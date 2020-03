Rovnosť žien a mužov v spoločnosti je aj mužskou témou, tvrdí Merkelová

BERLÍN - Rovnosť žien a mužov v spoločnosti je témou rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. Pred nedeľňajším Medzinárodným dňom žien to v sobotu zdôraznila nemecká kancelárka Angela Merkelová, informovala agentúra DPA.

"Rovnocenné postavenie žien v pracovnom živote môžeme dosiahnuť len vtedy, ak sa aj muži budú viac podieľať na rodinnom živote, opatere, starostlivosti a výchove detí," vyhlásila Merkelová vo svojom pravidelnom videopodcaste zverejnenom v sobotu.

Presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi zostáva aj naďalej významnou úlohou, povedala kancelárka. Poukázala ale aj na to, že mnohé sa už podarilo dosiahnuť, ako napríklad zosúladenie pracovného a rodinného života. Dôkazom je podľa jej slov právny nárok na umiestnenie dieťaťa do škôlky či rodičovský príspevok od štátu.

"Dnes môže byť zamestnaných 76 percent žien v zodpovedajúcich vekových skupinách. To je omnoho viac ako to bolo pred niekoľkými rokmi, ale ešte stále menej v porovnaní s mužmi v rovnakom veku. Tých pracuje 84 percent," povedala. Kancelárka upozornila, že je toho ešte veľa potrebné spraviť čo sa týka otázky žien vo vedúcich pozíciách - či už ide o poslankyne Spolkového snemu, starostky miest alebo členky krajinských rád.

Merkelová zdôraznila skutočnosť, že v porovnaní so situáciou spred niekoľkých rokov si v súčasnosti výrazne vyšší počet mužov berie rodičovskú dovolenku. "A musí to byť úplne samozrejmé, že muži, ktorí sa starajú o rodinu, budú mať rovnaké kariérne šance ako tí, ktorí to možno nerobia až v takom rozsahu," uviedla.