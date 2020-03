Koronavírus ovplyvní aj slovenskú ekonomiku: NBS má záujem minimalizovať dopady pandémie

V rámci držania kapitálu v bankách budú umožnené rôzne dočasné úľavy. Cieľom totiž je podporiť európsku a slovenskú ekonomiku. Od bánk sa súčasne podľa vyjadrení NBS očakáva, že dočasné uvoľnenie požiadaviek využijú výlučne na podporu a stabilizáciu ekonomiky.

Pokiaľ ide o kapitál bánk, tak kapitálovú požiadavku vyplývajúcu z Piliera 2 bude čiastočne možné plniť aj inými nástrojmi ako vlastným kapitálom Tier 1. Dočasne a v odôvodnených prípadoch bude možné upustiť aj od plnenia vankúša na zachovanie kapitálu vo výške 2,5%. V oblasti likvidity bude v odôvodnených a krátkodobých situáciách možné znížiť plnenie ukazovateľa krytia likvidity, tzv. Liquidity Coverage Ratio.

Národná banka Slovenska taktiež monitoruje kroky, ktoré zavádzajú niektoré banky na odpustenie poplatku pri žiadosti klienta o odklad splátok. V spoločnosti čoraz viac rezonujú obavy ľudí, ako zásadne ovplyvní ich bežný život šíriaca sa pandémia koronavírusu. Prípadný výpadok príjmu, alebo jeho dočasné zníženie z dôvodu PN či OČR, ovplyvní ich finančnú situáciu a schopnosť splácať bežné výdavky, medzi nimi aj úverové splátky.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Banky síce vedia ponúknuť možnosť odložiť si splátky, no klienti by si to mali dobre premyslieť. Či už pre fyzický kontakt na pobočke, predĺženie celého úveru alebo zápis v úverovom registri. "Banky sú aj naďalej povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií," hovorí NBS.

Finančné inštitúcie prijali viaceré opatrenia

Pokiaľ ide o výkon dohľadu na mieste, jednotlivé aktivity budú podľa vyjadrení Národnej banky Slovenska posunuté a upravené tak, aby sa skontrolovali najdôležitejšie funkcie finančných inštitúcií. Pri kontrole plnenia nápravných opatrení bude zohľadnená špecifická situácia inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie chodu kritických funkcií. NBS je pripravená operatívne prehodnocovať aktivity dohľadu.

Finančné inštitúcie aktuálne na Slovensku prijali viaceré opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Obmedzili otváracie hodiny pre verejnosť, minimalizujú rokovania, obmedzili pracovné cesty a prešlo sa na prácu z domu pri činnostiach umožňujúcich takúto formu. Zároveň sa finančné inštitúcie naďalej sústreďujú na plynulé zabezpečenie funkčnosti najdôležitejších služieb pre klientov.