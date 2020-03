VOĽBY 2020 Túžba nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou zvíťazila, povedala Čaputová

BRATISLAVA - Vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k výsledkom volieb do NR SR:

„Vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania,

ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách, a ktorí sa svojim hlasom spolupodieľali na rozhodnutí, kto bude spravovať Slovensko v najbližších rokoch. Zároveň chcem ešte raz pogratulovať víťazovi volieb, Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu, a rovnako aj všetkým stranám a poslancom, ktorých občania svojim hlasom zvolili do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ukázalo sa, že túžba nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou v spoločnosti bola veľká a tejto túžbe zodpovedá aj výsledok volieb. Vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov sme zvolili zmenu. Voľbami sme získali šancu pokročiť v obnovení viery v spravodlivosť. A to nie je málo. Verím, že strany, ktoré sú potenciálnymi koaličnými partnermi pravdepodobnej vlády, túto historickú príležitosť naplno využijú. Verím tiež, že nová parlamentná väčšina a nová vláda nezostanú iba pri tom, lebo potrebujeme urobiť omnoho viac aj v oblasti školstva, starostlivosti o seniorov, boja s klimatickou krízou a ďalšími vážnymi problémami Slovenska.

Potešila ma vyššia volebná účasť, než akú sme v poslednom období zaznamenávali v parlamentných voľbách. Je to dobré znamenie, že osud krajiny nám nie je ľahostajný.

Sobotné hlasovanie tiež ukázalo, aký dôležitý je každý jeden hlas. Pre niekoľko stoviek, či tisíc chýbajúcich hlasov sa nedostali do parlamentu strany, ktoré podporili státisíce voličov. Veľké skupiny obyvateľov Slovenska tak nebudú mať v Národnej rade Slovenskej republiky svoje zastúpenie. Verím, že si to dostatočne uvedomujú úspešné politické subjekty a vo svojej činnosti a rozhodovaní budú o to viac myslieť na záujmy národnostných menšín, či občanov s iným hodnotovým zameraním, aby v nich naďalej uchovali vieru v zastupiteľskú demokraciu. Pozitívne vnímam, že takéto slová už včera zazneli z úst víťaza volieb a jeho potenciálnych koaličných partnerov. Každé voľby majú svojich víťazov aj porazených. Mali ich aj tieto. Dúfam však, že konečnými víťazmi budú všetci občania Slovenska.

Potrebujeme menej rozdeľovať a viac spolupracovať.

Pretože jednoznačným víťazom volieb je hnutie OĽaNO, pozvala som dnes na 14. hodinu jeho predsedu, pána Igora Matoviča do Prezidentského paláca. Považujem totiž za veľmi dôležité, aby sme pri formovaní novej vlády nestrácali čas, lebo krajina naliehavo potrebuje energickú a motivovanú výkonnú moc s novou legitimitou, aby sa dokázala vysporiadať s vážnymi výzvami, ktoré pred ňou stoja.

Ďakujem za pozornosť."