KORONAVÍRUS Starosta Ružinova s ďalším hlásením: Nákaza sa pomaly šíri aj z jednej zo škôlok

Chren v úvode vyjadril pozitívne myšlienky v kontexte krokov bratislavského župana, ktorý prvotne prišiel s politikou uzávierky viacerých inštitúcii v Bratislavskom kraji. "V tom čase ešte štátne orgány tvrdili, že sú to zbytočné kroky a naozaj sme mali obavy, aby nás nevysmiali. Prešiel týždeň a som veľmi rád, že sme vtedy so županom, s primátorom a so starostami začali diktovať tempo opatrení na Slovensku," priznal Martin Chren.

Vírus sa šíri mierne, no postupne

Chren však pokračuje s tým, že vírus sa miernym tempom šíri v Ružinove ďalej. "Koronavírus bol dnes potvrdený u niekoľkých ďalších jednotlivcov z najbližšieho okolia pozitívne testovaných zamestnancov z MŠ Prešovská/Palkovičova. Nemôžem uviesť osobné údaje, ale v dvoch prípadoch viem o ľuďoch z najbližšej rodiny žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, či o pani, ktorá bola vo veľmi blízkom fyzickom kontakte s jednou pozitívne testovanou zamestnankyňou. Nikto z nich však nemá žiadne vážne príznaky, všetci sú v poriadku," skonštatoval včera na sociálnej sieti starosta Ružinova Chren.

Zasadanie včerajšieho krízového štábu Zdroj: Facebook/Martin Chren - starosta Ružinova

Testované jedno z detí aj učiteľka

Starosta informuje, že testovania sa zúčastnilo jedno z detí a učiteľka. "V súvislosti s tým je práve teraz (včera pozn. red.) preventívne testované aj jedno z detí z našich detských jaslí, o výsledku budeme zvlášť rodičov detí z našich jasličiek bezodkladne informovať. Zatiaľ však nemáme žiadne potvrdené informácie o tom, že by niektoré z detí v škôlke alebo v jasliach malo byť nakazené. Pani učiteľka z MŠ Velehradská bola testovaná len dnes (tiež včera pozn. red.), sme s ňou v kontakte a výsledky budú zrejme známe v utorok," uvádza Chren.