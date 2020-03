VOĽBY 2020 Ústavná väčšina je dôležitá pre zavedenie previerok sudcov, povedal Matovič

Ďalšie plánované zmeny nechcel bližšie konkretizovať. V pláne by chcel riešiť aj otázku finančných skupín a ich pôsobenie v médiách a v zdravotníctve. O konkrétnych krokoch sa však chce Matovič najprv rozprávať s budúcimi partnermi.

Je potrebné vyčistiť súdnictvo

„Pre očistu súdnictva je mimoriadne dôležité zaviesť povinné nespochybniteľné previerky sudcov, aby ľudia mali pocit, keď sa vyskytnú pred súdom, že sudca nie je kúpený. To je alfa a omega,“ zdôraznil Matovič. Podľa neho je potrebné vyčistiť súdnictvo od ľudí, ktorí predávali rozsudky, ako to bolo možné vidieť z mobilnej komunikácie Mariána Kočnera. „Obávam sa, že v mobiloch ďalších skorumpovaných politikov sú dôkazy o tom, že predávali rozsudky aj ďalší sudcovia,“ poznamenal.

Na presadenie ústavných zmien Matovič potrebuje dohodnúť štvorkoalíciu OĽaNO - Sme rodina - Sloboda a Solidarita (SaS) - Za ľudí. Tá by mala v parlamente 95 kresiel zo 150. Na ústavné zmeny je potrebných aspoň 90 hlasov.

Hnutie OĽaNO má v programe viac priamej demokracie, preto chce znížiť kvórum povinnej účasti v referende z 50 na 25 percent, čo si tiež vyžiada zmenu ústavy. Zníženie kvóra má v programe aj hnutie Sme rodina. „S ním by sme sa asi dohodli,“ podotkol Matovič a dodal, že záleží aj na dohode s ďalšími partnermi. O zmene volebného systému nechcel šéf OĽaNO hovoriť a zdôraznil, že bude potrebné nájsť „prieniky“ v koalícii.

Penta nám zákazala uverejniť inzerát

Nová vládna koalícia by mala podľa Matoviča riešiť tiež otázku pôsobenia finančných skupín. „Jednoznačne áno. A najmä riziko, ktoré súvisí s finančnými skupinami v médiách. Nám Penta zakázala týždeň pred voľbami uverejniť inzerát v ich novinách. Zneužili vlastníctvo kľúčových médií na to, aby cenzurovali informácie pred voľbami a manipulovali s výsledkom volieb,“ povedal Matovič. Podľa neho je potrebné chrániť členov redakcie pred vplyvom finančných skupín, aby redaktori nepísali iba to, čo „vyhovuje majiteľovi“.

Matovič ešte počas volebnej kampane hovoril, že vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty OĽaNO. Podľa neho hnutie malo záujem o inzerciu v médiách, ktoré sčasti vlastní aj finančná skupina Penta, no vydavateľstvo chcelo inzerciu upravovať.

Vydavateľstvo News and Media Holding vtedy reagovalo, že inzerát nespĺňal stanovené kritériá. „Vzhľadom na to, že odmietol odstrániť časť inzerátu, ktoré boli v rozpore s obchodnými podmienkami vydavateľstva, tak sme ho nemohli zverejniť. Inzerát nesmie obsahovať hrubo zavádzajúce a lživé tvrdenia,“ uviedlo vydavateľstvo.

Nová vládna koalícia by podľa Matoviča mala riešiť aj otázku krížového vlastníctva finančnej skupiny Penta v zdravotníctve, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu, sieť lekární a aj sieť nemocníc. „Budeme sa určite o tom rozprávať, aby sme minimalizovali vplyv finančných skupín, ktorý devastuje vzťahy v zdravotníctve,“ zdôraznil Matovič.

Pred voľbami sa poslanci z neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko/Spolu snažili v parlamente presadiť zákon, ktorý by zakazoval krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Zákon však nenašiel dostatočnú podporu v parlamente.