ONLINE Koaličné rokovania prinášajú prvé ovocie: Matovič a Kollár sa zrejme dohodnú, Kiska je otázny

Igor Matovič sa dnes stretol s Borisom Kollárom

prezidentka Zuzana Čaputová poskytne vyhlásenie k výsledkom volieb

vyhlásenie predsedov OĽaNO a Sme rodina po rokovaní

Matovič v rannom statuse pred stretnutím s Kollárom hovoril o betónovaní základov spravodlivého Slovenska

Kollár sa s Matovičom stretol v západnom krídle Bratislavského hradu v priestoroch poslaneckých kancelárií

NAŽIVO Brífing Matoviča a Kollára

11:23 Víťaz volieb opakuje, že chce politiku robiť inak. Minsiterstvá si nechcú brať ako korisť. "Čestným ľuďom na úradoch musime dať vedieť, že si ich vážime. Vždy tam príde nejaký dosadený tĺk, ktorý ma správnu farbu straníckej knižky. Táto doba musí skončiť," pripomína Matovič.

11:17 Matovič pripúšťa, že bude premiér. "500-tisíc krúžkov je priveľa na to, aby som to vzdal, ale možno to nezvládnem dať dokopy tých lídrov," uznáva predseda OĽaNO. Kollár zopakoval, že si Matoviča váži ako podnikateľa, ktorý vybudoval firmu. "Ja mu verím, že to dokáže urobiť," povedal Kollár.

11:16 Matovič verí, že strana Za ľudí nezostane bokom. Šéf OĽaNO hovorí, že dostal signály od ľudí, aby nešiel s Andrejom Kiskom, ale tiež pripomína, že nedostal žiadne signály, aby nešiel s Borisom Kollárom. "Počítam s ním. Ak by sa to ostatným stranám nepáčilo, mne by to bolo ľúto, potom ale nech sa ostatní postavia pred kamery a vysvetlia tieto osobné animozity," povedal Matovič.

11:15 Odkázy cez média si lídri dávať nechcú. Kollár chce zosúladiť vízie, potom príde na dosadzovanie odborníkov a až tak chcú deliť posty.

11:10 "Verím, že Andrej Kiska chce zmeniť Slovensko a že teraz nebudú plánovať nejaký únikový scenár do opozície," tvrdí Matovič. Ten si o Kollárovi myslí, že to myslí so Slovenskom dobre. Kollár sa usmieva. "Keď skladáte vládu, musíte sa pozrieť na to, akých odborníkov tam máte," priznal šéf OĽaNO.

11:08 "Včera sme mali také familiárne stretnutie s Richardom Sulíkom pri haluškách," potvrdil Matovič.

11:07 "Začali sme prve kolo rokovaní. Došlo nam desaťtisíc správ. Keď prejdeme k takémuto rokovaniu odborníkov, tesne po tom budú nasledovať ďalšie dohody, ktoré uzavrú koaličnú zmluvu," hovorí Kollár.

11:00 V pondelok zasadne predsedníctvo a Republiková rada SaS. Pootvrdila to hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

10:32 Prezidentka SR Zuzana Čaputová poskytne vyhlásenie k výsledkom volieb do Národnej rady SR dnes o 12:30 v Prezidentskom paláci. Je možné, že vyhlásenie prebehne za prítomnosti Igora Matoviča v samotnom paláci.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič sa s Kollárom stretol v poslaneckých kanceláriách v blízkosti Bratislavského hradu. Kollára sme zachytili, ako so svojim autom vchádza do garáže. Na mieste sa nachádza množstvo novinárov.

Boris Kollár prichádza vo svojom aute na rokovanie Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr

Na západnej terase Bratislavského hradu sa lídri strán stretli už o deviatej hodine ráno. Kým Matovič prišiel v sprievode straníkov na svojej dodávke, Boris Kollár prišiel na robustnejšom Range Roveri.

Matovič sa už po oficiálnych výsledkoch viackrát vyjadroval, že by bol rád, ak by zložili vládu s ústavnou väčšinou, aby sa jej ľahšie presadzovali zákony. Myslel tým vytvorenie vlády aj za asistencie Sme rodina. Predseda OĽaNO sa už včera stretol s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Matovič už ráno na Facebooku nepriamo potvrdil, že sa chystá na spomínané rokovania. Kollár po rokovaní s Matovičom poskytnú médiám stanovisko.

Na stretnutie prichádza Igor Matovič Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr ​​

"Držte nám dnes všetky palce, prosím. Začíname betónovať základy Spravodlivého Slovenska, kde budeme radi žiť. Kde si budeme pred zákonom rovní a kde nebudeme robiť rozdiely medzi nami podľa toho, akým jazykom nás mamy hovoriť naučili. Kde budeme mať rovnosť šancí a účinne pomôžeme slabým, chorým a chudobným - lebo silní, zdraví a bohatí sa postarajú sami," napísal Matovič na sociálnej sieti.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes poskytne vyhlásenie k výsledkom volieb do Národnej rady SR o 12:30 v Prezidentskom paláci.