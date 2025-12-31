Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Obrovský úlovok u naších susedov: Zaistili 15-tisíc kusov nebezpečnej pyrotechniky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VIEDEŇ - Rakúska polícia počas razií zaistila približne 15.000 kusov nebezpečnej pyrotechniky v niekoľkých spolkových krajinách. Informuje o tom agentúra DPA.

Rakúske úrady vykonali domové prehliadky na základe prijatých tipov. Medzi zaistenými predmetmi sú trasovacie náboje a ohňostrojové „bomby“, ozrejmilo v stredu ministerstvo vnútra s tým, že ich celková hmotnosť dosahovala 380 kilogramov.

Bomby obsahujú rôzne pyrotechnické zmesi a môžu vážiť až niekoľko kilogramov. V Rakúsku, rovnako ako v Nemecku, podliehajú prísnej regulácii a spravidla s nimi môžu manipulovať len odborníci so špeciálnym výcvikom.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že tieto predmety by mohli byť potenciálne zneužívané na útoky ohrozujúce ústavu. V krajine hrozia osobám, u ktorých sa nájdu takéto nezákonne predmety, vysoké pokuty.

Viac o téme: PolíciaRakúskoPyrotecjhnika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žilinka krátko pred novým
Žilinka krátko pred novým rokom odhalil svoju nežnú stránku: Výzva verejnosti, na TOTO myslite!
Domáce
Na novoročné oslavy budú
Na novoročné oslavy budú v českých uliciach dohliadať tisíce policajtov
Zahraničné
V Rajke spôsobili ohňostroje
V Rajke spôsobili ohňostroje silvestrovskú megahádku: POVOLENÁ pyrotechnika, VÁŠNE a hnev za klávesnicou!
Domáce
Polícia aj záchranári varujú:
Polícia aj záchranári varujú: Silvester patrí k najrizikovejším dňom! Na TOTO si dávajte veľký POZOR
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Správy
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Prominenti
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Prominenti

Domáce správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
FOTO Najlepšie VTIPY roka 2025!
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Domáce
Alarmujúci prípad zo Sniny:
Alarmujúci prípad zo Sniny: Hrôza v domove seniorov, takmer prišlo k SMRTI, do všetkého sa už obula polícia!
Domáce
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Piešťany

Zahraničné

Novoročné zvyklosti v Brazílii
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron v novoročnom posolstve: Budem pracovať do poslednej sekundy mandátu
Zahraničné
FOTO Tragická nehoda vlakov pri
Tragická nehoda vlakov pri Machu Picchu: Stovky turistov evakuovali! Zahynula jedna osoba
Zahraničné
Obrovský úlovok u naších
Obrovský úlovok u naších susedov: Zaistili 15-tisíc kusov nebezpečnej pyrotechniky
Zahraničné

Prominenti

Tieto osobnosti nás opustili
Statočne bojovali, no smrť bola silnejšia! Tieto osobnosti nás opustili v roku 2025
Domáci prominenti
Kráľovná Camilla
Kráľovnú Camillu NAPADLI: Ubránila sa... Útočníka udrela do ROZKROKU!
Zahraniční prominenti
Andrea Kvašňovská
Polícia vyhlásila PÁTRANIE po slovenskej herečke: Príkaz na ZATKNUTIE!
Domáci prominenti
FOTO Herca Matúša Kvietika vytočila
Prepúšťanie v SND, Kvietik sa rozohnil: Všetci iba kecajú a nič nerobia! Reakcia hercov aj Ťapákovej
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zriedkavá diagnóza, o ktorej
Zriedkavá diagnóza, o ktorej sa nehovorí: Muž otvorene prehovoril o MIKROPENISE! Keď dá dole nohavice, ženy ho vysmejú
Zaujímavosti
Bolesť chrbta nemusí byť
Bolesť chrbta nemusí byť vôbec bolesťou chrbta: Pozor na túto komplikáciu!
vysetrenie.sk
FOTO Chcela rozosmiať deti, prišiel
NAJHORŠIA vianočná služba! Mama zaplatila Grincha, aby pobavil deti: Namiesto vankúšovej bitky ZDEVASTOVAL dom
Zaujímavosti
Chcete vyhrať 1,5 miliardy?
Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Šport

Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Kanada zverejnila nomináciu na ZOH 2026: Šialený menoslov, nič okrem zlata sa nepočíta
Kanada zverejnila nomináciu na ZOH 2026: Šialený menoslov, nič okrem zlata sa nepočíta
Hokej na ZOH 2026
Robert Pukač dostal brutálny náklad: Šokujúce FOTO po zápase, to je len pre silné povahy
Robert Pukač dostal brutálny náklad: Šokujúce FOTO po zápase, to je len pre silné povahy
Bojové športy

Auto-moto

Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Pre zamestnávateľov
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
Motivácia a produktivita
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie

Technológie

Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Bezpečnosť
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Bezpečnosť
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Partnerské vzťahy
Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Novoročné zvyklosti v Brazílii
Zahraničné
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!
Na Silvestra po ňom
Zahraničné
Na Silvestra po ňom siahajú často ženy: ŠOK V tomto známom nápoji sa skrývajú nebezpečné látky!
Najlepšie VTIPY roka 2025!
Domáce
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Alarmujúci prípad zo Sniny:
Domáce
Alarmujúci prípad zo Sniny: Hrôza v domove seniorov, takmer prišlo k SMRTI, do všetkého sa už obula polícia!

Ďalšie zo Zoznamu