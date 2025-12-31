Na Silvestra po ňom siahajú často ženy: ŠOK V tomto známom nápoji sa skrývajú nebezpečné látky!

BRATISLAVA - Milujú ho hlavne ženy, no nepohrdnú ním ani muži, v posledných rokoch čelí veľkej obľube, mnohí ho pijú ako náhradu šampanského počas silvestrovskej noci. Prosecco však v súčasnosti čelí veľkej kritike z dôvodu laboratórnych testov, ktoré v ňom odhalili stopy pesticídov.
Prosecco je pre mnohých obľúbené z dôvodu nízkej ceny, keďže je lacnejšou alternatívou obľúbeného šampanského. Obľube sa nevyhol ani u Slovákov, ktorí ho vo veľkom kupovali na sviatky, ale pripíjať si s ním budú aj počas osláv Nového roka. To, že ide celosvetovo o veľmi obľúbený nápoj, dokazujú aj štatistiky. Kým v roku 2008, kedy len boom okolo prosecca začínal, vyprodukovalo približne 150 miliónov fliaš tohto nápoja, v súčasnosti to je už 600 miliónov fliaš. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Nárast je tak 4-násobný.
Okrem toho, hrozno na prosecco sa môže pestovať len v dvoch oblastiach severovýchodného Talianska, a to v regióne Benátky a Furlánsko-Júlske Benátky, keďže získalo chránené regionálne označenie. Obe tieto skutočnosti prispeli k tomu, že síce miestni farmári bohatnú, no uchýlili sa k intenzívnejšiemu používaniu pesticídov a hnojív. Šumivý alkoholický nápoj teraz otestovali a zistili, že každá testovaná fľaša obsahovala pesticídy. Išlo pritom o laboratórne testy britského denníka Daily Mail a talianskeho magazínu Il Salvagente.
Karcinogény a ďalšie problémy
Problémom je, že mnohé z látok, ktoré vyšli v laboratórnych testoch, sú karcinogénne a známe ako endokrinné disruptory. Ide o látky, ktoré môžu poškodzovať žľazy produkujúce hormóny, vysvetľuje Daily Mail. Dobrou správou však je, že ani jedna testovaná vzorka neobsahovala také množstvo pesticídov, ktoré by prekračovali povolené limity. Z toho dôvodu by podľa odborníkov konzumácia prosecca v malom množstve raz za čas nemala predstavovať zdravotné riziko. Avšak, aj to má svoje úskalia. Najmä tie, že účinky pesticídov na ľudské zdravie nie sú dostatočne preskúmané.
„Problém je, že jednoducho nevieme, aké sú dlhodobé účinky konzumácie aj tých najmenších množstiev. Jediná bezpečná úroveň je nula,“ upozornil Nick Mole z britskej neziskovej organizácie Pesticide Action Network. Aj samotný alkohol je pre telo karcinogénne a neexistuje množstvo, ktoré by bolo bezpečné pre naše zdravie. Taliani, ktorí bývali v oblastiach, kde sa pestovalo a vyrábalo prosecco však tvrdia, že to, čo sa kedysi považovalo za raj na zemi, sa zmenilo na peklo. V oblastiach totiž nemohli poriadne dýchať a trpia zdravotnými problémami, mnohí sa preto rozhodli presťahovať.
„Raz týždenne striekajú pesticídy na rastliny, ale každý pestovateľ to robí v iný deň, takže každý deň je vzduch plný chemikálií,“ povedala Sandra Padovanová, ktorá žije v oblasti Pieve di Soligo s manželom a dvoma deťmi. „Nemôžem poriadne dýchať. Mnohokrát som kvôli pesticídom ochorela a skolabovala. Neviem variť, neviem byť dobrou matkou,“ tvrdí. Rodina sa z toho dôvodu rozhodla prenajať si byť v neďalekom meste a keď je situácia najhoršia, spravidla od mája do augusta, sa doň presťahujú. Záhradkári sa zas sťažujú, že museli prestať pestovať obľúbené plodiny, pretože domácu zeleninu už nepovažujú za bezpečnú. „Vyzerá to ako raj, ale je to ako život v pekle,“ vysvetľuje. „Cítite chemikálie na koži, v nose aj v hrdle.“ „Keď pijete prosecco, pijete jed,“ hovorí Fabio. „Prosím vás, prestaňte, kým nie je neskoro.“
Miestni obyvatelia sa sťažujú na množstvo zdravotných problémov, ako sú najmä ťažkosti s dýchaním, poruchy štítnej žľazy či dokonca aj nádory. Úrady však tvrdia, že miera výskytu rakoviny je rovnaká ako v zvyšku populácie. Na druhej strane však priznávajú, že kým sa naplno prejavia účinky používania pesticídov, môžu prejsť ruky. Miestni obyvatelia už teraz požadujú, aby sa ich používanie výrazne obmedzilo a ideálne, aby sa prešlo na organické pestovanie.