zrejme jediné, komu túto dodávku povolí," uviedol premiér. Krízový štáb takisto odporúča samosprávam a prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy, aby zakázali vstupovať do prostriedkov MHD bez ochranných rúšok, prípadne ich alternatívy. Týka sa to i vstupu na úradu či do obchodov, ktorú môžu byť otvorené. "Ďakujem už samosprávam, ktoré tak urobili," dodal Pellegrini.

Pripomenul taktiež, že štát sa pripravuje na výplatu sociálnych dávok, ktoré majú byť od stredy (18. 3.) vyplácané na poštách, prípadne prostredníctvom poštových doručovateľov. "Na priebeh budú dozerať jednak pracovníci súkromných bezpečnostných služieb, ktoré využíva pošta, takisto príslušníci polície a na najexponovanejších miestach aj vojaci," spresnil Pellegrini. Informoval, že orgány evidujú 992 žiadostí Slovákov, ktorí sú v zahraničí a chcú sa vrátiť do vlasti. "Pripravujeme plán ich repatriácie," uistil premiér.