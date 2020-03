Kollár vie, ako na ženy! FOTO Floristka si posvietila na kytice pre prezidentku, jej slová Sulík len tak nepredýcha

BRATISLAVA - Ako praví džentlmeni! Igor Matovič, Richard Sulík, Andrej Kiska i Boris Kollár. Politickí lídri prišli za prezidentkou Zuzanou Čaputovou s kyticami kvetín. Ktorý politik sa do prezidentkinho vkusu trafil najviac?

Floristka Kristína Dudek z Galérie kvetín pre Topky.sk zhodnotila, ktorý z politických lídrov daroval prezidentke najkrajšiu, resp. najvhodnejšiu kyticu.

Sulík, prvoplánová kytica

Kytica je farebná a veselá, ale z pohľadu floristu je prvoplánová a s celofánom pôsobí lacnejším dojmom. Dnes sa kytice dávajú buď voľne zo zeleňou, alebo sa používajú dekor papiere (prírodné odtiene), celofán nie je príliš žiaduci.

Zdroj: Topky/Maarty

Kiska, nevhodná kytica

Kytička je milá, hravá, evokujúca lúčny štýl, je ale príliš jednoduchá, chýba jej dotvorenie zeleňou, aby nadobudla charakter vhodnosti pre dámu, akou pani prezidentka je. Úväzok kytice je taktiež neprofesionálne prevedený.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič, neprofesionálna kytica

Kytica je veľkostne vhodná, biele ľalie v kytici pôsobia elegantne a celkový dojem kytice je neurážlivý, hypericum (červené bobuľky) by som tam už nedávala, nahradila by som ho kvetmi buď v bielej, ivory, alebo bledoružovej farbe. Saténová stuha je zle uviazaná, padá dolu, ale určite lepšie ako celofán a kytička, ktorá nie je profesionálne doviazaná.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kollár, okúzľujúca kytica

Najvkusnejšia kytica, moderná, elegantná a decentná. Ruže sú klasika, ktoré sú elegantné a vznešené. Farba ruží je pekná, svieža a veľmi vhodná. Zeleň – eukalyptus – robí kyticu modernú a zaujímavú. Je pevne zviazaná, dojem z nej je okúzľujúci a priamy. Vidieť, že pán Kollár si dal záležať a táto kytica je jednoznačne najkrajšia a najvhodnejšia.

Zdroj: Topky/Maarty

Boris vie, ako na ženy

Očami floristky vyhral jednoznačne Kollár. „Najkrajšiu a najvhodnejšiu kyticu priniesol Boris Kollár, za ním pán Matovič, potom pán Kiska a nakoniec pán Sulík,“ zhrnula Dudek.

Floristka podotýka, že všetky kvety sú krásne, ale záleží na tom, ako sa použijú, na akú príležitosť sú určené a pre koho sú viazané. „Preto by som odporúčala vždy osloviť profesionálne kvetinárstvo, v ktorom Vám skúsení floristi vedia poradiť štýl, farebnosť na každú príležitosť. Pri pani prezidentke by som kládla dôraz na jej osobnosť a postavenie. Pekná a vhodná kytica nemusí byť veľká, ale mala by byť okúzľujúca a decentná, akou je dáma, samotná pani prezidentka,“ objasnila Dudek.

Topky.sk oslovili aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby prezradila, ktorá kytica sa jej páčila najviac. „Každá z tých kytíc bola originálna, a pani prezidentku potešili všetky rovnako,“ povedal hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.