KORONAVÍRUS Policajti nebudú pokutovať za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca

BRATISLAVA - Policajti nebudú vodičov pokutovať za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca. Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, to však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.