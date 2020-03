KORONAVÍRUS z pohľadu oftalmológa: Rúško nestačí! Pred nákazou si chráňte aj oči

Nákaza sa šíri kvapôčkovou infekciou, teda vzdušnou cestou (kýchanie, kašľanie), ako aj priamym kontaktom s infikovanými predmetmi, a to rukami, dotykom úst, nosa a očí. A práve o možnom prenose cez oči, t. j. cez slzy a slzné cesty sa až tak veľa nehovorí. Oftalmológ preto radí, aké zásady dodržiavať v súvislosti s ochranou zraku.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Model štátnych analytikov odhalil, koľko Slovákov sa môže nakaziť, čaká nás ťažké obdobie

Zdroj: Getty Images

„Podľa štúdie tímu epidemiológov čínskej vlády môže koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, pretrvať vo vzduchu až 30 minút, a to až na vzdialenosť 4,5 metra. Tak sa veľmi ľahko môže vírus zachytiť na nechránenom povrchu oka, z ktorého sú následne nečistoty kontinuálne odstraňované slzami cez slzné cesty do nosa. A práve z nosnej sliznice môže byť vírus vdýchnutý do dýchacích ciest a následne aj do pľúc. Preto by nemal nikto zabúdať na oči, ktoré musia byť rovnako chránené pred možnou nákazou,“ upozornil Lackovič.

Oftalmológ prezradil tri tipy, ako si správne chrániť oči pred vírusmi

1. Noste okuliare

Nie je dôležité, či ide o slnečné alebo dioptrické, nové alebo staré. Základným pravidlom je vybrať si tie, ktoré pokrývajú najväčšiu časť očnice. Širšie straničky sú tiež výhodou, spolu so sklami môžu z veľkej časti ochrániť oči všeobecne, ale najmä pri priamom zásahu tváre kýchajúcim, prípadne kašľajúcim pacientom.

2. Okuliare si neskladajte ani v interiéri

Ak nenosíte dioptrické okuliare, je pravdepodobné, že siahnete po slnečných okuliaroch. Pri tejto výnimočnej situácii si ich neskladajte ani pri návšteve obchodu či vo výťahu. Hoci to môže byť spočiatku nezvyčajné, ochrana je na prvom mieste. Dôležité je nedotýkať sa okuliarov počas nosenia.

3. Okuliare nezabúdajte dezinfikovať

Prísne opatrenia dezinfekcie platia aj pre okuliare. Po príchode z exteriéru si ich nezabudnite pretrieť handričkou s dezinfekčným gélom alebo alkoholom.