KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko má už 21 nakazených: Podozrenie u ďalšej učiteľky v škôlke

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 21 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

vo štvrtok pribudlo až 11 prípadov na území Slovenska, jeden v Rakúsku

každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

od štvrtka 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

10:35 Dopravný podnik mesta Prešov prijal ďalšie preventívne opatrenia

"Obmedzuje sa nástup a výstup prednými dverami. Vyhradenie priestoru predných dverí bude označené. Vodiči MHD sú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri obsluhe zastávok a spolupatričnosť s cestujúcimi, na poskytnutie asistencie nevidiacim cestujúcim a cestujúcim s asistenčnými psami, ktoré sú trénované na nástup cez predné dvere," uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. s tým, že týmto cestujúcim je nástup a výstup cez predné dvere naďalej umožnený. Od pondelka (16. 3.) bude MHD dva týždne premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

10:33 Vedci zo SAV pripravujú pomôcť testovať vzorky na prítomnosť nového koronavírusu

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktoré využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva SR. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

10:30 V opatreniach tiež pribudli kontroly na hraničných priechodoch. Hraničné kontroly sú zavedené na všetkých hraničných priechodoch s výnimkou Poľskej republiky, kde bude situácia priebežne monitorovaná. Na územie SR bude pustený len ten, kto tu má trvalý alebo prechodný pobyt. Tým, čo bývajú pri hraniciach, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odporučila, aby si vybavili potvrdenie od zamestnávateľa, aby mohli byť púšťaní prednostne.

10:19 Letisko v Bratislave je od 13. marca 2020 uzavreté. Neuskotočnia sa žiadne pravidelné ani charterové lety.

10:15 Mestské úrady v Hlohovci a Piešťanoch budú fungovať len vo veľmi obmedzenom režime

Mesto Hlohovec zatvára od dnešného dňa až do odvolania mestský úrad pre verejnosť. V obmedzenom režime bude počas nasledujúcich dvoch týždňov fungovať iba klientské centrum. Mesto Piešťany zvolilo ešte prísnejší postup, mestský úrad zatvára vrátane klientskeho centra. Samosprávy tak reagujú na aktuálnu situáciu s výskytom ochorenia COVID-19, zámerom je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet ľudí.

10:10 NÚDCH pripravil pre deti a rodičov kampaň s informáciami o novom koronavíruse

Informačná kampaň zameraná na deti a rodičov im jednoduchou a zrozumiteľnou formou ozrejmuje tému nového koronavírusu. Pripravil ju tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Ide o tri videá, zverejnené na sociálnych sieťach. NÚDCH si materiál vyrobil svojpomocne, na kampaň teda nevynaložil žiadne finančné prostriedky. Informovala o tom za ústav Zuzana Čižmáriková. Rovnako NÚDCH pripravil aj jednoduchý komiks pre deti o novom koronavíruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú.

10:05 Košická zoo je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu zatvorená

Košická zoologická záhrada (zoo) je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu od piatka zatvorená. Informuje o tom na svojej webovej stránke. „K tomuto kroku sme pristúpili v súlade so závermi Krízového štábu mesta Košice a krízového štábu SR, ktorý vyhlásil pre ohrozenie verejného zdravia v Košiciach mimoriadnu situáciu,“ uvádza. Pôvodne mala zoo fungovať v obmedzenom režime – bez možnosti navštíviť vnútorné pavilóny.

10:03 Považskobystrická nemocnica bude od pondelka fungovať v obmedzenom režime

Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici bude od pondelka (16. 3.) do nedele (22. 3.) fungovať v obmedzenom režime. Informovalo o tom vedenie nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na sociálnej sieti.

9:58 V nedeľu platí výnimka pre nákladiaky

V nedeľu 15. marca a 22. marca bude platiť výnimka pre nákladné motorové vozidlá. Prezídium Policajného zboru (PZ) všeobecnú výnimku povoľuje s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky. „Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," dodala hovorkyňa.

9:55 Malacky sú bez nových prípadov

V karanténe je v Malackách 34 ľudí, z toho 19 ľudí je z Mestského centra sociálnych služieb. Informoval o tom primátor mesta Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti.

9:45 Starosta Ružonova Martin Chren informoval o ďalšom podozrení, má ísť o ďalšiu učiteľku škôlky

"Bohužiaľ, dnes ráno som sa dozvedel, že veľmi blízky kontakt s pacientom s potvrdeným koronavírusom mala aj ďalšia pani učiteľka, tentokrát z MŠ Velehradská. V médiách spomínaný pacient z Humenného s pozitívnym testom je totiž manželom našej pani učiteľky. Do 6. 3. bola v práci a ani ona, ani jej manžel, nemali žiadne príznaky (vrátili sa z dovolenky z Maldív, aj keď pravdepodobnejšie je, že infikovaní boli niekde inde)," informoval Chren na sociálnej sieti. Celú správu si prečítate TU >>

9:30 Ministerstvo vnútra cez SMS upozorňuje na dodržiavanie 14-dňovej karantény

Ministerstvo vnútra (MV) posiela občanom SR SMS správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnú karanténu v prípade, že prišli zo zahraničia. SMS správa znie nasledovne. "Upozornenie!!! Koronavírus: Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur."

Prípady, ktoré pribudli vo štvrtok:

muž, ročník 1979, bytom Bratislava. Mal príznaky, je hospitalizovaný, bol v zahraničí v USA na Miami. žena, ročník 1967, bytom Bratislava. Je hospitalizovaná a pracovala tam, kde pani učiteľka v materskej škole. žena, ročník 1989, bytom Bratislava. Bola v Raskúsku v Linzi, je hospitalizovaná. žena, ročník 1968, bytom Bratislava. Ide o kolegyňu učiteľky materskej školy. muž, ročník 1977, bytom Bratislava. Mal kontakt s priateľkou, ktorá už je nakazená. žena, ročník 1992, trvalý pobyt má mimo BA. V Bratislave má prechodný pobyt. Bola v priamom kontakte s učiteľkou materskej školy. žena, Bratislava, v domácej izolácii, nakazená v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom, žena, Hviezdoslavov, v domácej izolácii, nakazená v priamom kontakte s pacientom, muž, Vysoká pri Morave, je v domácej izolácii, taktiež nakazený v priamom kontakte, muž, Humenné, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch, bol na Maldivách, žena, Veľké Uherce, hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, pôvod nakazenia je v štádiu epidemiologického vyšetrovania.

V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky novým koronavírusom, ktorá pracuje v obci Berwang. Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.