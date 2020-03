KORONAVÍRUS ONLINE Pribudli ďalšie dva prípady nákazy! Jedného muža hospitalizovali

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 32 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

vo štvrtok pribudlo až 11 prípadov na území Slovenska, jeden v Rakúsku

v piatok potvrdili 11 prípadov nákazy na Slovensku, najviac pribudlo v Martine

každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

od štvrtka 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Vážení čitatelia, tento online sa končí. Ďakujeme za pozornosť.

21:55 Matovič vyzval ľudí k zodpovednosti pre situáciu s koronavírusom

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, vyzval ľudí k zodpovednosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Potenciálny minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zdôraznil, že zákazy sú zavedené v prospech všetkých.

20:39 Pozitívne testovaný muž v Trnave je cudzinec

Muž, ktorému vo Fakultnej nemocnici v Trnave potvrdili vírus COVID-19 nie je občanom Slovenskej republiky a momentálne nie je v nemocnici hospitalizovaný. Potvrdila to hovorkyňa trnavskej nemocnice Katarína Tittelová s tým, že viac informácii o mužovi a jeho prípadných kontaktoch nemá. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej je tento pozitívne testovaný muž v domácej izolácii.

20:18 Ochorenie pacienta v Rooseveltovej nemocnici má zatiaľ ľahší priebeh

"Ide o prvého pozitívneho pacienta v Banskej Bystrici. Jeho stav je stabilizovaný, priebeh ochorenia je v tomto čase ľahký. Muž je izolovaný, stará sa o neho vyhradený personál, ktorý k nemu pristupuje v ochrannom odeve. Pracoval v Taliansku," uvádza nemocnica.

"Ubezpečujeme pacientov a verejnosť, že sme v posledných dňoch prijali množstvo opatrení, aby sme mohli poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí to potrebujú a zároveň chránili tých, čo sa o vás starajú - náš personál. Žiadame pacientov, aby dôsledne rešpektovali naše pokyny, správali sa racionálne a zodpovedne, hlavne nezatajovali informácie o svojom zdravotnom stave, kontaktoch a cestovateľskej anamnéze," zdôrazňuje Rooseveltova nemocnica na facebooku.

Zdroj: TASR - Branislav Račko

19:59 Premiér vyzýva na zodpovednosť a solidaritu i rešpekt k opatreniam pre COVID-19

Naša vlastná disciplína je kľúčovou podmienkou na prekonanie nákazy. V mimoriadnom piatkovom príhovore to v súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zdôraznil, že Slovenská republika robí všetko pre to, aby prispela k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19. Na zodpovednosť preto vyzval aj verejnosť. Apeloval na občanov, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia, pripomína tiež potrebu solidárnosti.

19:25 Zvolen zatvára informačné centrum, MHD bude jazdiť ako cez prázdniny

„Predovšetkým reagujeme na plošné obmedzenie času práce klientskych centier, ktoré ústredný krízový štáb stanovil na tri hodiny denne. U nás tak bude pracovisko prvého kontaktu otvorené v pondelok od 12.30 h do 15.30 h, v stredu od 13.30 h do 16.30 h, v utorok, vo štvrtok a v piatok medzi 9.00 h a 12.00 h. Mimo týchto hodín budú môcť Zvolenčania volať na pracovisko prvého kontaktu v hodinách, na ktoré boli zvyknutí,“ informovala o tom primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

19:16 Úrad vlády prijal opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia koronavírusu na území Slovenska Úrad vlády (ÚV) SR prijal opatrenia. Od pondelka 16. marca platí príkaz vedúceho ÚV SR Matúša Šutaja Eštoka, podľa ktorého má do práce chodiť iba nevyhnutný počet zamestnancov tak, aby bol zabezpečený chod úradu, činnosť vlády SR a výkonných orgánov krízového riadenia.

"Ostatní zamestnanci, ktorí nie sú práceneschopní, na OČR alebo na dovolenke, budú využívať home office a sú povinní zdržiavať sa v mieste svojho pobytu," uviedol tlačový odbor ÚV SR.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

19:02 Tri nemocnice na Spiši sú v súvislosti s koronavírusom pripravené

Nemocnice v Kežmarku, Krompachoch a Levoči sú v súvislosti s rozšírením nákazy nového koronavírusu pripravené. V jednotlivých nemocniciach boli zriadené izolačné miestnosti, na LCD monitoroch bol nasadený informačný videospot pre pacientov o základných preventívnych opatreniach. Informovala o tom hovorkyňa siete zdravotníckych zariadení Agel SK Martina Pavliková.

18:59 Dvadsať zamestnancov nemocnice v bratislavskom Ružinove je v karanténe

Dvadsať zamestnancov nemocnice v bratislavskom Ružinove je v karanténe po tom, ako sa stretli s pacientom nakazeným novým koronavírusom. Muž nebol v kontakte s inými pacientmi. "Lekárka, ktorá nedodržala nariadenia hlavného hygienika SR a vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), konala nezodpovedne a bude musieť v rámci našich interných procesov vyvodiť zodpovednosť," uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Šestnásť zdravotníckych pracovníkov a štyria nezdravotnícki pracovníci sú podľa nej v domácej karanténe a kontaminované priestory boli dezinfikované. "Pacient neprichádzal do kontaktu s ostatnými hospitalizovanými pacientmi, bol od prvého dňa na samostatnej izbe so samostatným hygienickým zariadením. Aktuálne je už prevezený na infekčnú kliniku, kde bol hospitalizovaný," doplnila Kliská.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

18:39 Pribudli ďalší dvaja nakazení

V priebehu dnešného popoludnia pribudli ešte ďalšie dva pozitívne prípady. Ide o muža, ktorý bol vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii.

Ďalší muž bol vyšetrený vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a je hospitalizovaný.

"Dnes tak pribudlo spolu 11 pozitívnych prípadov. Sumárne výsledky za SR k dnešnému dňu: 32 pozitívnych a 974 negatívnych výsledkov laboratórnych vzoriek," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

18:28 V sieti nemocníc Svet zdravia zastavili plánované operácie

Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare sa pripravuje na masívnejší nárast pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 a od piatka zastavuje plánované operácie. V nezmenenom režime sa realizujú pôrody, avšak na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR Jána Mikasa je pri pôrode zakázaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Polikliniky od piatka obmedzujú výkon preventívnych prehliadok.

18:20 Slováci musia hľadať všetky dostupné aj alternatívne riešenia, aby sa dostali zo zahraničia domov

Uviedol to Juraj Tomaga, vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV). Úrad vlády SR zatiaľ neplánuje poslať k štátnym hraniciam autobusy, ktoré by prevážali občanov SR domov ani vyslať po nich vládny špeciál. Ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že umožní návrat niektorých charterových letov so slovenskými dovolenkármi a tiež súkromných letov občanov.

18:05 Prešov ruší pre verejnosť prevádzku hlavnej pokladnice

Mesto Prešov v súvislosti so zabránením šíreniu nového koronavírusu uzatvára od pondelka (16. 3.) do piatka (20. 3.) pre verejnosť hlavnú pokladnicu Mestského úradu (MsÚ) na Jarkovej ulici. Informovala tlačová referentka MsÚ Lenka Šitárová. "Dane a poplatky na rok 2020 budú ľudia platiť v júni 2020, až po doručení rozhodnutia. Nedoplatky je možné uhradiť prostredníctvom internet bankingu, vkladom v banke či poštovou poukážkou," uviedla Šitárová.

18:02 Slovnaft posilňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy

Rafinérska spoločnosť a najväčší slovenský predajca motorových palív Slovnaft, a. s. prijíma ďalšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením koronavírusu. Cieľom je maximálne dodržiavanie hygienických pravidiel, obmedzenie stretnutí a zavedenie novej povinnosti pre zamestnancov informovať o riziku ochorenia. Informovala o tom v piatok spoločnosť s tým, že výroba v bratislavskej rafinérii pokračuje bez obmedzení, preventívne opatrenia zavádzajú aj čerpacie stanice.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

17:58 Kontroly skomplikujú život ľudí pri hranici, tvrdia starostovia z okresu Rimavská Sobota

Novozavedené kontroly na hraničných priechodoch a povinná 14-dňová karanténa pri návrate zo zahraničia skomplikujú život obyvateľov prihraničných obcí v okrese Rimavská Sobota. Vo vyjadreniach sa na tom zhodli starosta Kráľa František Béres a starostka Aboviec Irena Hanobiková. „Obyčajným ľuďom to veľmi prekáža. Chodia od nás pracovať učiteľky do maďarských škôl a ďalší pracovníci chodievajú do Miškovca či Ózdu. Zvykneme chodiť aj na nákupy do vedľajších maďarských obcí a vrátiť sa nazad je teraz ťažko. Musíme potom dodržať 14-dňovú karanténu a ľudia preto zostanú radšej doma,“ podotkol Béres, podľa ktorého sa takto utlmí život pri hranici.

Zdroj: Jan Zemiar

17:54 Od pondelka budú testovať na koronavírus aj súkromné laboratóriá

Súkromné laboratóriá Medirex budú od pondelka 16. marca testovať vzorky na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. "Znamená to, že lekári z celého Slovenska môžu posielať zatiaľ v samoplatcovskom režime vzorky svojich pacientov aj do laboratórií Medirex," informovala o tom hovorkyňa laboratórií Diana Madarászová.

17:50 Banskobystrický primátor Nosko je za zatvorenie fast foodov a krčiem

V piatok podvečer zverejnil na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko výzvu, aby situáciu pomohli zvládnuť i pohostinstvá, herne, kaviarne, krčmy, rýchle občerstvenia, reštaurácie či ďalšie zariadenia, kde býva vysoký výskyt ľudí. Pre ne neplatí nariadenie centrálneho krízového štábu SR, že musia byť zatvorené. "Vyzývame všetkých prevádzkovateľov takých zariadení, aby sa pripojili k ostatným a zvážili, či tiež nezavrú svoje prevádzky," uviedol Nosko.

Zdroj: FB/Ján Nosko

17:46 BBSK na karanténu ponúka internáty

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je pripravený dať k dispozícii na potreby karantény v súvislosti so šíriacou sa nákazou nového koronavírusu svoje internáty. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti po piatkovom stretnutí s lekármi a hygienikmi.

Zdroj: FB/Banskobystrický samosprávny kraj

17:36 Žiaci komunikujú s učiteľmi najčastejšie pomocou špeciálnej školskej webstránky

Školy na komunikáciu so žiakmi najčastejšie využívajú webstránku EduPage. Vyplýva to z odpovedí učiteľov, ktorých oslovila agentúra SITA. Slovenská komora učiteľov (SKU) tento spôsob vzdelávania na diaľku potvrdila. Podľa nej však situácia, ktorá aktuálne nastala pri zatvorení škôl v súvislosti s koronavírusom, ukázala, ako štátne organizácie zanedbali svoju povinnosť poskytovať servis v podobe materiálov k výučbe.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Podotkla, že väčšina tvorivých materiálov vznikla nezávisle od štátu a učitelia sa o nich vzájomne informujú najčastejšie cez sociálne siete. Analytička z To dá rozum poznamenala, že prerušenie prezenčnej formy výučby otvára viacero príležitostí, na ktoré sa zabúda počas bežných školských dní. Učiteľom a žiakom to poskytuje aj možnosť precvičiť si digitálne zručnosti a spoznať nové možnosti vzdelávania na diaľku.

17:30 Celé obchodné centrum (OC) Aupark Košice je v piatok zatvorené po tom, ako ho evakuovali pre nevoľnosť 72-ročného muža, priestory prejdú dezinfekciou. Zároveň od pondelka (16. 3.) skrátia prevádzkový režim, otvorené bude od 11.00 h do 19.00 h. Pre Za OC to uviedla Petra Juhásová.

Zdroj: Miro Vacula

17:13 Pri vstupe do popradskej nemocnici budú prichádzajúcim merať teplotu

V popradskej nemocnici platia prísne bezpečnostné opatrenia. Tým, ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy budú merať telesnú teplotu. Opatrenia nadobúdajú platnosť oddnes, respektíve počas víkendu 14. a 15. marca. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. „Vstup do nemocnice bude pre verejnosť a vozidlá rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci možný len cez hlavný vchod, pri ktorom musí každý vstupujúci prejsť kontrolou telesnej teploty,“ vysvetlila Galajda. Návštevník je okrem toho povinný informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní, a tiež o kontaktoch s osobami, ktoré boli v cudzine. Zároveň je povinný oboznámiť personál, aký je účel jeho návštevy nemocnice. V popradskej nemocnici rušia všetky plánované operačné a ambulantné výkony. Poskytovať budú iba akútnu zdravotnú starostlivosť, v operatívnej aj v ambulantnej liečbe, informovala hovorkyňa.

17:06 Sociálna poisťovna prizná 14-dňové ošetrovné počas zatvorenia škôl a predškolských zariadení

Sociálna poisťovňa prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10+344 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. "Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, ako majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy, predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté," informoval v piatok riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Peter Višváder Zdroj: TASR - Marko Erd

Pri uzavretí školských a predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovného maximálne v dĺžke desať dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznámila, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl prizná 14-dňové ošetrovné.

17:00 Trenčianska radnica bude v pondelok zatvorená, od utorka bude v obmedzenom režime

Mestský úrad v Trenčíne bude v pondelok (16. 3.) zatvorený. V prípade potreby je možné využiť telefonickú a mailovú komunikáciu. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, od utorka 17. marca do odvolania bude mestský úrad fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 13.00 do 15.00 h, v piatok len od 8.00 do 11.00 h. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

16:49 V Univerzitnej nemocnici Martin je hospitalizovaná iba jedna pacientka s ochorením COVID-19

V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je hospitalizovaná iba jedna pacientka s ochorením COVID-Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Doplnila, že pacientka, ktorá nie je z okresu Martin, má pozitívnu cestovateľskú anamnézu - bola v Taliansku. "Zvyšní štyria pacienti s ochorením COVID-19 sú príbuzní prvej hospitalizovanej pacientky a rovnako nie sú z okresu Martin. Všetci sú v domácej karanténe, ich zdravotný stav si aktuálne nevyžaduje hospitalizáciu," dodala hovorkyňa UNM.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

16:48 Niektoré lety so slovenskými občanmi budú môcť pristáť na letiskách v SR

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR umožní návrat charterových letov so slovenskými dovolenkármi aj súkromné lety slovenských občanov. Tieto lety môžu byť vykonané len lietadlami, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú mimo územia SR. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu dopravy. Ministerstvo uviedlo, že mimo územia SR sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na Slovensku, ktoré žijú na území SR nad 90 dní, alebo sú zamestnané na území Slovenska. Vzhľadom na to je podľa rezortu dopravy potrebné zabezpečiť ich návrat na Slovensko.

16:38 Humenčan s COVID-19 hospitalizovaný na Kramároch sa v meste nepohyboval

Humenčan pozitívne diagnostikovaný na ochorenie COVID-19, o ktorého hospitalizácii na bratislavských Kramároch informoval vo štvrtok (12. 3.) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), sa v meste nepohyboval. Potvrdil to riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom Miroslav Veliký. "Žije dlhodobo v Bratislave, vrátil sa z dovolenky v zahraničí (Maldivy), ale my sme neboli oslovení so žiadnou povinnosťou kontaktovať a vyšetriť jeho príbuzných alebo iné blízke osoby. Po návrate na Slovensko bol hneď izolovaný," ozrejmil. Rovnakú informáciu Veliký poskytol v rámci zasadnutia krízového štábu v piatok na humenskom mestskom úrade.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:30 Slovenská pošta od soboty 14. marca až do odvolania zatvára počas víkendov všetky svoje prevádzky v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie v súvislosti s pandémiou obmedzí aj otváracie hodny ostatných pôšt.

16:17 Nemocnica v Nových Zámkoch ruší plánované operácie s výnimkou akútnych

16:10 Žilina zavrie detské ihriská do polovice apríla

Mesto Žilina uzatvára v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine všetky detské ihriská vo svojej správe od soboty (14. 3.) do 15. apríla. Rodičom detí odporúča, aby sa v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch a spoločný čas s rodinou trávili doma. Po zasadnutí Krízového štábu mesta Žilina o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že na obdobie 14 dní sa od pondelka (16. 3.) uzatvára Denný stacionár na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline. Mestský úrad (MsÚ) v Žiline bude od nasledujúceho týždňa fungovať v obmedzenom režime.

16:05 Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky (Most-Híd) poslali dnes do 272 obcí najdôležitejšie informácie o koronavíruse v rómskom jazyku. Splnomocnenci o tom informovali na sociálnej sieti. Ako uviedol Ravasz, plánujú aj ďalšie kroky, o ktorých budú priebežne informovať.

16:00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť sprísnila opatrenia, plynulá dodávka pitnej vody je zabezpečená

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) sprísňuje opatrenia v súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom. Verejnosť ubezpečuje, že plynulá dodávka pitnej vody je zabezpečená bez ohľadu na vzniknutú situáciu. „Pre zvýšenú ochranu pitnej vody VVS sprísnila ochranu všetkých svojich vodohospodárskych objektov. Platí na nich až do odvolania úplný zákaz vstupu cudzím osobám. Pracovníci týchto objektov museli prijať sprísnené hygienické opatrenia a takisto zvýšenú osobnú ochranu - predovšetkým zabezpečenie rúškami,“ informovali o tom vodárne. Ako ďalej uvádzajú, nebudú prijímať žiadne objednávky na analýzy vôd od externých objednávateľov.

Zdroj: FB/Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

15:55 ŠVPS zvýšila kontroly pri manipulácii s potravinami

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) zvýšila kontroly pri manipulácii s potravinami. Zaviedla aj dezinfekciu a ochranné pomôcky predovšetkým pri nebalených potravinách. Prepravcovia, ktorí chodia do postihnutých zón, nevychádzajú z kabíny. "Náklady a výklady tovaru robia ľudia z firmy, z ktorej prišli," podotkol ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.

15:52 RTVS dočasne prerušila výrobu niektorých vlastných programov

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu zaviedla RTVS v uplynulých dňoch viacero preventívnych opatrení. Oddnes až do 31. marca dočasne prerušila všetku internú plánovanú výrobu svojich programov. Týka sa to marcovej výroby relácií Tajomstvo mojej kuchyne, Zlatých časov, rodinnej zábavnej súťaže 5 proti 5, diskusnej relácie Večera s Havranom a Smajlíkov. Ich vysielania sa to v najbližších týždňoch nijako nedotkne, keďže aktuálne časti sú už natočené.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Zmena programu sa týka denného magazínu Dámsky klub, ktorý Jednotka vysiela naživo každý pracovný deň od 12:20. Keďže sa RTVS snaží obmedziť externé návštevy na minimum, nebude najbližšie dva týždne vysielať premiérové časti Dámskeho klubu. Nahradí ich reprízami. Dočasne zrušené sú aj priame prenosy druhého semifinálového kola a finále folklórnej šou Zem spieva. V sobotu 14. marca o 20:30 namiesto semifinále Jednotka odvysiela slávny film scenáristky Milky Zimkovej a Štefana Uhra z roku 1982 Pásla kone na betóne a o týždeň na to jeho pokračovanie...kone na betóne z roku 1995.

15:49 Priebeh ochorenia COVID-19 je u pacientky podľa UNLP ľahký

Pacientka v Košiciach, u ktorej testy v piatok potvrdili nákazu novým koronavírusom, je v domácej izolácii a priebeh ochorenia COVID-19 je ľahký, bez komplikácií. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ivana Vaněková. „Ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho syna žijúceho v zahraničí,“ uviedla s tým, že jej nasadili symptomatickú liečbu.

Zdroj: Topky/Miroslav Vacula

Doposiaľ sú v Košiciach potvrdené tri prípady nákazy. Od soboty (7. 3.) je v UNLP Košice hospitalizovaný 26-ročný pacient, ktorý sa nakazil pravdepodobne vo Francúzsku. „Jeho stav sa stále zlepšuje, už je bez zvýšenej telesnej teploty,“ dodala Vaněková. Testy na COVID-19 sú pozitívne aj u chlapca, ktorý je hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach. Spolu s uvedenou pacientkou patrí medzi deväť nových prípadov, o ktorých v piatok informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

15:47 SKU vyzýva k nahlasovaniu prípadov zneužívania pracovnej činnosti učiteľov

Slovenská komora učiteľov (SKU) konštatuje, že registruje podnety zo strany pedagogických a odborných zamestnancov škôl v súvislosti s organizovaním ich pracovnej činnosti počas zatvárania škôl pre výskyt nového koronavírusu. SKU preto vyzýva učiteľov, aby nahlasovali prípady zneužívania tejto situácie nielen jej, ale aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a inšpektorátu práce. Informoval o tom Viktor Križo zo SKU.

15:45 Na hraniciach s Poľskom budú pre nový koronavírus policajné hliadky

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou pre výskyt nového koronavírusu budú od soboty (14. 3.) do pondelka (16. 3.) na hraničných priechodoch s Poľskou republikou v Prešovskom kraji prítomné policajné hliadky. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik. "Občanov smerujúcich na nákupy do Poľska, ktorí nerešpektujú prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, budú zastavovať a informovať o tom, že pri ceste späť na Slovensko sú povinní podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu," uviedol Pavlik.

Zdroj: Jan Zemiar

15:44 VÚSCH obmedzil poskytovanie odkladnej zdravotnej starostlivosti

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach bude od piatka až do odvolania poskytovať odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime, a to podľa závažnosti diagnózy a klinického stavu pacientov. Rozhodlo o tom vedenie ústavu na piatkovom zasadnutí operatívneho štábu po zhodnotení závažnosti epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. "Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečené v plnom rozsahu," informovalo vedenie VÚSCH.

15:42 Medzi opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 patrí aj zatvorenie kúpeľov a wellness v hotelových zariadeniach na Slovensku

"Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení, prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská a rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára," komentoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.

Ministerka vnútra Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR doplnil, že reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6.00 h do 20.00 h. V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje iba činnosť lekární, predajní potravín, reštaurácií, stánkov s rýchlym občerstvením, drogérií a novinových stánkov. Zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

15:40 Viaceré úrady či banky upravujú svoje otváracie hodiny. Zároveň vyzývajú občanov, aby dôkladne zvážili ich osobnú návštevu.

Zdroj: Topky/tatra banka

15:38 Bavlnené rúška už vyrábajú aj v chránenej dielni v Liptovskom Hrádku

Chránená dielňa Prvosienka v Liptovskom Hrádku začala s výrobou rúšok zo stopercentnej bavlny. Reaguje tak na stúpajúci dopyt po ochranných prostriedkoch v súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku. Podľa zakladateľky chránenej dielne Janky Badáňovej je záujem o rúška vysoký, za jeden deň im prišli objednávky na tisíc kusov. Ekologické rúško, ktoré vyrobia v chránenej dielni, je zo stopercentnej bavlny, môže sa prať pri 90-tich stupňoch. Po vypraní je podľa Badáňovej vhodné aj na opakované použitie. "Vyrábame dva druhy rúšok. Jedny sú praktickejšie, s gumičkou. Druhé sú so šnúrkou, tie sú lepšie prateľné. Klienti si môžu vybrať," vysvetlila Badáňová.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

15:36 V prešovskej nemocnici sú zatiaľ všetky známe výsledky testov negatívne

Zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove odobral do piatka 13. marca spolu 44 vzoriek u pacientov s podozrením na ochorenie vírusom COVID - 19 . Výsledky testov poznajú zatiaľ v 32 prípadoch, v ktorých sa ochorenie nepotvrdilo. Ako informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, na výsledky zvyšných 12-tich vzoriek testov nemocnica stále čaká. „Dvaja pacienti sú hospitalizovaní v našom zdravotníckom zariadení, ďalší pacienti sú v domácej izolácii v dobrom klinickom stave,“ skonštatovala Cenková.

Zdroj: TASR – František Iván

15:33 Nemocnice v Ružomberku prechádzajú do núdzového režimu

Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s nárastom počtu nakazených pacientov koronavírusom a v súvislosti s nariadeniami krízového štábu prechádza Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku do núdzového režimu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Podľa jej slov od dnešného dňa nemocnica až do odvolania bude poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V ružomberskej nemocnici sa tak budú vykonávať iba neodkladné a život zachraňujúce operácie.

Vojenská nemocnica v Ružomberku prechádza tiež do núdzového režimu. Od piatka bude poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť - až do odvolania. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

15:30 "Jeden chlapec je v súčasnosti hospitalizovaný v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH)," priblížil k dnešným prípadom rezort zdravotníctva.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - Martin Baumann

15:28 Svoje brány musel nútene zatvoriť aj neďaleký Thermal Park Vrbov, vedenie ráta s výpadkami tržieb na úrovni 5000 až 10-tisíc eur denne. Od piatka sú zatvorené aj všetky lyžiarske strediská na území Vysokých Tatier. Zrušená je preto aj prevádzka Skibusu.

15:26 Juraj Droba a Matúš Vallo dnes rokovali s Denisou Sakovou o zabezpečení ochranných pomôcok pre lekárov v kraji

„Lekári a zdravotné sestry sú pre nás mimoriadne dôležití. Župa považuje zabezpečenie pomôcok pre všeobecných lekárov a pediatrov v Bratislavskom kraji ako mimoriadne dôležité. Spolu máme 490 lekárov,“ vyhlásil po stretnutí Juraj Droba. Ako vyplynulo zo schôdzky, ochranné pomôcky budú nakupovať Štátne hmotné rezervy. Pre lekárov v ambulanciách ich bude distribuovať Slovenská lekárska komora. „Aj napriek tomu, že zabezpečovanie ochranných pomôcok nie je kompetencia župy, je doba, kedy si musíme všetci pomáhať. Aj preto župa priložila ruku k dielu a nad rámec svojich kompetencií sme sa rozhodli obstarať a postupne distribuovať rúška aj my, a to všetko z vlastných zdrojov,“ spresnil Droba. Juraj Droba Zdroj: Jan Zemiar „Lekári a zdravotné sestry sú personál, ktorý ako prvý prichádza do kontaktu s potenciálne nakazenými pacientmi. Práve u nich musíme riziko nákazy znížiť na úplné minimum. Pretože ak prídeme o zdravotnícky personál, hrozí kolaps celého systému a nebude mať kto ošetrovať chorých obyvateľov. Následky by boli veľmi vážne,“ uzavrel Juraj Droba.

15:20 Preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom spôsobia popradskému akvaparku finančné výpadky v stovkách tisíc eur. Uviedol to riaditeľ AquaCity Poprad Richard Pichonský, ktorý týmto reagoval na celoplošné zatváranie akvaparkov na Slovensku.

15:14 Zasadnutie MsZ sa ruší, úrad pracuje v obmedzenom režime

Mesto Skalica ruší zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) plánované na 18. marca. Zároveň ruší aj všetky rokovania odborných komisií MsZ do odvolania. Informovala o tom Alena Javorská zo sekretariátu primátorky. V súvislosti so šírením nového koronavírusu 13. marca zasadal Krízový štáb mesta Skalica. "Členovia štábu sa uzniesli na tom, že mestský úrad (MsÚ) bude naďalej pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Pre verejnosť budú k dispozícii podateľňa, evidencia obyvateľstva, matrika, pokladnica a turistická informačná kancelária," uviedlo mesto.

15:12 FNsP v Žiline obmedzí plánované neakútne hospitalizácie, operácie a výkony

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline obmedzí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine od pondelka 16. marca plánované neakútne hospitalizácie, operácie a výkony s výnimkou onkologických a urgentných pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej zároveň upravia činnosť niektorých ambulancií.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

15:10 UNLP Košice začala na svojom ústave vyšetrovať vzorky na koronavírus

Diagnostický proces na zistenie nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje, začala naplno Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice na svojom Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie vo štvrtok (12. 3.). Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková. „Denne sme schopní vyšetriť 30 až 60 vzoriek počas pracovnej doby. V prípade potreby dokáže náš ústav fungovať nonstop - teda vyšetriť ešte viac vzoriek, čo urýchli celý proces diagnostiky pacientov,“ uviedla s tým, že na potreby výkonu diagnostiky vytvorili tím zložený z pracovníkov teoretickej aj klinickej časti pracoviska.

Zdroj: TASR – František Iván

15:08 Samospráva Vranova nad Topľou prijíma v súvislosti s prevenciou pred šírením nového koronavírusu ďalšie opatrenia. Uzatvára matričný a mestský úrad (MsÚ), ruší zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zavádza obmedzenia pri organizovaní sobášov a pohrebov. Informuje o tom na internetovej stránke mesta.

15:05 Partizánske žiada majiteľov pohostinstiev a barov o zatvorenie prevádzok

Od piatka 13. marca sú v Partizánskom uzavreté všetky detské ihriská. Po rokovaní mestského krízového štábu o tom rozhodol primátor Jozef Božik. Mesto zároveň v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu upravilo úradné hodiny mestského úradu, na najbližšie dva týždne zrušilo občianske sobáše a tiež vyzýva prevádzkovateľov pohostinstiev a barov, aby uzavreli svoje prevádzky. "Vstup na detské ihriská je od dnešného dňa zakázaný, pretože najnovšie výskumy ukázali, že koronavírus COVID-19 prežíva na hladkých a kovových povrchoch až 72 hodín. Dodržiavanie zákazu bude kontrolovať mestská polícia. Dôrazne žiadam rodičov, aby rešpektovali predmetný zákaz," zdôvodnil svoje rozhodnutie primátor.

15:00 Riaditelia škôl by nemali nútiť zamestnancov čerpať dovolenky či PN-ky, tvrdí komora učiteľov

Slovenská komora učiteľov (SKU) dôrazne upozorňuje zriaďovateľov škôl a školských zariadení, aby nezneužívali situáciu a nenútili svojich zamestnancov čerpať dovolenky či PN-ky (pracovnú neschopnosť). Ako uviedla vo svojom stanovisku, reaguje tak z dôvodu viacerých podnetov od učiteľov. Komora vyzýva učiteľov, aby naďalej nahlasovali prípady zneužívania situácie nielen im, ale aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Inšpektorátu práce. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia, v súvislosti s ktorou sú od 16. marca zatvorené všetky školy na 14 dní. Niektoré zo škôl boli zatvorené už počas tohto týždňa.

14:55 Podrobnosti o nových prípadoch, medzi nimi aj dve deti

1. muž, Bratislava, je v domácej izolácii,

2. žena, Košice, domáca izolácia,

3. chlapec, hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach

4. muž, Bratislava, domáca izolácia,

5. žena, hospitalizovaná v UN Martin,

6. muž, vyšetrený v UN Martin, je v domácej izolácii

7. chlapec, vyšetrený v UN Martin, je v domácej izolácii

8. žena, vyšetrená v UN Martin, je v domácej izolácii

9. muž, vyšetrený v UN Martin, je v domácej izolácii

14:50 Máme ďalších deväť prípadov

Národné referenčné centrum v piatok potvrdilo deväť nových vzoriek pozitívnych na koronavírus a 118 negatívnych. Spolu je tak 950 negatívnych výsledkov vzoriek a 30 pozitívnych. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

14:27 Telekom zatvorí počas tohto víkendu všetky predajne na Slovensku

V sobotu a nedeľu 14-15. marca 2020 budú všetky predajne Telekomu zatvorené na celom Slovensku, či ide o pobočky v obchodných centrách alebo aj samostatné kamenné predajne. Zákazníkom odporúčajú riešiť ich požiadavky na viacerých digitálnych kanáloch (Telekom aplikácia, web www.telekom.sk), pričom počas víkendu bude k dispozícii aj technická linka 0800 123 777.

14:26 V bratislavských nákupných centrách budú počas víkendu otvorené len potraviny, lekárne a drogérie. Reagujú tak na opatrenia Ústredného krízového štábu SR

"V zmysle rozhodnutia po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR bude prevádzka nákupného centra Avion Shopping Park v Bratislave tento víkend obmedzená. Cez víkend bude možné kúpiť len potraviny, lieky a drogériu v nezmenených otváracích hodinách od 9.00 h do 21.00 h," povedal riaditeľ nákupného centra Avion Shopping Park v Bratislave Vladimír Bereš.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V priebehu pracovného týždňa bude podľa štandardných otváracích hodín otvorené aj nákupné centrum Central a počas víkendov budú v prevádzke len potraviny, lekárne a drogérie. "Ako preventívne opatrenia sme upozornili spoločnosť poverenú upratovaním nákupného centra na aktuálnu situáciu a dali sme im pokyn, aby čistili a dezinfikovali vysokofrekventované miesta v nákupnom centre, ako sú zábradlia na eskalátoroch alebo kľučky na dverách, ešte častejšie. Tiež sme uvedomili všetkých zamestnancov nákupného centra o dodržiavaní správnej hygieny a poskytujeme primerané pokyny a doporučenia týkajúce sa chovania v tejto situácii," uviedol Tomáš Knop z nákupného centra Central.

Nákupno-zábavné centrum Bory Mall v súvislosti s prevádzkou centra prijalo podľa PR manažérky Patrície Somorovskej viaceré preventívne opatrenia. "Okrem dodržiavania zvýšených hygienických úkonov odporúčame nájomcom počas pracovných dní skrátiť otváracie hodiny do 19.00 h s účinnosťou od pondelka (16. 3.). Veríme, že kombináciou opatrení spoločne prispejeme k eliminácii prípadného šírenia sa vírusu v priestoroch centra," uviedla Somorovská. Dodala, že vývoj v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu budú naďalej pozorne sledovať a prispôsobovať tomu ďalšie kroky.

V nákupnom centre Aupark budú okrem zatvorenia prevádzok v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR tiež odložené všetky marketingové a iné akcie centra, na ktorých by mohlo prísť k zhromažďovaniu ľudí. Cez víkend budú zatvorené všetky prevádzky okrem potravín, lekární, drogérie, novinových stánkov a vybraných reštaurácií. "Naši zamestnanci aj prevádzkovatelia obchodných jednotiek sú dôsledne informovaní o odporúčaných postupoch prevencie a dodržovania hygienických zásad, ako sa chrániť a ako postupovať v prípade ochorenia či podozrenia na jeho výskyt," uviedla riaditeľka nákupného centra Veronika Košická. Zároveň podľa nej v Auparku zvýšili frekvenciu upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov, vrátane všetkých dotykových zariadení, ako sú obrazovky, tlačidlá, splachovače a podobne.

14:22 Spoločnosť Tatrasvit hľadá šičky na výrobu ochranných rúšok

Spoločnosť Tatrasvit hľadá záujemkyne na šitie ochranných rúšok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. Informuje o tom mesto na svojej internetovej stránke s tým, že šičky môžu byť aj nevyučené. Záujemkyne sa môžu ohlásiť ihneď na telefónnych číslach a e-mailovej adrese, ktoré mesto zverejnilo. Svitovská fabrika sa v hromadnej výrobe ochranných rúšok pripojí k textilnému výrobcovi Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Generálny riaditeľ Zornica Banko Fashion Igor Maukš v stredu (11.3.) avizoval, že firmy by mali vyrábať až do 40.000 kusov rúšok za deň. S oboma spoločnosťami bude na výrobe spolupracovať ešte jedna česká firma, ktorá vyrába netkanú textíliu.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

"Zainteresovali sme do výroby aj Výskumný ústav chemických vlákien, ktorý vie vyrobiť striž so strieborným vláknom. Tá sa potom dostane do netkanej textílie. Takéto rúško bude spĺňať všetky kritériá a normy, rúško bude mať aj antibakteriálne účinky a bude sa dať používať opakovane," priblížil Igor Antal, predseda predstavenstva Tatrasvit Svit Socks.

14:15 Ružomberok žiada prevádzkovateľov reštaurácií o zatvorenie prevádzok

Mesto Ružomberok žiada všetkých prevádzkovateľov reštauračných zariadení a pohostinstiev, aby počas tohto víkendu, vrátane piatka večer, zavreli svoje prevádzky. Takéto opatrenie má napomôcť zabrániť šíreniu nového koronavírusu v meste. Povedal to viceprimátor Ružomberka Michal Lazár vo videu na sociálnej sieti. "Zároveň prosím, aby ste nepodliehali panike a nevykupovali potraviny a lieky na území nášho mesta. Zásobovanie je plynulé a bezproblémové. Ďakujem vám za to, že nám pomáhate túto ťažkú situáciu riešiť," doplnil viceprimátor.

14:10 Vlastný krízový štáb, zvýšená dezinfekcia či obmedzenie pracovných ciest. Ministerstvo zdravotníctva zavádza opatrenia >>

14:05 Na mestskom úrade (MsÚ) v Dudinciach zrušili v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa zamedzeniu šírenia nového koronavírusu stránkové hodiny. Monika Sliacka zo sekretariátu tamojšieho MsÚ informovala, že prijatie opatrenia má pomôcť predchádzať možnému šíreniu vírusu.

13:57 Podrobnosti o pozitívnom prípade z Veľkých Uheriec, pracovala v Taliansku

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) urobili doteraz 46 testov na ochorenie COVID-19. Jeden bol pozitívny (žena z Veľkých Uheriec je od štvrtku (12. 3.) hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín), na výsledky šiestich testov sa čaká, ostatné boli negatívne. Po zasadnutí rozšíreného krízového štábu TSK o tom v piatok informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

Podľa trenčianskej regionálnej hygieničky Ľudmily Bučkovej pozitívne testovaná žena pracovala v Taliansku, nemala žiadny kontakt s obyvateľom SR. „Pacientka bola zachytená včas, ani v domácnosti neprišla s nikým do styku. Ochorenie prebiehalo v začiatkoch mierne, preto zvládla cestu z Talianska sama. Obyvatelia obce (Veľké Uherce v okrese Partizánske) sa nemusia báť akéhokoľvek ohrozenia z jej strany,“ zdôraznila Bučková s tým, že v nemocnici sú aj pacienti, ktorých výsledky testov nie sú ešte známe.

13:53 Pohľad na detské ihrisko v mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica po prijatí mimoriadneho opatrenia krízového štábu smerujúceho k tomu, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

13:50 Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 do 11:00 každý pracovný deň.

13:47 Západoslovenská distribučná zrušila pre koronavírus stránkové dni na pobočkách

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu zrušila stránkové dni na regionálnych správach v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Dunajskej Strede a Nitre. Zákazníkom ZSD odporučila posielať všetku korešpondenciu poštou na podateľňu v Bratislave. Svoje zákaznícke centrá už vo štvrtok (12. 3.) zatvorila aj sesterská spoločnosť ZSE Energia. Podateľňa však nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov.

Zdroj: ZSE

13:44 Mesto Prešov prijalo ďalšie opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19. V budúcom týždni preto dočasne uzavrie hlavnú pokladnicu, zrušilo aj plánované termíny občianskych slávností.

13:40 Fakultná nemocnica v Nitre zastavuje hospitalizácie a operácie

Fakultná nemocnica v Nitre od pondelka 16. marca až do odvolania zastavuje elektívne hospitalizácie a operácie, okrem onkologických a akútnych pacientov, život ohrozujúcich stavov a pôrodov. Dôvodom je zabezpečenie voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. „Zároveň odporúčame našim pacientom a verejnosti maximálne obmedziť návštevy ambulancií vo Fakultnej nemocnici Nitra na vyšetrenia, ktoré znesú odklad a nespôsobia ohrozenie života. Toto opatrenie je v záujme bezpečia a zdravia všetkých,“ dodala Timková. Vo Fakultnej nemocnice Nitra zostáva naďalej v plnej prevádzke oddelenie urgentnej medicíny a všetky ambulancie ústavnej pohotovostnej služby.

Zdroj: SITA

Nemocnica tiež pacientom pripomína, že majú uvádzať pravdivé a úplné informácie o svojom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozovaniu ďalších ľudí vrátane ošetrujúceho personálu. V prípade respiračného ochorenia s teplotou, kašľom, dýchavičnosťou, slabosťou a únavou nemajú chodiť pacienti do nemocnice, ale majú telefonicky kontaktovať svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre na linke 0948 495 915, pričom majú informovať o svojom pobyte v rizikových oblastiach.

13:35 Od pondelka budú do ambulancií distribuované ďalšie ochranné prostriedky

Od pondelka (16.3.) budú v súvislosti s výskytom nového koronavírusu do ambulancií distribuované rúška a ďalšie ochranné prostriedky, a to prostredníctvom vyšších územných celkov (VÚC). Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR po piatkovom stretnutí so zástupcami Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

"Aktuálne rezort čaká na bližšie špecifikácie od VÚC, v nadväznosti na to, počnúc budúcim týždňom, sa odštartuje distribúcia. Správa štátnych hmotných rezerv ministerstvo zdravotníctva zároveň ubezpečila, že čoskoro na Slovensku budú dodané dodávky rúšok," oznámila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Ministerstvo zároveň ubezpečilo verejnosť, že všetci, ktorí potrebujú ochranné prostriedky, ich dostanú. Zároveň prosí ľudí, aby k lekárovi nechodili osobne, ale aby konzultovali svoj zdravotný stav telefonicky.

13:30 K obmedzeniu služieb pristupujú aj niektoré matričné úrady

K obmedzeniu služieb pristupujú pre výskyt nového koronavírusu aj niektoré matričné úrady. Okrem toho, že sa musia riadiť všeobecnými pokynmi a nariadeniami, ktoré vyplynuli zo záverov zasadnutia ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia nového koronavírusu. Prijímanie ďalších opatrení je na rozhodnutí obecných či mestských zastupiteľstiev. Informovať by o nich mali na svojich webových stránkach. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

13:25 Úrady práce od pondelka skracujú úradovanie, otvorené budú len tri hodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu od pondelka 16. marca 2020 skracuje úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady budú otvorené každý pracovný deň od 08:00 do 11:00. "Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov, napríklad agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately," informovalo v tlačovej správe ústredie práce. Ústredie práce žiada klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ján Richter Zdroj: Topky/Maarty

13:20 Humenné zatvára mestský úrad, mení grafikony, obmedzuje služby

Mesto Humenné až do odvolania zatvára mestský úrad (MsÚ), upravuje grafikony mestskej hromadnej dopravy (MHD), obmedzuje poskytovanie sociálnych služieb. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta. Humenčania sú v prípade potreby komunikácie s MsÚ odkázaní na využívanie telefonického spojenia a elektronickej komunikácie. Na úrade bude otvorené len klientske centrum a pokladnica, a to len v čase od 8.00 do 11.00 h. Od pondelka 16. marca budú všetky linky MHD premávať v prázdninovom režime.

13:10 Pellegrini vyvracia tvrdenia, že by mala uzavrieť Bratislava

Premiér Peter Pellegrini v relácii Braňa Závodského na Expresse reagoval na informáciu, ktorá sa šíri medzi ľuďmi na sociálnej sieti, že Bratislavu majú uzavrieť. "Aj ja som tieto hlasové správy dostal, že do Bratislavy mieri 1500 vojakov, ktorí majú hermeticky Bratislavu uzavrieť. Že sa zavrú všetky obchody a že to niekto počul na krízovom štábe. Neverte týmto veciam!," vyzýva Pellegrini. "Platia len informácie, ktoré sa dozviete z oficiálnych zdrojov, všetko ostatné sú klamstvá," vysvetlil premiér.

Peter Pellegrini Zdroj: Topky/Maarty

Zároveň polícia pátra po autorovi nahrávky, v ktorej mužský hlas hovorí, že do Bratislavy mieri 1 500 vojakov a pre šírenie nového koronavírusu Covid-19 sa vyhlási stanné právo. „Ide o hoax. Keďže existuje dôvodné podozrenie, že ide o trestný čín šírenie poplašnej správy, autorovi hrozí väzenie,“ informovala polícia na svojej stránke Hoaxy a podvody na sociálnej sieti.

13:00 Český cirkus Metropol "uviazol" v Piešťanoch. Po zákaze všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí nemôže robiť predstavenia. Cirkus Metropol torešpektuje, no dostali sa do nezávideniahodnej situácie. Informoval o tom portál pnky.sk s tým, že sa tým dostal do situácie, keď nemá dostatok krmiva ani prostriedkov a prosí o pomoc.

12:50 Komplexné informácie, ako postupovať pri vybavovaní žiadostí v klientskych centrách a na okresných úradoch od pondelka 16. 3. 2020, nájdete TU >>

12:45 Trhovisko Miletičova napriek avizovanému otvoreniu zostane zatvorené

Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove zostane napriek avizovanému otvoreniu zatvorené. Na sociálnej sieti o tom dnes informovala mestská časť Bratislava - Ružinov. Napriek tomu, že 12. marca avizovala mestská časť opätovné otvorenie trhoviska, pre aktuálnu situáciu sa rozhodla ponechať ho zatvorené. "Vzhľadom na vývoj situácie v Bratislave chceme upozorniť, že Trhovisko Miletičova opätovne otvorené nebude," uviedla mestská časť. zároveň zdôraznila, že rodičia by s deťmi netrávili čas na detských ihriskách a pieskoviskách – tie budú totiž tiež zatvorené, resp. označené tabuľkou s upozornením. "Poobede budú kolegovia opáskovávať herné prvky, aby bolo jasné, že sa nemajú používať," doplnila mestská časť. Mestská polícia bude v tomto období prioritne kontrolovať miesta, kde sa ľudia zhromažďujú a budú ich na tieto pravidlá upozorňovať.

Zdroj: Fb/Maroš Mačuha

12:38 V galérii nájdete, aká je atmosféra v nákupnom centre v Bratislave počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom na Slovensku.

FOTO, ako to dnes vyzerá v nákupnom centre v Bratislave predošlé nasledujúce

12:30 Ľudia čakajúci pred oddelením dokladov pred budovou polície v Košiciach počas mimoriadneho opatrenia, ktoré nariadil krízový štáb, aby sa ľudia nezhlukovali vo väčšom počte na jednom mieste a to aj napriek tomu, že nie sú v karanténe.

Zdroj: SITA/Polícia Slovenskej republiky

12:26 Mestský úrad Levice bude vybavovať stránky len vo vestibule úradu

Mestský úrad Levice z dôvodu predchádzania šírenia nákazy novým koronavírusom prijal od piatka ďalšie opatrenia. Radnica bude až do odvolania vybavovať stránky len vo vestibule budovy mestského úradu, na pracovisku označenom ako Informácie, upozornil verejnosť prednosta úradu Rastislav Juhár. Zároveň požiadal občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na webovej stránke mesta.

12:24 Letisko v Bratislave je od 13. marca 2020 uzavreté. Neuskotočnia sa žiadne pravidelné ani charterové lety.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

12:22 Bratislavská vodárenská spoločnosť prechádza od pondelka do krízového personálneho režimu

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) prechádza od pondelka 16. marca minimálne na najbližší týždeň do krízového personálneho režimu. Ide o preventívne opatrenie, ktoré má ochrániť zamestnancov BVS a vytvoriť dostatočné personálne kapacity na bezpečnú prevádzku všetkých kľúčových objektov BVS, aj v prípade prudkého nárastu chorobnosti. Informuoval o tom generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš. Call centrum bude fungovať v obmedzenom režime a nebude možné osobne vybaviť žiadnu žiadosť či konzultáciu.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

12:15 Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr, že všetky vysokohorské chaty v horských oblastiach budú až do odvolania zatvorené alebo budú fungovať v obmedzenom režime. Dôvodom je rozšírenie nákazy novým koronavírusom v krajine.

Zdroj: FB/Horská záchranná služba

12:14 Na košickom letisku je na dva týždne zrušených 150 medzinárodných civilných letov

Na košickom letisku sú z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od 13. marca zrušené všetky medzinárodné civilné lety, a to do 27. marca tohto roka. Ide celkovo o 150 zrušených letov v uvedenom období (po 75 príletov a odletov) leteckých spoločností ČSA do Prahy, Austrian Airlines do Viedne, LOT Polish Airlines do Varšavy, Eurowings do Düsseldorfu a Wizz Air do Londýna - Lutonu. Informovalo o tom v piatok Letisko Košice v tlačovej správe. Pre zmenu termínov letov, prípadne refundáciu leteniek, je podľa košického letiska potrebné kontaktovať jednotlivé letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie.

Zdroj: TASR/František Iván

12:11 Krajčírky v Lozorne šijú ochranné rúška, prednostne pôjdu seniorom

Obec Lozorno na Záhorí sa rozhodla vo vlastnej réžii riešiť nedostatok ochranných pomôcok a prostriedkov proti šíreniu nového koronavírusu. Na podnet vedenia obce šijú ochranné rúška miestne krajčírky. "Šijú ich z husto tkanej bavlny v dvoch vrstvách. Dajú sa opakovane použiť, vyprať, vysterilizovať, nezaťažujú životné prostredie," spresnil starosta Lozorna Ľuboš Tvrdoň. "Pracovníci obecnej polície spolu s dobrovoľníkmi budú bezplatne tieto rúška distribuovať prednostne našim seniorom," dodal.

12:08 Na záchranárov sú kladené extrémne nároky, AZZS prosia preto o súčinnosť

Na poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby (ZZS) na Slovensku sú momentálne v súvislosti s novým koronavírusom kladené extrémne nároky, ktoré v mnohom presahujú bežný rámec ich činnosti. Informoval o tom prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) Matej Polák, ktorý preto vyzval nielen úrady, ale aj občanov na súčinnosť.

12:04 Združenie na boj proti koronavírusu žiada o pomoc, hľadajú dobrovoľníkov na pomoc v nemocniciach. Ak máte záujem pomôcť, vyplňte prosím tento dotazník.

12:00 Oznam o zatvorení prevádzky na vchodových dverách aquaparku Aquacity Poprad v Poprade.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

11:58 Mestský úrad Topoľčany nebude zabezpečovať sobáše, prijal aj ďalšie opatrenia

Mestský úrad Topoľčany od pondelka (16. 3.) nebude zabezpečovať sobáše. Účasť na pohreboch v dome smútku bude kapacitne obmedzená na 15 osôb. V kancelárii prvého kontaktu nebude možné osobné vybavovanie úradných záležitostí. Občania budú môcť v čase od 8.00 do 11.00 h odovzdať úradné dokumenty len do schránky v zádverí. Nevyhnutné úradné záležitosti môžu občania vybaviť po telefonickom dohovore alebo e-mailom.

Overovanie listín nebude úrad zabezpečovať. Pokladnica bude uzatvorená, občania môžu vykonávať platby bezhotovostne. „Opatreniami chceme zamedziť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu,“ informovala primátorka Alexandra Gieciová. Autobusy mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy budú od pondelka premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

11:55 Z letiska mimo Slovenska, napríklad z blízkej Viedne, si musí cestujúci zabezpečiť vlastný odvoz. Karanténu na 14 dní musí následne podstúpiť aj vodič auta. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

11:50 Otec nakazenej ženy z Hviezdoslavova upokojuje situáciu

Obec Hviezdoslavov poskytla informácie od otca pozitívne detekovanej osoby. "Cieľom je upokojiť situáciu," uvádza starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič na stránke obce na sociálnej sieti. "Ide o študentku strednej školy v Bratislave, ktorá do styku s inou, pozitívne detekovanou osobou, prišla v Bratislave 2.3.2020. Tejto osobe diagnostikovali vírus 8.3.2020. Po obdržaní tejto informácie, t. j. od 8.3.2020, bola študentka doma a necestovala do školy. Študentku testovali 11.3.2020 a včera, teda 12.3.2020 vo večerných hodinách dostala informáciu, že je pozitívna," opísal situáciu s tým, že následne sa táto informácia dostala do médii.

"Otec do práce v BA cestuje autom a sám. Styk s cestujúcimi vo vlaku neprebehol. Od informácie ÚVZSR, že je študentka pozitívna, to znamená od včerajšieho večera, sú v prísnej, monitorovanej 14-dennej karanténe. Zdravotný stav študentky je dnes, 13. marca 2020, t. j. 11-sty deň od kontaktu s postihnutou osobou, v úplnom poriadku a zatiaľ sa neprejavujú žiadne náznaky," dodal starosta obce.

11:46 Nemocnica Poprad prijíma opatrenia s cieľom predísť šíreniu nového koronavírusu

„Vstup do nemocnice bude pre verejnosť a vozidlá rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci možný len cez hlavný vchod, pri ktorom musí každý vstupujúci prejsť kontrolou telesnej teploty,“ uviedla hovorkyňa. Rovnako je podľa nej návštevník povinný informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní pred vstupom do nemocnice, a taktiež o možných kontaktoch s osobami, ktoré navštívili krajiny zahraničia. Je zároveň povinný oboznámiť personál, aký je účel jeho návštevy nemocnice. Hovorkyňa dodala, že nemocnica bude poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe. Všetky plánované operačné a ambulantné výkony sa tak rušia.

Nemocnica Poprad Zdroj: TASR - Adriána Antošková

11:42 Je otázne, či sa opatrenia dotknú aj zvolania ustanovujúcej schôdze

Je otázne, či sa situácia s novým koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. Riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník povedal, že je to otázkou diskusie. Schôdzu má zvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy. Výsledky volieb boli vyhlásené 1. marca.

Schôdzu má zvolať do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb Zuzana Čaputová Zdroj: SITA/Jana Birošová

11:36 Súkromné zdravotné poisťovne zatvorili svoje pobočky

Zdravotné poisťovne Dôvera a Union zatvorili svoje pobočky v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zatiaľ obmedzila vybavovanie klientov na svojich kontaktných miestach. Ako povedala Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP, v piatok má v spoločnosti zasadať mimoriadne predstavenstvo ku koronavírusu. Možno sa tak sprísnia aj opatrenia štátnej poisťovne. Ako uviedol hovorca Unionu Matej Neumann, vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s koronavírusom na Slovensku poisťovňa od piatka uzatvorila všetky kontaktné miesta. Rovnako sa svoje pobočky rozhodla od piatka zatvoriť aj Dôvera, uviedol to PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

11:32 Nemocnice v Nitrianskom kraji sú mobilizované a pripravené aj na zvýšenú záťaž

Nemocnice v Nitrianskom kraji a rovnako ich personál sú pripravené zvládať akúkoľvek záťaž, ktorej môžu byť v súvislosti s hrozbou koronavírusu vystavené. Skonštatoval to lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ľubomír Ševčík po zasadnutí krízového štábu, ktorý sa na Úrade NSK konal vo štvrtok 12. marca popoludní. Pre prípad veľkého počtu pacientov infikovaných koronavírom, bolo podľa Ševčíka vydané úradom verejného zdravotníctva opatrenie, aby fakultné nemocnice reprofilovali svoje lôžka, prípadne rozšírili počet lôžok na infekčnej klinike.

11:25 UVLF pre hrozbu koronavírusu pozastavuje prezenčné štúdium na 14 dní

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach v súvislosti so šírením nového koronavírusu pozastavuje prezenčnú formu výučby na 14 dní od pondelka 16. marca do nedele 29. marca.

11:23 Najväčšie mestské časti Bratislavy uzatvorili detské ihriská i športoviská, tie, ktoré sa uzatvoriť nedajú, odporúčajú nenavštevovať. Samosprávy tak robia v rámci preventívnych opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré im ich kompetencie dovoľujú prijať. Uzavreté su takisto aj všetky ihriská, ktoré sa nachádzajú v areáloch škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Informovala o tom tlačová tajomníčka Úradu BSK Veronika Beňadiková.

11:22 Malé hraničné prechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom sú zatvorené, veľké zostávajú otvorené. Konkrétne ktorých sa aké opatrenia týkajú nájdete TU >>

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

11:20 Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici odkladajú všetky chirurgické výkony naplánované od pondelka 16. do piatka 20. marca, okrem výkonov u onkologických pacientov. Pacientov budú informovať telefonicky.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

11:18 Obchodné centrum Aupark v Košiciach evakuovali, 72-ročnému mužovi prišlo nevoľno

Nákupné centrum Aupark v Košiciach dnes dopoludnia uzatvorili a evakuovali. Ako informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, 72-ročnému mužovi prišlo nevoľno, na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Muža si prevzali pracovníci RZP, podľa príznakov podozrenie na COVID-19 nepotvrdili. Vedenie nákupného centra aj napriek tomu rozhodlo o evakuácii nákupného centra, evakuácia nebola vykonaná na pokyn Policajného zboru.

Zdroj: Miro Vacula

11:15 "Aby sme minimalizovali kontakt s nami a chránili všetkých, rozhodli sme sa, že pokiaľ títo daňovníci, nepodnikateľské subjekty, zaplatia daň do 31.5., nebudú voči nim vyvodené žiadne sankcie. Zmeškanú lehotu im odpustíme," dodala Wittenbergerová.

11:13 "Všetky subjekty právnické alebo fyzické majú povinný elektronický styk," dodáva. "Ostatné subjekty si môžu vybrať, my už niekoľko mesiacov dávame odporúčanie, aby komunikovali elektronicky. Odporúčame aj naďalej klientom, aby si volili túto formu komunikácie. Odporúčame, aby si všetci odložili podanie daňového priznania o tri mesiace," pokračovala s tým, že nepotrebujú súhlas daňového úradu. "Odporúčame, aby si lehotu odložili. Pri daňovníkoch, ktorí nekomunikujú elektronicky, musia odovzdať v papierovej forme, osobne, poštou alebo kuriérom," dodala.

11:12 "Na finančnej správe sme prijali niekoľko opatrení. Finančná správa sa nachádza v jednom z najzáťažovejších období," skonštatovala prezidentka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

11:11 "Komunikujem aj s kolegami z ČR, bavíme sa na úrovni euroskupiny a bavíme sa o možných opatreniach. Na základe informácií, ktoré som dostal z Bruselu, má Slovensko druhé najprísnejšie opatrenia v spojení s koronavírusom," dodal Kamenický.

11:10 "Na ministerstve financií sme spravili mnohé opatrenia. Povolili sme väčší rozsah homeofficov. Chcem poďakovať úradníkom, že povoľujú robiť ľuďom z domu bez väčších problémov," povedal Kamenický.

11:09 "Máme informáciu, že takýchto subjektov, ktoré nepodali daňové priznanie, je okolo 375-tisíc. To, čo chceme urobiť, je zabrániť tomu, aby ľudia chodili na úrady a pošty a eliminovať styk väčšieho počtu ľudí na úradoch a predísť šíreniu vírusu," pokračoval Kamenický.

Ladislav Kamenický a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

11:07 Minister financií SR Ladislav Kamenický oznámil opatrenia pre daňovníkov v spojení s koronavírusom. "Blíži sa nám podanie daňových priznaní a väčšinu z nich, týka sa to SZČO, s.r.o., akciových spoločnosti, je možné podať elektronicky," uviedol Kamenický.

10:52 Bratislavské Staré Mesto zatvorilo päť mestských parkov a detských ihrísk

Bratislavské Staré Mesto zatvorilo od piatka päť svojich mestských parkov a detských ihrísk. Dôvodom sú preventívne opatrenia proti novému koronavírusu. Týka sa to Medickej, Grassalkovichovej a Slubekovej záhrady a detských ihrísk na Jedlíkovej a pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie neďaleko Reduty. Informuje o tom mestská časť na webovej stránke.

10:51 Žiarsky mestský úrad (MsÚ) bude počas trvania mimoriadnej situácie na Slovensku fungovať v upravenom režime. Samospráva zároveň vyzýva všetkých obyvateľov, aby v tomto čase odložili návštevu MsÚ, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

10:49 Podujatia k Dňu hvezdární a planetárií sú zrušené

Z dôvodu odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu sú na celoslovenskej úrovni podujatia ku Dňu hvezdární a planetárií zrušené. Informoval o tom organizačný výbor Dňa hvezdární a planetárií na Slovensku na webe www.denhvezdarni.sk. V roku 2020 boli podujatia pripravené na víkend 14. - 15. marca. Oznam rovnakého obsahu zverejnil na svojom webe aj Slovenský zväz astronómov.

10:45 Žiadosť o ošetrovné netreba podať okamžite po vyhlásení karantény, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Poistenci Sociálnej poisťovne sa podľa hovorcu nemusia obávať toho, že by im poisťovňa dávku nepriznala, ak sa hneď v piatok po vyhlásení karantény do pobočky telefonicky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. "Rodičia si v súvislosti s koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne," tvrdí hovorca poisťovne Peter Višváder. Podľa neho nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň, ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch, či týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila. Celý článok si prečítate TU >>

Zdroj: TASR - Martin Baumann

10:41 Všetci návštevníci, ktorí od piatka prídu na Mestský úrad v Šali, si musia povinne, hneď pri vstupe, vydezinfikovať ruky. Vo vstupnej hale budú na dezinfekciu dohliadať mestskí policajti.

10:39 Mestský úrad (MsÚ) v Piešťanoch je od piatka až do odvolania pre verejnosť uzatvorený, a to aj vrátane klientskeho centra, podateľne a pokladnice. Informovala o tom vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová.

10:37 Aj NBS má záujem minimalizovať dopady pandémie na slovenskú ekonomiku a finančný sektor

Národná banka Slovenska (NBS) pozorne monitoruje vyvíjajúcu sa situáciu a aktívne komunikuje s finančnými inštitúciami o minimalizovaní dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku a finančný sektor. Ako ďalej uviedla, bankový dohľad využije dostupné regulačné nástroje na úpravu operatívnych, kapitálových a likviditných požiadaviek na banky v nastávajúcom období. V rámci držania kapitálu v bankách budú umožnené rôzne dočasné úľavy. Cieľom totiž je podporiť európsku a slovenskú ekonomiku. Od bánk sa súčasne podľa vyjadrení NBS očakáva, že dočasné uvoľnenie požiadaviek využijú výlučne na podporu a stabilizáciu ekonomiky. Celú správu si prečíte TU >>

Peter Kažimír Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:35 Dopravný podnik mesta Prešov prijal ďalšie preventívne opatrenia

"Obmedzuje sa nástup a výstup prednými dverami. Vyhradenie priestoru predných dverí bude označené. Vodiči MHD sú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri obsluhe zastávok a spolupatričnosť s cestujúcimi, na poskytnutie asistencie nevidiacim cestujúcim a cestujúcim s asistenčnými psami, ktoré sú trénované na nástup cez predné dvere," uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. s tým, že týmto cestujúcim je nástup a výstup cez predné dvere naďalej umožnený. Od pondelka (16. 3.) bude MHD dva týždne premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Zdroj: FB/Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

10:33 Vedci zo SAV pripravujú pomôcť testovať vzorky na prítomnosť nového koronavírusu

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktoré využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva SR. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

10:30 V opatreniach tiež pribudli kontroly na hraničných priechodoch. Hraničné kontroly sú zavedené na všetkých hraničných priechodoch s výnimkou Poľskej republiky, kde bude situácia priebežne monitorovaná. Na územie SR bude pustený len ten, kto tu má trvalý alebo prechodný pobyt. Tým, čo bývajú pri hraniciach, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odporučila, aby si vybavili potvrdenie od zamestnávateľa, aby mohli byť púšťaní prednostne.

10:19 Letisko v Bratislave je od 13. marca 2020 uzavreté. Neuskotočnia sa žiadne pravidelné ani charterové lety.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

10:15 Mestské úrady v Hlohovci a Piešťanoch budú fungovať len vo veľmi obmedzenom režime

Mesto Hlohovec zatvára od dnešného dňa až do odvolania mestský úrad pre verejnosť. V obmedzenom režime bude počas nasledujúcich dvoch týždňov fungovať iba klientské centrum. Mesto Piešťany zvolilo ešte prísnejší postup, mestský úrad zatvára vrátane klientskeho centra. Samosprávy tak reagujú na aktuálnu situáciu s výskytom ochorenia COVID-19, zámerom je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet ľudí.

10:10 NÚDCH pripravil pre deti a rodičov kampaň s informáciami o novom koronavíruse

Informačná kampaň zameraná na deti a rodičov im jednoduchou a zrozumiteľnou formou ozrejmuje tému nového koronavírusu. Pripravil ju tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Ide o tri videá, zverejnené na sociálnych sieťach. NÚDCH si materiál vyrobil svojpomocne, na kampaň teda nevynaložil žiadne finančné prostriedky. Informovala o tom za ústav Zuzana Čižmáriková. Rovnako NÚDCH pripravil aj jednoduchý komiks pre deti o novom koronavíruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú.

10:05 Košická zoo je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu zatvorená

Košická zoologická záhrada (zoo) je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu od piatka zatvorená. Informuje o tom na svojej webovej stránke. „K tomuto kroku sme pristúpili v súlade so závermi Krízového štábu mesta Košice a krízového štábu SR, ktorý vyhlásil pre ohrozenie verejného zdravia v Košiciach mimoriadnu situáciu,“ uvádza. Pôvodne mala zoo fungovať v obmedzenom režime – bez možnosti navštíviť vnútorné pavilóny.

10:03 Považskobystrická nemocnica bude od pondelka fungovať v obmedzenom režime

Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici bude od pondelka (16. 3.) do nedele (22. 3.) fungovať v obmedzenom režime. Informovalo o tom vedenie nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

9:58 V nedeľu platí výnimka pre nákladiaky

V nedeľu 15. marca a 22. marca bude platiť výnimka pre nákladné motorové vozidlá. Prezídium Policajného zboru (PZ) všeobecnú výnimku povoľuje s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky. „Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," dodala hovorkyňa.

9:55 Malacky sú bez nových prípadov

V karanténe je v Malackách 34 ľudí, z toho 19 ľudí je z Mestského centra sociálnych služieb. Informoval o tom primátor mesta Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti. "Mestský úrad (MsÚ) bude fungovať v obmedzenom režime, pozastavená je tiež prevádzka MHD," informuje tiež mesto na svojom webe. MsÚ bude pre verejnosť otvorený denne od 8.00 do 11.00 h, k dispozícii budú iba vybrané pracoviská na prízemí – matrika a podateľňa. Spoje liniek malackej MHD nebudú premávať od soboty (14. 3.).

Zdroj: FB/Juraj Říha

9:45 Starosta Ružonova Martin Chren informoval o ďalšom podozrení, má ísť o ďalšiu učiteľku škôlky

"Bohužiaľ, dnes ráno som sa dozvedel, že veľmi blízky kontakt s pacientom s potvrdeným koronavírusom mala aj ďalšia pani učiteľka, tentokrát z MŠ Velehradská. V médiách spomínaný pacient z Humenného s pozitívnym testom je totiž manželom našej pani učiteľky. Do 6. 3. bola v práci a ani ona, ani jej manžel, nemali žiadne príznaky (vrátili sa z dovolenky z Maldív, aj keď pravdepodobnejšie je, že infikovaní boli niekde inde)," informoval Chren na sociálnej sieti. Celú správu si prečítate TU >>

9:30 Ministerstvo vnútra cez SMS upozorňuje na dodržiavanie 14-dňovej karantény

Ministerstvo vnútra (MV) posiela občanom SR SMS správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnú karanténu v prípade, že prišli zo zahraničia. SMS správa znie nasledovne. "Upozornenie!!! Koronavírus: Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur."

Zdroj: topky

Prípady, ktoré pribudli vo štvrtok:

muž, ročník 1979, bytom Bratislava. Mal príznaky, je hospitalizovaný, bol v zahraničí v USA na Miami. žena, ročník 1967, bytom Bratislava. Je hospitalizovaná a pracovala tam, kde pani učiteľka v materskej škole. žena, ročník 1989, bytom Bratislava. Bola v Raskúsku v Linzi, je hospitalizovaná. žena, ročník 1968, bytom Bratislava. Ide o kolegyňu učiteľky materskej školy. muž, ročník 1977, bytom Bratislava. Mal kontakt s priateľkou, ktorá už je nakazená. žena, ročník 1992, trvalý pobyt má mimo BA. V Bratislave má prechodný pobyt. Bola v priamom kontakte s učiteľkou materskej školy. žena, Bratislava, v domácej izolácii, nakazená v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom, žena, Hviezdoslavov, v domácej izolácii, nakazená v priamom kontakte s pacientom, muž, Vysoká pri Morave, je v domácej izolácii, taktiež nakazený v priamom kontakte, muž, Humenné, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch, bol na Maldivách, žena, Veľké Uherce, hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, pôvod nakazenia je v štádiu epidemiologického vyšetrovania.

V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky novým koronavírusom, ktorá pracuje v obci Berwang. Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.